FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1091
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurchenko, bu boşuna bir konuşma.
Eh, tıpkı sabah olduğu gibi!
Kaç tane para birimi olduğunu bilmiyorum, bir, en fazla iki tane takip edebilirim.
Orada yayınlandı. Ve sabahın neresinde, neye göre anlaşma ile ilgili kararlar alınıyor?
Orada yayınlandı. Ve sabahın neresinde, neye göre anlaşma ile ilgili kararlar alınıyor?
ve öğretmen de öyle. o biraz euro hedge ediyor. doğru, peki ne? Ben de istiyorum ama tam anlatmıyor, gizler (sya).
Bu soruya cevap veremem.
kendi sistemleri var... ayrıca çok umut verici.. (sabah durağı 4930'un üzerine çıkarmak zorunda kaldı) =)))))))))))
Mastürbasyon yapıyor, çitleri değil, çitleri benim yıldızlar hakkında bildiğim kadar biliyor)