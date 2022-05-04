Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 461
Danışman oluştururken parametre ekleyemez veya değiştiremezsiniz (build 478) Sorun nedir?
Her şey benim için iyi çalışıyor. Eğer öyle değilseniz, detayları ile birlikte SD'ye yazın.
İyi günler, lütfen bana DLL'yi bağlamadan fare koordinatlarını komut dosyasına almanın mümkün olup olmadığını söyler misiniz?
neden yenisi eklenemiyor, daha önce mümkündü ve işte burada MQL5 Sihirbazı: Programlamadan Uzman Danışman Oluşturma dersinde ekran bile var neler eklenebilir
Bir Uzman Danışmanda hangi kod daha hızlı çalışır veya modüllere ayrılır?
Mesele şu ki, Intel P4 3.0'da şampiyonluk için hazırladığım EA geçişi yaklaşık 7-8 dakika içinde tamamlarken, EA'nın kendisi yaklaşık 3600 satıra sahipti (yorumlar ve diğer "çöpler" ile birlikte).
2000'den biraz fazla satırın EA'dan ayrı bir dosyaya aktarılmasından sonra, test süresi neredeyse 2 kat azaldı.
Soru - Her şeyi bu kadar başarılı bir şekilde optimize ettim mi (hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görünsem de) veya yürütme hızı kodun boyutuna ve konumuna mı bağlı?
Danışman oluştururken parametre ekleyemez veya değiştiremezsiniz (build 478) Sorun nedir?
Daha önce hesabı bilmiyorum, Sihirbaz'a saygı duymuyorum. Sadece birkaç kez kullandım, yeni parametreler eklemekle uğraşmadan (dürüst olmak gerekirse, oyun boyunca ihtiyacım olan her şeyi kendim ekleyeceğime inanıyorum).
Şimdi, evet, iletişim kutusuna yeni bir tane eklemek işe yaramıyor ...
Kodun bir kısmını ayrı dosyalara taşıma hızında hiçbir fark yoktur, çünkü gerçekte programın tamamı dosyalardan tek bir blokta birleştirilir.
Büyük olasılıkla açık veya örtük optimizasyon yardımcı oldu.
Bu makale, MQL5 Sihirbazı'nın ilk sürümüne atıfta bulunmaktadır ve şimdi birkaç farklılığı olan daha işlevsel bir ikinci sürüm çalışmaktadır.
Oluşturma modunda bir EA oluşturduğunuzda, yalnızca önceden tanımlanmış parametrelere sahip katı bir komut dosyasını takip edebilirsiniz.
Şablona göre uzman oluşturma modunda katı kurallar yoktur ve kendi parametrelerinizi kolayca ekleyebilirsiniz.
İyi günler, lütfen bana DLL'yi bağlamadan fare koordinatlarını komut dosyasına almanın mümkün olup olmadığını söyler misiniz?
Valla bilmiyorum 519188 ms (en uzun test) ile 256718 ms çok farklı bence .
Değişikliklerden önce, test 434234 ms'de geçti ve genel olarak ayrı bir dosyada sadece birkaç sınıf çıkardı.
Belki optimizasyon, ama açıkçası bununla hiçbir ilgim yok :)
Kodun iki versiyonunu doğrulama için servis masasına gönderebilir misiniz? Kod olmadan, basit sorunun cevabı "tüm içerir, kodu tek bir blokta toplar, bu nedenle hiçbir fark yoktur."
Belki disk belleği verileri veya başka bir şey (örneğin, önceden oluşturulmuş bir aracıda önbelleğe alma) sonuçları etkilemiştir? Basit hatalardan kaçınmak için ısınmadan sonra testler birkaç kez yapılmalıdır.
Aracının belleğe girmesi ve önbelleklerini oluşturması nedeniyle testin ilk çalıştırmasının neredeyse her zaman daha uzun olduğunu unutmayın. Sonraki geçişler, iyi hazırlanmış bir temsilci ile zaten çalışır.