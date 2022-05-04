Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 929
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ObjectFind işlevi nasıl çalışır? Ada göre nesne arama kodundaki hata nerede? Nesnenin özellikleri değiştiriliyor, ancak nesnenin kendisi bulunamıyor.
void OnStart()
{
//---
if(ObjectCreate(0,"test",OBJ_LABEL,0,0,0))
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Init");
if(ObjectFind(0,"test")<0)
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
else
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Не нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
}
}
Durumu değiştirmemiz gerekiyor:
Durumu değiştirmemiz gerekiyor:
Teşekkürler :)
Bir şey beni büktü.
Teşekkürler :)
Bir şey beni büktü.
Meslektaşlarım, grafikte metin hizalaması konusunda tavsiye istiyorum.
Grafikte bazı metinsel bilgileri görüntülemek gereklidir. Örneğin, bunun gibi:
Örnekte görebileceğiniz gibi, metin şu şekilde biçimlendirilmiştir:
1. Parametrenin adı, sol kenardan aynı başlangıçla soldan sağa hizalanır.
2. Parametre değerleri, sağ kenardan aynı orijin ile sağdan sola hizalanır.
Yukarıdaki örneğimde Comment() işlevi kullanılmıştır. Örneği görselleştirmek için boşluklarla metin sığdırma kullandım.
Aslında bir soru. Minimum performans kaybını hesaba katarak bu otomatik seviyelendirme mekanizmasını uygulamanın en iyi yolu (hangi işlevleri kullanarak) nedir?
Hem genel cevap hem de ortaya çıkan kod için minnettar olacağım.
Belki birileri ilgilenir. Genel olarak, sorun OBJ_LABEL grafik nesnesi ve tek aralıklı bir yazı tipi kullanılarak kısmen çözülür.
OnInit()'te nesneler yaratırım, OnDeinit()'de onları silerim. Çalışma sırasında OBJPROP_TEXT özelliğini ayarlamaya çalışıyorum. Bir hata varsa, sadece bir günlük şeklinde bildiririm. Kullanıcının/diğer danışmanın etiketi silip silmediğini her onay/zamanlayıcıda kontrol etmek çok fazla kaynak gerektirir.
Çözemediğim şey, set etiketinin genişliğini elde etmekti. Kabaca söylemek gerekirse, value_value ile örtüşmemek için, değer_değerine bağlı olarak, sağ üst köşesini uzaklaştırmak için. Yedi basamaklı bir değere sığdırmak için aptalca rahat bir mesafe aldı. Sekiz basamaklı katmanlı olacaktır. Zarif ve pratik değil! :)
Belki birileri ilgilenir. Genel olarak, sorun OBJ_LABEL grafik nesnesi ve tek aralıklı bir yazı tipi kullanılarak kısmen çözülür.
Düzenleme yapmadan OBJ_EDIT ("Düzenleme alanı") kullanın, OBJPROP_ALIGN ile boyutlar, renkler, yazı tipi ve metin hizalaması verilebilir.
ALIGN_LEFT ile ad için bir alan, ALIGN_RIGHT ile değer için başka bir alan .
Başka bir programın nesnelerinizi silmesini önlemek için benzersiz adlar atayın.
Başlangıçta, kullanıcı programdan oluşturulan nesneleri seçemez ve silemez, ancak silerse, bu gerçeği takip etmek ve nesneyi yeniden oluşturmak zor değildir.
Sinyallerdeki aksaklıklar:
Mevduat: 1.68 USD############Broker: Alpari-Demo
Kim doldurdu??? kim oynuyor???
Optimizasyon sırasında tüm hesaplamaların yalnızca buluta gitmesini sağlamak mümkün müdür? Bilgisayarımdaki tüm işlemci çekirdeklerini yükten devre dışı bırakmak istiyorum, aksi takdirde bir aracı kapanmıyor.