Profil yazım hatası:


 
Şimdi, Düşüş yüzdesi sütunundaki optimizasyon sonuçlarında , her yerde 0,00 gösterilir. Daha sonra tek bir test yaptığımda, rapor önceden belirlenmiş bir rakam gösteriyor. Bence, güncellemeden sonra MT5'te bir hata.
 
x64 build 770 güncellemesinde, görselleştirme modunda strateji test cihazıyla ilgili herhangi bir sorun yaşayan var mı? Yaklaşık belirtiler, iCustom Expert Advisor'dan başlatılan ilk gösterge oluşturulmaz, bir süre sonra görselleştirme penceresi iz bırakmadan kaybolur. Aynı uzman, x64 build 756 ile iyi çalışıyor.
 
Sürekli tekrarlanıyor mu?

Bir uzmanın başvurusu ile servis masasına yazın - kontrol edeceğiz.

 
"İz bırakmadan kaybolmaya" dikkat edin, belki bir kilitlenme günlüğü vardır (günlük klasöründe bir kilitlenme alt klasörü vardır)?
 

iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Örnekler\\Arr",200,false);

Expert Advisor'da da benzer bir gösterge çağrısı var ancak test ayarlarında bir zaman aralığı seçtiğinizde 30 dakika belirlediğinizde gösterge görüntülenmiyor. Rastgele pencere çöküyor. Ayarlarda 10 dakika belirtirseniz, gösterge görüntülenir.

 
void OnInit()
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}

void OnTick()
{
}

Hata tekrarladı mı?

770 yapısında, m10'lu grafik görünmüyor, öncekinde normal.

 
772 derlemesindeki değişikliklerin açıklamasını okumak mümkün olacak mı?
 

p

772'de ortaya çıktı

 

birkaç ay boyunca düzenli olarak (haftada birkaç kez) yer darlığı nedeniyle uzak temsilciler düşüyor:

 2013.02 . 22 18 : 41 : 19      durdom  genetic pass ( 1 , 0 ) tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" in 0 ms

veya

 2013.02 . 22 18 : 41 : 06      durdom  genetic pass ( 1 , 400 ) tested with error "no disk space in OnTimer function" in 390 sec

aynı zamanda, aracı günlüklerinde ya her şey temizdir ya da: 

PE       0        Tester   18 : 41 : 16         optimization pass 57 f7b6c2ba16b37d ( 1 , 421 ) started
FO       3        Tester   18 : 41 : 16         too low disk space ( 41 Mb free)

ve yerler aslında doldurulur:

(XP64'ü kazanın).

Bazen standart bir Windows disk temizleme aracı ortaya çıksa da, sonunda yerin berbat olduğunu da gösteriyor.

Ağır bir şeyi test ettiğimizde kendini gösterir (yani, bir veya iki yıllık bir süre için 10 enstrümandan oluşan çok para birimi sistemi). Bir noktada aracı bir mega dosya oluşturmak istiyor gibi görünüyor (EA'nın herhangi bir çıktısı olmamasına veya dosyalarla çalışmamasına rağmen). Genel olarak, çalışmak gerçekten zorlaştı

