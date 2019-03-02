FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1169
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
iyi .... herkes zaten sinirli .......
her biri için indeks grafikleri kendine ait bir şey çizer.
Tola64'te genel olarak tüm profil programlarla doludur ...
Beyler gerçek nerede????
)))
indeks nasıl hesaplanır?
evet, bu mt5'te ve mt4'teki fotokopi makinesinden gelen sinyal açık
onlar. Hangi TF'nin açık olduğunu görebiliyor musunuz? )))) serin...
fotokopi makinesi aracılığıyla sinyal zamanında gecikmez mi?
https://upload.wikimedia.org/math/5/3/c/53cc91b3aed5a79106776f16f2f12351.png
fotokopi makinesi aracılığıyla sinyal zamanında gecikmez mi?
tabii ki geç, ama bu pips ile alakalı, burada önemli değil
tabii ki geç, ama bu pips ile alakalı, burada önemli değil
onlar. sinyalcinin hangi prensipte çalıştığını belirlemek imkansız mı?
hayır, ve bu onun güzelliği , aksi takdirde metatrader'ın içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz, deneyiminizi paylaşmak istemiyorsunuz ve analizde 28 çiftiniz ve 5'iniz olduğunda stratejiyi MT4'te test etmek imkansız. danışman. Bir çekirdekte yüz yıl test edebilirsiniz))
o zaman izlemek korkutucu değil.
yüz yıl yok, daha az çıkıyor. Daha bu hafta sonu, bahsettiğiniz şey, test için yola çıktım. peki, 2-3 bin saat civarında bir yere ihtiyaç var)))) Ticaretin bir göstergesi-taklidi yazmak zorunda kaldım. birkaç saniye ve her şey açık. tek "AMA!". yeni bir fiyat teklifi geldiğinde gösterge yeniden çizilir. bu nedenle test sonucu doğru bir resim vermez. Tekrar demo yapmam gerekiyor. şimdilik test...
neden 7 değil de 5 çift?
Rena, tryndell opsiyon analizinden bahsediyorsun, hala hiçbir şey anlamadım))))
Katılımcıların ruh halinin, ne istediklerinin bir resmini verdiğini biliyorum - satmak veya satın almak, hepsini değil, ancak bunlar) Ve bir anlaşmaya girmek için belirli bir seviye verir. Başka neye ihtiyacın var?)))