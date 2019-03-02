FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1168

_new-rena :
kime - alıcılar veya satıcılar mı yoksa tekliften çıkarılacaklar mı?

Bana göre, sterlin ve euro hakkında düşündüğümü söyledim.

http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12277915&viewfull=1#post12277915

stranger :
Bana göre, sterlin ve euro hakkında düşündüğümü söyledim.

iyi .... herkes zaten sinirli .......

her biri için indeks grafikleri kendine ait bir şey çizer.

Tola64'te genel olarak tüm profil programlarla doludur ...

Beyler gerçek nerede????

)))

Kimin kimi ve neyi çizdiğini bilmiyorum, özellikle sterlin ve euro - satın alma hakkında söyledim.
 
Görünüşe göre yabancı bir pound daha düşük stoklamak istedi ve sonra dolar endeksi düşmeye başladı)))
stranger :
Kimin kimi ve neyi çizdiğini bilmiyorum, özellikle sterlin ve euro - satın alma hakkında söyledim.
ve programın aksine aynı fikre sahibim))))
Olegts :
Görünüşe göre yabancı bir pound daha düşük stoklamak istedi ve sonra dolar endeksi düşmeye başladı)))

evet, bu da Achtung'a yol açtı. yakında mintus'u kapatacağım)

akım daha güçlü bir şekilde çökecek .. şimdi endeks trend seviyesinden daha az. biraz daha, biraz daha...

 
Aranan. Ama ucuz istemediğim ortaya çıktı, ama yine de topun üzerinde)))
 
evet, bu da Achtung'a yol açtı. yakında mintus'u kapatacağım)

akım daha güçlü çarpacak ..

botum uzun süre yöne karar veremedi, neredeyse piplemeye geçti, ama zamanla çözmüş gibi görünüyor))

iyi gitti. TF-M3?

Eksi kapanışıyla başlamak istemiyorum ... Herkes alır, ne olursa olsun ...

 
evet, bu mt5'te ve mt4'teki fotokopi makinesinden gelen sinyal açık
