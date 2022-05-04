Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 931
Profil yazım hatası:
x64 build 770 güncellemesinde, görselleştirme modunda strateji test cihazıyla ilgili herhangi bir sorun yaşayan var mı? Yaklaşık belirtiler, iCustom Expert Advisor'dan başlatılan ilk gösterge oluşturulmaz, bir süre sonra görselleştirme penceresi iz bırakmadan kaybolur. Aynı uzman, x64 build 756 ile iyi çalışıyor.
Sürekli tekrarlanıyor mu?
Bir uzmanın başvurusu ile servis masasına yazın - kontrol edeceğiz.
x64 build 770 güncellemesinde, görselleştirme modunda strateji test cihazıyla ilgili herhangi bir sorun yaşayan var mı? Yaklaşık belirtiler, iCustom Expert Advisor'dan başlatılan ilk gösterge oluşturulmaz, bir süre sonra görselleştirme penceresi iz bırakmadan kaybolur. Aynı uzman, x64 build 756 ile iyi çalışıyor.
iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Örnekler\\Arr",200,false);
Expert Advisor'da da benzer bir gösterge çağrısı var ancak test ayarlarında bir zaman aralığı seçtiğinizde 30 dakika belirlediğinizde gösterge görüntülenmiyor. Rastgele pencere çöküyor. Ayarlarda 10 dakika belirtirseniz, gösterge görüntülenir.
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}
void OnTick()
{
}
Hata tekrarladı mı?
770 yapısında, m10'lu grafik görünmüyor, öncekinde normal.
772'de ortaya çıktı
birkaç ay boyunca düzenli olarak (haftada birkaç kez) yer darlığı nedeniyle uzak temsilciler düşüyor:
veya
aynı zamanda, aracı günlüklerinde ya her şey temizdir ya da:
ve yerler aslında doldurulur:
(XP64'ü kazanın).
Bazen standart bir Windows disk temizleme aracı ortaya çıksa da, sonunda yerin berbat olduğunu da gösteriyor.
Ağır bir şeyi test ettiğimizde kendini gösterir (yani, bir veya iki yıllık bir süre için 10 enstrümandan oluşan çok para birimi sistemi). Bir noktada aracı bir mega dosya oluşturmak istiyor gibi görünüyor (EA'nın herhangi bir çıktısı olmamasına veya dosyalarla çalışmamasına rağmen). Genel olarak, çalışmak gerçekten zorlaştı