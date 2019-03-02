FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1155

_new-rena :
Pekala, tamam, sadece yazdıklarını filtrele. ayırdı. Bir daha görürsem moderatörlere şikayet edeceğim.
Doğru formüle edilmiş ifadelerimi filtrelemek benim için değil, sizin kendi beceriksizliğinizi ortaya çıkaran sizin, sizinkilerdir. )))
[Silindi]  
tol64 :
hava ile daha fazla çatlama, çünkü muhtemelen hala sisteminizde biraz sızdırmışsınızdır. Seninle hiçbir ilgim yok. öğrenmek ve çalışmak her şeyi öğütür.
 
_new-rena :
hava ile daha fazla çatlama, çünkü muhtemelen biraz daha sızdırdın.
Bu sadece nokta, sızmadı. )))
 
stranger :

Ve bir enayi gibi oturuyorum (

Son bir kaç gündür alma isteği olsa da şimdilik pozisyonum dışındayım. ))
 

1 pound = 0.45 kg.

Evet, patlayıcıdır, ellerinizle dokunmayın)))

 
pound çubukları çekilir, hedef belirlenir ...
 
_new-rena :

Gülünecek bir şey olsun diye isteğiniz üzerine izledim)))

TAMAM.

-3.74%, zaten fena değil.

 
Bicus :

Böylece yakında Öğretmeni eleştirmeye başlayacaksınız ....
[Silindi]  
Bicus :

Bikus, ticaret için hesaplar var ve test için var. Bir testin sonunu izliyorsunuz. Program bugün başladı.

Her şeyin aceleye geldiği hesabı göstermeyeceğim, başka miktarlar da var.

Ama bu konuda her şey yolunda giderse bırakacağım, yoksa izleme başlamayacaktı.

 
stranger :
Böylece yakında Öğretmeni eleştirmeye başlayacaksınız ....

Öğretmen en azından hiçbir zaman geyiği olmadığını iddia etti, fırsatlar gösterdi. Ve bu beyefendi sadece dezavantajsız bir sisteme sahip olduğunu, bunun bir anlaşma olmadığını söylüyor - her şey “+” içinde. Hadi izleyelim, aniden yalan değil mi?

))))

