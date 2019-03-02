FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1062
Sola pound başına 50-80 pips...
Vardım:
İşte birinci bölgenin sınırına geldik =)
Efsane, avatar yerine bu resmi ekleyin! 3. kez gösteriliyor!
soooo, yakında hem harrier hem de euro ve sterlin için keskin bir hesaplaşma başlayacak ....
)))
Düşünceler size ait olmalıdır. )))
Satıştayım, düşünceleriniz nelerdir? Geri tepme, 4970-5070, hedef hala 46 civarında, zaten aynı şeyi mi söylüyorum ve benim de kafam karıştı mı yoksa orada bir şey mi değişti?
Bugün neredeyse geldik, paragraf 30.
İlya, bir buçuk hafta boyunca, sadece bir işlemde bir pound için beş buçuk incir, kapalı olanı saymaz, şimdi bana hangisinin daha iyi olduğunu söyle, tarlada koşmak mı yoksa burnunu karıştırmak mı?)
kazançlarınız rastgele. pound sadece yükseldi. bir dahaki sefere sadece bir serseri olmayacak.
poundun yukarı hareketinin seçeneklerinizle hiçbir ilgisi yok. sıradan esnaflar kendilerini mutluluğa kaptırırlar ama pozlarını kapatırlar. Merak etme, açacaklar.
Duymak istediğim buydu))) Bunu hiçbir yere yazmadın