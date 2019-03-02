FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1153

Lesorub :

12.12 GMT cepheden canlı yayın...

kızıl saçlı, hazır ol!

Bazıları zaten çalıştı, ama işte hazır olun)))
 

kim çalıştı, içebilirsin ...

çatı mutluluktan ya da kederden uçup gitmesin diye...

 

Audi Diver berbat:


 
Lesorub :

Audi Diver berbat:


İlya, ne anlama geldiklerini anlamadan tireler işe yaramaz.
 
stranger :
İlya, ne anlama geldiklerini anlamadan tireler işe yaramaz.
benim hatam değil - bu bir program ...
 
stranger :

Sana bir sır vereceğim, burada kimse gerçek hesabı izlemiyor))) Yoksa en hasta olduğumu mu düşünüyorsun?)))

Bazen ne birkaç anlaşma gösterebilirim ve sonra bir ruh hali varsa ve üzgün insanlar için ne var)

Merkezler izliyor, yayınlanmış başka bir sinyalim var, ancak mql'de genellikle robotların sabanıdır). Robotu puto-cols üzerinde kimin test ettiğini merak ediyorum?
Olegts :
Merkezler izliyor, yayınlanmış başka bir sinyalim var, ancak mql'de genellikle robotların sabanıdır). Robotu puto-cols üzerinde kimin test ettiğini merak ediyorum?

Test ettim. sinyal göstermedi - hiçbir anlamı yok. %60 + / %40 - çıkıyor. sinyali yanlış kopyalayın ve başlayın ....

Put aramaları piyasayı anlamak için çok önemlidir. sonra, terminale geri dönen ve zaten puto-çağrılar olmadan hakikat anı gelir.

Lesorub :

Audi Diver berbat:

kivi tam bir pislik. çok erken ve yanlış bozkırda..
 
Olegts :
Merkezler izliyor, başka bir sinyalim var, ancak mql'de genellikle robotların sabanıdır). Robotu puto-cols üzerinde kimin test ettiğini merak ediyorum?
Onlara bir iş yazamazsınız.
 
_new-rena :
kivi tam bir pislik. çok erken.
yakında kapanacak, düşecek...
