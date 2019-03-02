FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1650
Fanteziden))) hala seviyeleri modellememiz gerekiyor ...
Sarı çizgi, ou kullanmadan biraz daha iyi bir ipucu alabileceğinizi gösteriyor ... (her ne kadar aynı çöplük olsa da)))
Rica ederim!
isteğe bağlı seviye =)
oy yok =) oy sadece üç ayda bir uygulanır =)
bunun gibi bir şey
seçenek seviyeleri...
teşekkür etmek!
C:\Users\pc\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Myth\ indirilen dosyayı buraya yerleştirin. \pc\ burada kendinize ait olacak
hindi ayarında GBP yazıyoruz benimki gibi olacak =) ama sadece verdiğim sitede =)
teşekkür ederim.
ay....
döndürdü döndürdü ve bıraktı... Aylık ve üç ayda bir kullanmadım... muhtemelen son kullanma tarihlerini görebilirsin...
bunları nasıl hesaplarsın
Yapmıyorum...
Efsane - bir şekilde kullanıldı)))