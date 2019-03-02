FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1091

stranger :
Yurchenko, bu boşuna bir konuşma.
Eh, tıpkı sabah olduğu gibi!
 
yurchenko :
Orada yayınlandı. Ve sabahın neresinde, neye göre anlaşma ile ilgili kararlar alınıyor?
stranger :
Kaç tane para birimi olduğunu bilmiyorum, bir, en fazla iki tane takip edebilirim.
ve öğretmen de öyle. Euro'yu biraz hedge ediyor. doğru, peki ne? Ben de istiyorum ama tam anlatmıyor, gizler (sya).
stranger :
Orada yayınlandı. Ve sabahın neresinde, neye göre anlaşma ile ilgili kararlar alınıyor?
kendi sistemleri var... ayrıca çok umut verici.. (sabah durağı 4930'un üzerine çıkarmak zorunda kaldı) =)))))))))))
 
Birçok altın Cuma ve dün satın almak için koştu, onlara parlak hatıra
 
stranger :
Orada yayınlandı. Ve sabahın neresinde, neye göre anlaşma ile ilgili kararlar alınıyor?
Bu soruya cevap veremem.
 
_new-rena :
ve öğretmen de öyle. o biraz euro hedge ediyor. doğru, peki ne? Ben de istiyorum ama tam anlatmıyor, gizler (sya).
Mastürbasyon yapıyor, çitleri değil, çitleri benim yıldızlar hakkında bildiğim kadar biliyor)
 
yurchenko :
Bu soruya cevap veremem.
Evet, ayrıntılara ihtiyacım yok, TS TA-shnaya?
 
Myth63 :
kendi sistemleri var... ayrıca çok umut verici.. (sabah durağı 4930'un üzerine çıkarmak zorunda kaldı) =)))))))))))
Durak yok 30pp oldu
stranger :
Mastürbasyon yapıyor, çitleri değil, çitleri benim yıldızlar hakkında bildiğim kadar biliyor)
Evet kesinlikle. bazen onunla olur ve denge bakar ve böylece 5-30'da veya 17-30'da.
