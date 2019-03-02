FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1124

Yeni yorum
 
Yüzünü yıkamak, saçını yağla yağlamak ve euroyu satmaya hazırlanmak için tam bir saat var)))
[Silindi]  
artikul :
Yüzünü yıkamak, saçını yağla yağlamak ve euroyu satmaya hazırlanmak için tam bir saat var )))

Katılıyorum, belki daha fazla.

Pekala, biliyorsun ki stratejinin düşmesi o kadar basit değil...

CME daha sonra en azından ne tür bir çipin ve görevinin ne olduğunu anladı? HAYIR ise, söylemem.

 
_new-rena :

Katılıyorum, belki daha fazla.

Pekala, biliyorsun ki stratejinin düşmesi o kadar basit değil...

CME daha sonra en azından ne tür bir çipin ve görevinin ne olduğunu anladı? HAYIR ise, söylemem.

söyle bana
 
_new-rena :

Katılıyorum, belki daha fazla.

Pekala, biliyorsun ki stratejinin düşmesi o kadar basit değil...

CME daha sonra en azından ne tür bir çipin ve görevinin ne olduğunu anladı? HAYIR ise, söylemem.

Merhamet et))) Aptal ölmeme izin verme)))
 
_new-rena :

...

CME daha sonra en azından ne tür bir çipin ve görevinin ne olduğunu anladı? HAYIR ise, söylemem.

EVET ise, sen de söylemeyeceksin, ama söylersen, öyle değil.

Bir şeyi anlatmak için, onu kendin anlaman gerekir. )))

[Silindi]  
tol64 :

EVET ise, sen de söylemeyeceksin, ama söylersen, öyle değil.

Bir şeyi anlatmak için, onu kendin anlaman gerekir. )))

Anlıyorum - biraz anlamayı öğrendim. EVET ise, bu da mantıklı değil.

forex'in yapısı hakkında önde gelen bir soru vardı, başka bir şey değil.

 
_new-rena :

Anlıyorum - biraz anlamayı öğrendim. EVET ise, bu da mantıklı değil.

forex'in yapısı hakkında önde gelen bir soru vardı, başka bir şey değil.

Makaleyi mi anlatacaksınız yoksa yönlendirici sorular mı soracaksınız?))))
 
stranger :
Cemalungma nedir?
 
_new-rena :

Anlıyorum - biraz anlamayı öğrendim . ...

Biraz da olsa anlamayı öğrendiğini henüz görmediğim bir şey. Muhtemelen forumda çok zaman geçiriyorsun. )))
 
Lesorub :
Cemalungma nedir?
Bunlar Öğretmenin yerli dağlarıdır.... pamm'ı tükenmesin... ve mantar topladığı bir yol çizdi..
1...111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131...2119
Yeni yorum