FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1650

Yeni yorum
 
Vizard_ :
Fanteziden))) hala seviyeleri modellememiz gerekiyor ...
Sarı çizgi, ou kullanmadan biraz daha iyi bir ipucu alabileceğinizi gösteriyor ... (her ne kadar aynı çöplük olsa da)))
Rica ederim!
ne o?
 
Zogman :
ne o?
seçenek seviyeleri...
[Silindi]  
Zogman :
ne o?

isteğe bağlı seviye =)

[Silindi]  
Vizard_ :
Fanteziden))) hala seviyeleri modellememiz gerekiyor ...
Sarı çizgi, ou kullanmadan biraz daha iyi bir ipucu alabileceğinizi gösteriyor ... (her ne kadar aynı çöplük olsa da)))
Rica ederim!

oy yok =) oy sadece üç ayda bir uygulanır =)

bunun gibi bir şey

 
Zogman :
ne o?
ay....
 
Vizard_ :
seçenek seviyeleri...
bunları nasıl hesaplarsın
 
Vizard_ :
Fanteziden))) hala seviyeleri modellememiz gerekiyor ...
Sarı çizgi, ou kullanmadan biraz daha iyi bir ipucu alabileceğinizi gösteriyor ... ( her ne kadar aynı çöplük olsa da )))
Rica ederim!
Kahretsin, işe yarar bir şey çıktı sandım (((

teşekkür etmek!
Roman Busarov :

C:\Users\pc\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Myth\ indirilen dosyayı buraya yerleştirin. \pc\ burada kendinize ait olacak

hindi ayarında GBP yazıyoruz benimki gibi olacak =) ama sadece verdiğim sitede =)


teşekkür ederim.
[Silindi]  
stranger :
ay....
amca amca =)
 
Roman Busarov :

oy yok =) oy sadece üç ayda bir uygulanır =)

bunun gibi bir şey

açık ... Onları haftalık olarak da kullandığınızı düşündüm ... peki, uzun bir süre aynı resme baktığımda, prensipte (günler, haftalar) ...
döndürdü döndürdü ve bıraktı... Aylık ve üç ayda bir kullanmadım... muhtemelen son kullanma tarihlerini görebilirsin...
 
Zogman :
bunları nasıl hesaplarsın

Yapmıyorum...

Efsane - bir şekilde kullanıldı)))

1...164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657...2119
Yeni yorum