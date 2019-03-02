FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1067
Yakında tekrar satın alabilirim, o yüzden çok şaşırmayın))))
Forumun değerli katılımcıları. Lütfen kaba bir dil kullanmaktan kaçının. Sadece muhataplardan alıntı yapsanız bile.
Müstehcen dil tanımınızı anlamıyorum. Bir ay neden banlandığımı anlamadım? hatta bir baskı...
Ozhegov'un sözlüğünü tavsiye edebilirim.
3 harflik bir kelime girdim cevap vermedi
Kötü kelime hazinesi....
Ozhegov'un sözlüğünü tavsiye edebilirim.
Tartışmaya hazırım. Ben dört müstehcen kökün yasaklanmasından yanayım. ama, Üzgünüm, "f..a", "g.....n" ve "p..s" kelimeleri nasıl kullanılmaz? Dünyanın kültür başkentinde yaşıyorum. Şimdiye kadarki en harika eğitimi aldım. Ve ne? küstah moderatörler benimle alay mı edecek?
Haftalarca Duc Diver - düşünmek için bir neden. bir kutu çekti ve battı. normal MACD, anladığınız gibi yeniden yapılandırmak için çok tembelim.
IDLERR :
Vaasche, küresel Rand'ın çürümesi anlaşılmaz. Onlar elbette Papualılar, ancak tüm siyah Afrika'ya rand erişim yoluyla.
Böylece tüm dolar güçleniyor) Rand bükülmüyor ..
endişelenme, azfaraon hakkında konuş