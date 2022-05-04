Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 862
Açık. Elbette, resmi bir yanıt almak için Hizmet Masasına bir teklif gönderebilirsiniz. Ama korkarım ki (cevap) şöyle bir şey olacak: "programcının kendisi sınır tarihini hesaplayabilir ve istenen tarihin derinliğini sınırlayabilir" ..
ve neden SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(), SERIES_FIRSTDATE ) ve bunun gibi şeyler çalışmıyor?
ve burada bitiş tarihini nasıl hesaplayabiliriz? gözle xD
çünkü gördüğüm kadarıyla tüm fonksiyonlar her şey yolundaymış gibi çalışıyor
Lütfen bana göstergelerle nasıl başa çıkacağımı söyleyin.
EA kodunda özel bir hindi denir ve ayrıca özel bir hindi üzerine kuruludur, sonuç olarak ikincisi test sırasında bulunamaz.
Nasıl ve nereye yapıştırılır?
not. Gerçek zamanlı olarak hindi normal şekilde yüklenir.
Kapanışta yayılma neden arttı?
Aşağıdaki sorunla karşılaşanlar: Birkaç renk arabelleği kullanırken, göstergenin işlenmesiyle ilgili sorunlar var. Ve tam olarak ilk ilan edilen.
İşte basit bir gösterge kodu:
Ve işte gösterge:
Sanki çalışmıyor gibi PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
ve burada cam yayılma bir komisyon ise. Bunu mamba'da nerede gördün, Pazartesi günü bir boşluk var
;)
Spread komisyon değildir. Tüm doğru dedi Sergeev - çünkü tüccarlar emir defterinden emirleri kaldırdı.
Sanki çalışmıyor gibi PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
Yerine
denemek