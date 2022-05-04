Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 864
muhtemelen koordinatların referans noktasından paneliniz 640 için sağa tırmanıyor.
nesneleri sola, hatta sola koyun ve kontrol edin.
Evet evet tam olarak. ama sonra başka bir soru:
görüyorsunuz, sol üst köşedeki kenara bir etiket yapıştırdım.
https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Görünüşe göre etiketimin ekran görüntüsünü alacak ama onu alıntıların kenarına kaydıracak.
https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
bunun gibi bir şey ... bana öyle geliyor ki bu yanlış.
Görünüşe göre etiketimin ekran görüntüsünü alacak ama onu alıntıların kenarına kaydıracak.
bunun gibi bir şey ... bana öyle geliyor ki bu yanlış.
her şey doğru.
etiketinizin sol üst tarafında bir bağlantı noktası vardır.
ve etiket çubuklara değil ekran koordinatlarına eklenir.
koordinatlarına bakın - her iki durumda da aynıdırlar.
Şimdi, onu sağdaki koordinatlara bağlarsanız, sonuç farklı olabilir.
çubuk nesnelerle de deney yapabilirsiniz
MT5'te fiyat tablosuna kanalları ve diğer resimleri çiziyorum. Sonra yanlışlıkla Sil'e basıyorum ve tüm resimler geri alma olasılığı olmadan siliniyor. Gerçekten böyle mi amaçlanıyordu? Yine de can sıkıcı bir özellik. Alıntı tablosunda çizilenleri kaydetme ve geri alma yeteneğini tanıtmak mümkün müdür? En azından bunu, ekrandaki her şeyi silmek için sağ tıklamanız -> nesne listesi -> tümünü silmeniz gerekecek şekilde yapın, sadece Sil'i değil.
MT4 ile bu "özellik" kalıtsaldır.
Alt+Geri Al veya Ctrl+Z
Nesne silme işlemini iptal edin.
ctrl+Z - geri almaya benzer, aynı anda birkaç nesne silinmiş olsa bile, silinen nesneleri yalnızca birer birer geri yükler.
ps tekrar için özür dilerim
Meslektaşlarım, böyle bir planla ilgili bir soru var ...
Gösterge alt penceresinin aşağıdaki özelliklerini programlı olarak işlemek gerekir:
Karşına çıkan varsa lütfen malzemeyi dürtsün...
alt pencerelere ihtiyacınız var mı? yani, diyalog kontrollerine ulaşmak ve değerleri almak için mi?
Yardım etmek için yardım edin.
Alt+Geri Al veya Ctrl+Z
Nesne silme işlemini iptal edin.