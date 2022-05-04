Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 933

void OnInit()
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}

void OnTick()
{
}

Hata tekrarladı mı?

770 yapısında, m10'lu grafik görünmüyor, öncekinde normal.

Eh..., komisyoncu terminali güncelledi, sadece görselleştirme bozuldu, yoksa herhangi bir şey bekleyebilir misiniz?
 

Merhaba, göstergeyi grafiğe eklerken aldım

'C:\Program Files\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\indicator name.ex5' içinde 0x000000000000001 olarak erişim ihlali okundu

Nasıl başa çıkılır bununla? 770 64-bit OS 7'yi oluşturun


Tünaydın .

Servis masasına yazın ve göstergeyi ekleyin, lütfen. Teşekkür ederim.

 

Merhaba.

Diyelim ki birkaç düğme grubu içeren bir sınıf var:

 class CMyApp : public CAppDialog {
private :
   CButton m_digits[BUTTONS_QTY];
   CButton m_letters[BUTTONS_QTY];
   
public :
   CMyApp() {}
   ~CMyApp() {} 
   virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, 
                         const int x1, const int y1, const int x2, const int y2);
   virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);
   bool CreateDigitButtons();
   bool CreateLetterButtons();
   void OnClickButton();
   void OnClickDigit( string text);
   void OnClickLetter( string text);
   
private :
   bool CreateButton(CButton &button, string name, string text, int x1, int y1, int x2, int y2);
};

Düğmeler gruplandırılmıştır, çünkü üzerlerine tıkladığınızda aynı türden belirli eylemler gerçekleştirilir. Görev, düğmeyi tıkladığınızda, hangi düğme grubuna ait olduğunu belirlemek, düğmedeki metne bağlı olarak belirli eylemleri gerçekleştirecek olan uygun yönteme "göndermek". Her şeyi sınırına kadar basitleştirmek için, grubun adını ve düğmedeki metni görüntülemeniz gerektiğini varsayalım. Ve bu adımda, bir stupor - düğmenin metni nasıl alınır?

Şu anda, düğmenin adı, belirli bir grup için ortak bir ad + doğrudan düğme üzerindeki metin içerir. Yani: 1) addaki alt dize ile düğmenin ait olduğu grubu belirlerim, 2) metni "çıkarttığım" adı tekrar "sonraki" yöntemine iletirim. Ancak, hafifçe söylemek gerekirse, bu en uygun çözüm değildir. Daha spesifik olarak, sorun burada:

 //---
bool CMyApp::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {
   if ( id == CHARTEVENT_CUSTOM ) {
       if ( StringFind (sparam, "Digit" ) >= 0 ) {
         // string text = ? (как получить текст на кнопке?)
         OnClickDigit(sparam); // вместо sparam надо бы передавать text
         return ( true );
      } else if ( StringFind (sparam, "Letter" ) >= 0 ) {
         OnClickLetter(sparam); // аналогично случю выше - вместо sparam надо бы передавать text
         return ( true );
      }
   }

   return (CAppDialog::OnEvent(id, lparam, dparam, sparam));  
}

Lütfen bana sorunu nasıl çözeceğimi söyle.

not. Her ihtimale karşı, kodu ekleyeceğim, böylece gerekirse "bütün şeye" bakabilirsiniz.

Dosyalar:
Experiment.mq5  7 kb
 

Herkese selam!

İşte görselleştirme modunda strateji test cihazında o kadar basit bir kod ki Zig_Zag yerine resimdeki mucizeyi veriyor (ekli).

CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1...) içinde bu fonksiyondaki periyodun strateji test penceresinde seçilen periyoda eşit olmaması şartıyla (eğer öyleyse, o zaman her şey normal olarak çizilir, bağlantı nedir?)).

Bu bir hata mı? Ve eğer öyleyse, kişisel bir mesajla servis masasına nereye göndermeli (veya burada yeterli mesaj var mı)?


input int      ExtDepth=13;
input int      ExtDeviation=5;
input int      ExtBackstep=3;

int zzHandle;      // хэндл индикатора ZigZag
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
   zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep);  //Расчет индикатора ZigZag
//--- Нужно проверить, не были ли возвращены значения Invalid Handle
   if(zzHandle<0)
     {
      Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double Last_Price_Close[];
   CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1,0,1,Last_Price_Close);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Dosyalar:
uvsf6r.jpg  406 kb
 
...
Service Desk'te zaten benzer bir mesaj var. Ama sen de yaz.
 
tol64 :
Service Desk'te zaten benzer bir mesaj var. Ama sen de yaz.
Teşekkür ederim, az önce yaptım, belki yakında düzeltirler ...
 
Hesaplarımın görülebildiği duvara anonim olarak yüklenen bir ekran görüntüsünü nasıl silebilirim...
 
vadynik :
Hesaplarımın görülebildiği duvara anonim olarak yüklenen bir ekran görüntüsünü nasıl silebilirim...

Fareyi istediğiniz grafiğe getirin ve "Sil" komutunu göreceksiniz.


 
Rone :

Merhaba.


Bunun gibi bir şey.
Dosyalar:
Experiment.mq5  7 kb
