Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 928
Görünüşe göre grafiği görmedin ve soruyu anlamadın. :)
PS Ve karakter özelliklerine bakın. Bölüm alıntıları ve ticaret seansları.
Sevgili, sorunun özü şudur: İşlem seansı sırasında neden bekleyen bir emri silme girişimi " fiyat yok " hatası veriyor?
Açıkla bana lütfen, mantık nerede?
Sevgili, sorunun özü: İşlem seansı sırasında neden bekleyen bir emri silme girişimi " fiyat yok " hatası veriyor?
Açıkla bana lütfen, mantık nerede?
2013.02.10 22:37'de bekleyen bir sipariş verildi. 2013.02.10 22:40 tarihinde silindi. Bu olaylar arasında piyasada bir pozisyon açmayı başardı.
Pazara girmeye çalıştığımda, ilk birkaç yanıt "alıntı yok" oldu. Bu benim için açık ve mantıklı.
Bekleyen bir emri silerken "fiyat yok" hatası vermek bana mantıklı gelmiyor. Burada ne soruyorum. Belki de bekleyen siparişlerin mekaniğinde bir şeyi yanlış anlıyorum?
Örneğin, bekleyen bir emri silmeye çalışırken, işlem seansı olmayacaksa, "piyasa kapandı" hatası verirlerse anlarım. Ama otlozhnik nerede ve "fiyat yok".
Huh, sorumu başka nasıl açacağımı bilmiyorum. Sunucu komisyoncusu tarafından çarpık bir ayar mı (yanıt kodu "eğri") veya bu dönüş kodu piyasanın mekaniğine karşılık geliyor mu (eğer öyleyse, neden)?
Başlangıçta soruyu yanlış bir şekilde sordunuz ve orada ne olduğunu bulmaya çalıştım. )) Yani, bugün işlem seansının en başında bekleyen bir emir verdiniz ve onu silmeye çalıştığınızda bu hata mı oluşuyor?
Evet, açılış ve kapanış saatlerini yukarıda belirttim. Hemen kapanmadı. "Fiyat yok" hatası verdi. 3 dakika sonra, kapatmak hala mümkündü.
Evet, baktım, çok sık böyle bir hata yapıyorlar. Hem bekleyen bir siparişi verirken hem de silerken.
//---
Terminali nereden aldınız? MQ veya AlfaForex'ten mi? MQ 756 yapısından sahibim. Servis Masası veya AlfaForex desteği ile iletişime geçmeyi deneyin.
tol64
Açık. Teşekkür ederim. Belki de mekanikten bir şey anlamıyorumdur diye düşündüm. Belki de alıntıların varlığı/yokluğu suçluların ortadan kaldırılmasını etkiler.
not Evet, onların terminali. 756 oluşturun. Alpha ve MK'ye yazacağım.
Bu bir test hatasıdır, hizmet masasına zaten yazdım, aslında görüntülenmeye devam ediyor, ancak pratikte fiyat SellStop/BuyStop seviyesini geçtiğinde hiçbir şey olmuyor, ancak görsel bir test sırasında büyük rahatsızlığa neden oluyor
Mevcut yapıda düzeltilmiş görünüyor.
Tekrar bakalım.
void OnStart()
{
//---
if(ObjectCreate(0,"test",OBJ_LABEL,0,0,0))
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Init");
if(ObjectFind(0,"test")<0)
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
else
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Не нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
}
}