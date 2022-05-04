Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 933
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}
void OnTick()
{
}
Hata tekrarladı mı?
770 yapısında, m10'lu grafik görünmüyor, öncekinde normal.
Tünaydın .
Servis masasına yazın ve göstergeyi ekleyin, lütfen. Teşekkür ederim.
Merhaba.
Diyelim ki birkaç düğme grubu içeren bir sınıf var:
Düğmeler gruplandırılmıştır, çünkü üzerlerine tıkladığınızda aynı türden belirli eylemler gerçekleştirilir. Görev, düğmeyi tıkladığınızda, hangi düğme grubuna ait olduğunu belirlemek, düğmedeki metne bağlı olarak belirli eylemleri gerçekleştirecek olan uygun yönteme "göndermek". Her şeyi sınırına kadar basitleştirmek için, grubun adını ve düğmedeki metni görüntülemeniz gerektiğini varsayalım. Ve bu adımda, bir stupor - düğmenin metni nasıl alınır?
Şu anda, düğmenin adı, belirli bir grup için ortak bir ad + doğrudan düğme üzerindeki metin içerir. Yani: 1) addaki alt dize ile düğmenin ait olduğu grubu belirlerim, 2) metni "çıkarttığım" adı tekrar "sonraki" yöntemine iletirim. Ancak, hafifçe söylemek gerekirse, bu en uygun çözüm değildir. Daha spesifik olarak, sorun burada:
Lütfen bana sorunu nasıl çözeceğimi söyle.
not. Her ihtimale karşı, kodu ekleyeceğim, böylece gerekirse "bütün şeye" bakabilirsiniz.
Herkese selam!
İşte görselleştirme modunda strateji test cihazında o kadar basit bir kod ki Zig_Zag yerine resimdeki mucizeyi veriyor (ekli).
CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1...) içinde bu fonksiyondaki periyodun strateji test penceresinde seçilen periyoda eşit olmaması şartıyla (eğer öyleyse, o zaman her şey normal olarak çizilir, bağlantı nedir?)).
Bu bir hata mı? Ve eğer öyleyse, kişisel bir mesajla servis masasına nereye göndermeli (veya burada yeterli mesaj var mı)?
input int ExtDepth=13;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZag
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep); //Расчет индикатора ZigZag
//--- Нужно проверить, не были ли возвращены значения Invalid Handle
if(zzHandle<0)
{
Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double Last_Price_Close[];
CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1,0,1,Last_Price_Close);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Service Desk'te zaten benzer bir mesaj var. Ama sen de yaz.
Hesaplarımın görülebildiği duvara anonim olarak yüklenen bir ekran görüntüsünü nasıl silebilirim...
Fareyi istediğiniz grafiğe getirin ve "Sil" komutunu göreceksiniz.
Merhaba.