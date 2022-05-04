Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 449

Tünaydın.

1. Lütfen bana MT-5 testinde kullanmak üzere 4'ten 5'e kadar olan kenelerin geçmişini indirip indiremeyeceğimi söyleyin.

2. Çok değerlikli testler için MT5'in yeteneklerini kullanmak istiyorum, ancak ilgilendiğim DC şu ana kadar yalnızca MT4 kullanıyor, çıkış yolu ne olabilir?


Teşekkür ederim.

 
rrr :

hayır.

belirgin. veya MT5'in nerede olduğunu test edin veya komisyoncunuzla bekleyin.
 
Renat :

OBJPROP_XOFFSET, görüntülenen hareketli grafiği görüntü içinde konumlandırmak için kullanılır. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı örnekte yazılmıştır. Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET ve OBJPROP_YOFFSET)

Büyük olasılıkla OBJPROP_XDISTANCE gerekir.

Teşekkürler, baktım.
 
alexvd :

1. Açıklamanın gerçeğe karşılık geldiği anda işlevin daha doğru bir açıklaması ( https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate )

2. Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız var. Oynanabilir değil.

StringConcatenate'in bununla ne ilgisi olduğunu anlamıyorum. İlk noktada StringSetCharacter ile ilgili bir soru vardı. Sadece sitedeki belgelerden kopyalandı - https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter .

2. noktada, editör yeniden başlatılarak düzeldi. Ancak StringConcatenate'in toplama ile değiştirilmesi gerekiyordu, çünkü işlev beklendiği gibi çalışmıyor. kod 

   StringConcatenate (IndicatorName, "(" , StrCount, "):" );
   StringConcatenate (IndicatorName, " " , Base);
Burada tüm değişkenler dizgedir, boş değildir. Sonuç olarak, "IndicatorName (XX) Basic" almak istiyorum, ancak "IndicatorName Basic" çıkıyor. Bu nasıl olabilir - hiçbir fikrim yok.
gumgum :
Teşekkür ederim. Her şey çalıştı.
Makaleleri okuyun https://www.mql5.com/ru/articles/strategy_tester
Derleme 478. MT5, tek bir test başlatılırken kilitleniyor (zamanın yaklaşık %50'si).
Tek çekirdekli işlemci.
Senaryo:
Bir test yapıyorum. İlk başlangıçta, kural olarak, "test aracısı senkronizasyon hatası".
Testin yeniden başlatılması genellikle normal şekilde ilerler.
Herhangi bir değişiklik yapmadan aynı testi tekrar çalıştırıyorum. MT5 donuyor.

Önceki yapılarda, bu senaryoda herhangi bir kapatma olmadı.
[Silindi]  

rrr :

Geliştirici sunucusunda test edin - access.metatrader5.com:443

Gerçekten küçük bir rahatsızlık var - Tüm karakterler mevcut değil (ancak oldukça yeterli olanlar).

MetaTrader 5 istemci terminalini şu bağlantıdan indirebilirsiniz: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 
marketeer :

StringConcatenate'in bununla ne ilgisi olduğunu anlamıyorum. İlk noktada StringSetCharacter ile ilgili bir soru vardı. Sadece sitedeki belgelerden kopyalandı - https://www.mql5.com/en/docs/strings/stringsetcharacter .

2. noktada, editör yeniden başlatılarak düzeldi. Ancak StringConcatenate'in toplama ile değiştirilmesi gerekiyordu, çünkü işlev beklendiği gibi çalışmıyor. kod

Burada tüm değişkenler dizgedir, boş değildir. Sonuç olarak, "IndicatorName (XX) Basic" almak istiyorum, ancak "IndicatorName Basic" çıkıyor. Bu nasıl olabilir - hiçbir fikrim yok.

Evet, ilk noktada yanlış anladım. Açıklamada tam olarak neyin yanlış olduğunu açıklayın, bir kopya ne iade edilmelidir?

Ve birleştirme pahasına, sizin durumunuzda şöyle bir şey yazmanız gerekir. 

   StringConcatenate (IndicatorName,IndicatorName, "(" ,StrCount, "):" );
   StringConcatenate (IndicatorName,IndicatorName, " " ,Base);
 
Ashes :
Derleme 478. MT5, tek bir test başlatılırken kilitleniyor (zamanın yaklaşık %50'si).
Tek çekirdekli işlemci.
Senaryo:
Bir test yapıyorum. İlk başlangıçta, kural olarak, "test aracısı senkronizasyon hatası".
Testi yeniden başlatmak genellikle iyi sonuç verir.
Herhangi bir değişiklik yapmadan aynı testi tekrar çalıştırıyorum. MT5 donuyor.

Önceki yapılarda, bu senaryoda herhangi bir kapatma olmadı.

Detaylar güzel olurdu ve ne kadar çok olursa o kadar iyi olur.

Dün ve şimdi durum tek çekirdekli bir Celeron'da kontrol edildi. Şu ana kadar çoğaltmak mümkün olmadı.

Lütfen ServiceDesk'e yazın.

 

478 inşa

Bazen yerinde:

Şu şekilde çıkıyor:

dil demek istiyorum.

