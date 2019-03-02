FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1167

Yeni yorum
[Silindi]  
Lesorub :
nereye diye sordum

ve cevapladım - neden? )

bir sinek olacak. şimdilik hiçbir yerde.

 
Lesorub :
nereye diye sordum

Nerede, kendiniz karar vermelisiniz, böylece daha sonra kendinizden başka suçlayacak kimse kalmaz. )

 
tol64 :

Nerede, kendiniz karar vermelisiniz, böylece daha sonra kendinizden başka suçlayacak kimse kalmaz. )

Bunu biliyorum...

burunla ilgili haberler, bir seviye var ...

 
Lesorub :
nereye diye sordum
Haçlarınız için tüm sahada kovalanmak ister misiniz? Neredeler)
 
stranger :
Haçlarınız için tüm sahada kovalanmak ister misiniz? Neredeler)

Kimseden bir şey istemiyorum, sadece sordum...

ve cevap tamam...

 
stranger :
Haçlarınız için tüm sahada kovalanmak ister misiniz? Neredeler)
Haçlarda hala bilgi var, ancak bunları takas etmek için değil, gerçek şu ki çapraz grafik, ana dallardan yapılan sentetik klonundan periyodik olarak farklıdır. Bu, bir anlaşma açma sinyalinin olacağı, ancak çaprazda değil, dolar çiftinde olacağı yerdir))
 
İşte böyle bir Mui Ne küçükler, bir kilo da vermiyorlar bakayım.
[Silindi]  
stranger :
İşte böyle bir Mui Ne küçükler, bir kilo da vermezler bakayım .
kime - alıcılar veya satıcılar mı yoksa tekliften çıkarılacaklar mı?
 
_new-rena :
kime - alıcılar veya satıcılar mı yoksa tekliften çıkarılacaklar mı?
Evet. )
 
Olegts :
Haçlarda hala bilgi var, ancak bunları takas etmek için değil, gerçek şu ki çapraz grafik, ana dallardan yapılan sentetik klonundan periyodik olarak farklıdır. Bu, bir anlaşma açma sinyalinin olacağı, ancak çaprazda değil, dolar çiftinde olacağı yerdir))

Hayır, ben çaprazlara biraz farklı bakıyorum, onları endeksler, oranlar aracılığıyla takas edebilirsiniz, buna ne isterseniz diyebilirsiniz, büyük para birimleri. Örneğin, iki üst pound ve baş.

ve program

Ve ayrıca doları geçmiş bir Audi ve çok daha fazlası var)

1...116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174...2119
Yeni yorum