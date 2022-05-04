Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 868
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ukrayna dili. " Eşitlerinin teklifini öldür " olmalı
Ukrayna dili. " Eşitlerinin teklifini öldür " olmalı
Bu durumda, "zakhoplennya" yerine yakalama kelimesini bırakmak daha iyidir, çünkü anlamsal çevirisi tutku, bir şeye hayranlıktır: "Ticari rivniv'i ele geçirelim"
Riven (düzey) kelimesi de burada bağlam dışıdır, çünkü daha çok bir çizgi değil, örneğin bir yaşam standardı anlamına gelir.
Yazmak daha doğru olur:
Ticaret hatlarını göster (ticaret hatlarını)
Vimknuti ticaret hatlarının yakalanması (satırlar - klasik çeviride)
Güzel gün.
Sistemi yeniden düzenledi. MT5'i sıfırdan yükledim. Görünüşe göre, demo sunucusu değişti. Şimdi FXCM-MT5Demo01, hangisi daha önce bilmiyorum. Bu nedenle eski demo hesap uygun değildir.
Doğru sunucuyu bulmak için adını en az yaklaşık olarak bilmek yeterlidir. Örneğin, MetaQuotes-Demo sunucusunu (çoğu döviz çiftinin geçmişinin derin olduğu) bulmak için "MetaQuotes" kelimesini yazıp Enter tuşuna basmanız yeterlidir.
"Parametreler" penceresindeki metnin oldukça büyük bir kısmı Ukraynaca'ya çevrilmeden kaldı. İşte bir örnek:
Ve bu hemen hemen her sekmede.
Ve bu pencere ana menüde adlandırıldığından, "Parametreler"in "Ayarlar" olarak yeniden adlandırılması arzu edilir:
Ya da tam tersi, ancak bir isim kalsın diye.
Bir dilek daha: F1'in İngilizce değil, Rusça yardım açması. Rusça hala Ukraynacaya İngilizceden daha yakındır.
Tüm insanlar aynı dili konuşsa harika olurdu. Bir dilek nereye gönderebilirim? )))
apple'da bunu çözecekler.
apple'da bunu çözecekler.
Neden Google değil de Apple? ))
Aslında, gezegenin tüm insanları için ilginç bir anket ortaya çıkacaktı. Çoğunluk hangi dili seçerdi? Tahmin etmesi zor olmasa da büyük ihtimalle Çinli. Sonuçta, bir milyardan fazla Çinli var ve kesinlikle kendilerininkini seçeceklerdi. ))
Neden Google değil de Apple? ))
Aslında, gezegenin tüm insanları için ilginç bir anket ortaya çıkacaktı. Çoğunluk hangi dili seçerdi? Tahmin etmesi zor olmasa da büyük ihtimalle Çinli. Sonuçta, bir milyardan fazla Çinli var ve kesinlikle kendilerininkini seçeceklerdi. ))
Bence İngilizce seçilir ve kazanılırdı. O heryerdedir
Gerçi ben Rusça seçerdim.
Parametreleri ticaret için kullanılması gereken danışmanın optimizasyonunun sonuçları arasında böyle bir geçişin nasıl seçileceği sorusu her zaman olmuştur (ve vardır). Herkesin kabul edilebilir risk, kâr vb. için kendi kriterleri olduğu açıktır. Makaleyi okuduktan sonra optimizasyon sonuçlarını aşağıdaki şemaya göre filtrelemeye karar verdim.
Sonuçları excel'e aktarıyorum, filtre 1 - 0'ın üzerinde karı göster, filtre 2 - en fazla %30 düşüş, filtre 3 - kar faktörü en az 1,5. Sonra en yüksek karı olan sonucu seçiyorum ve bu tür parametreler test için kullanılıyor.
Optimizasyondan sonra sonucun seçimiyle ilgili (kısaca) diğer görüşleri duymak ilginç olurdu.
Makaleyi okuduktan sonra optimizasyon sonuçlarını aşağıdaki şemaya göre filtrelemeye karar verdim.