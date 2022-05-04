Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 926
Terminal güncellemesinin yakında gerçekleşeceğini düşündüren önceki güncellemelerin yayın tarihlerini gösterdim.
Zaten orada olanı gösteriyorlar. )) Ve burada bir sonraki yapıda ne olacağını gösteriyorlar (kural olarak, duyuru ~ bir hafta önceden yapılır) >> MetaTrader 5 güncellemesinin duyurusu
Lütfen gösterge tablosunu uygulamak için örnek bir kod bulmama yardım edin
bunun gibi https://www.mql5.com/en/market/product/152
UPU'da
Bakiyenin üç ikmal geçmişi ve açıkta kalan işlem görüntülenmedi. Vps sunucusunun bulunduğu terminalde aynıydı, yalnızca 2 ikmal görünmüyordu (eksik olanlardan ilk satır). Hikaye geçen aydan seçildi. Terminali yeniden başlattıktan sonra her şey normal şekilde görüntülendi. Vps sunucusundaki EA, görüntülenmeyen bakiye yenilemeyi kaydetmedi, ancak OnTradeTransaction aracılığıyla bakiye değişikliği olan paketlerin gelmesi gerçeğine tepki gösterdi. Genel olarak, bir nedenden dolayı 2 terminalde bir tarih parçası görüntülenmiyor, terminali yeniden başlatmadan güncellenmek istemiyor. Uzman, büyük olasılıkla, tarihle de yeterince çalışmayacaktır.
https://www.mql5.com/ru/market/product/443
Panel şu yazıya göre yapılmıştır: https://www.mql5.com/ru/articles/37
Zor bir şey yok. Ana göstergeden standart göstergelerin çağrılması ve uygun tabloya yazılması.
MetaQuotes demo sunucusunda eurodollar'da işlem 22:00'de ve pounddollar'da 23:00'da sona erdi.
Neden farklı barlar?
Soru, cevaplanana kadar hizmet masasına sorulmuştur ve yazılmıştır .
not. EVET ve uygulama silindi mi?
PS2, yoksa kapalı piyasadan sonra bir açılışım var. Burada uygulama:
açık siparişlerin numarası yok !
örneğin, ertelenmiş olanın ... açık olanların sadece boş bir alanı var ...
bu bir şekilde düzeltilebilir mi?
***ekran -
http://imgs.su/tmp/2013-02-05/1360019316-575.jpg
şimdiden teşekkürler.
Fibo-group'tan en son yapının terminali ...
---
---
Yıllarca süren küçük bir hata..
hem MT4'te hem de MT5'e geçti .. -
küçük ama yine de..
Pencerede, sembolü nerede
sor\teklif zamanı vb.
Örneğin, bir çift üzerinde hızlı bir geçiş yapmam gerekirse, hangisinin G harfi ile başladığını söyleyin -
gbp\usd diyelim ya da başka..
Her bastığımda, çiftler halinde G harfine gidiyorum, ama aynı zamanda,
GRID'e ve GRID'e açılır/kapanır. . - ağ ..
:)
Farklı bir kombinasyon kullanarak ızgarayı açmak / kapatmak mümkün mü?
tuşlar ... - CTRL+G deyin .. sadece G değil ...
Teşekkür ederim !
açık siparişlerin numarası yok !
MT5'te, MT4'te olduğu gibi açık sipariş kavramı yoktur. işte pozisyon. onun bileti yok.