FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1167
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
nereye diye sordum
ve cevapladım - neden? )
bir sinek olacak. şimdilik hiçbir yerde.
nereye diye sordum
Nerede, kendiniz karar vermelisiniz, böylece daha sonra kendinizden başka suçlayacak kimse kalmaz. )
Nerede, kendiniz karar vermelisiniz, böylece daha sonra kendinizden başka suçlayacak kimse kalmaz. )
Bunu biliyorum...
burunla ilgili haberler, bir seviye var ...
nereye diye sordum
Haçlarınız için tüm sahada kovalanmak ister misiniz? Neredeler)
Kimseden bir şey istemiyorum, sadece sordum...
ve cevap tamam...
Haçlarınız için tüm sahada kovalanmak ister misiniz? Neredeler)
İşte böyle bir Mui Ne küçükler, bir kilo da vermezler bakayım .
kime - alıcılar veya satıcılar mı yoksa tekliften çıkarılacaklar mı?
Haçlarda hala bilgi var, ancak bunları takas etmek için değil, gerçek şu ki çapraz grafik, ana dallardan yapılan sentetik klonundan periyodik olarak farklıdır. Bu, bir anlaşma açma sinyalinin olacağı, ancak çaprazda değil, dolar çiftinde olacağı yerdir))
Hayır, ben çaprazlara biraz farklı bakıyorum, onları endeksler, oranlar aracılığıyla takas edebilirsiniz, buna ne isterseniz diyebilirsiniz, büyük para birimleri. Örneğin, iki üst pound ve baş.
ve program
Ve ayrıca doları geçmiş bir Audi ve çok daha fazlası var)