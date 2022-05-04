Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 862

Yedelkin :
Açık. Elbette, resmi bir yanıt almak için Hizmet Masasına bir teklif gönderebilirsiniz. Ama korkarım ki (cevap) şöyle bir şey olacak: "programcının kendisi sınır tarihini hesaplayabilir ve istenen tarihin derinliğini sınırlayabilir" ..

ve neden SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(), SERIES_FIRSTDATE ) ve bunun gibi şeyler çalışmıyor?

ve burada bitiş tarihini nasıl hesaplayabiliriz? gözle xD

çünkü gördüğüm kadarıyla tüm fonksiyonlar her şey yolundaymış gibi çalışıyor

 

Lütfen bana göstergelerle nasıl başa çıkacağımı söyleyin.

EA kodunda özel bir hindi denir ve ayrıca özel bir hindi üzerine kuruludur, sonuç olarak ikincisi test sırasında bulunamaz.

Nasıl ve nereye yapıştırılır?

not. Gerçek zamanlı olarak hindi normal şekilde yüklenir.

 

Kapanışta yayılma neden arttı?


yayılmış

 
Zeleniy :

Kapanışta yayılma neden arttı?

çünkü tüccarlar emir defterinden emirleri çıkardı
 
ve burada cam yayılma bir komisyon ise. Bunu mamba'da nerede gördün, Pazartesi günü bir boşluk var
 

Aşağıdaki sorunla karşılaşanlar: Birkaç renk arabelleği kullanırken, göstergenin işlenmesiyle ilgili sorunlar var. Ve tam olarak ilk ilan edilen.

İşte basit bir gösterge kodu:

 #property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1   "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1   2

#property indicator_label2   "ColorLine"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color2  clrRed,clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2   2

double          LineBuffer_1[];
double          LineBuffer_2[];

double          Color_1[];
double          Color_2[];
 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
   SetIndexBuffer ( 0 ,LineBuffer_1, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,Color_1, INDICATOR_COLOR_INDEX );
   PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );  
   
   SetIndexBuffer ( 2 ,LineBuffer_2, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 3 ,Color_2, INDICATOR_COLOR_INDEX );
   PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );  
   
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {
     if (prev_calculated== 0 )
     {
       ArrayInitialize (LineBuffer_1, 0.0 );
       ArrayInitialize (LineBuffer_2, 0.0 );
     } 
   for ( int i= 0 ;i<rates_total;i++)
     {
       if (close[i]>open[i])
      {    LineBuffer_1[i]=high[i];    
           Color_1[i]= 1 ;
      }     
       else
      {
          LineBuffer_2[i]=low[i];    
          Color_2[i]= 0 ;
      }
      
     }
   return (rates_total);
  }

Ve işte gösterge:

 

Sanki çalışmıyor gibi PlotIndexSetDouble (0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

 
Zeleniy :
ve burada cam yayılma bir komisyon ise. Bunu mamba'da nerede gördün, Pazartesi günü bir boşluk var
sormak ve cevaplamak gibi
;)
Zeleniy :
причем тут стакан если спред это комисия. Где вы видели такое на мамбе там просто гэп на на понедельник
sormak ve cevaplamak gibi
;)

Spread komisyon değildir. Tüm doğru dedi Sergeev - çünkü tüccarlar emir defterinden emirleri kaldırdı.
 
tyup :

Sanki çalışmıyor gibi PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

Yerine

 PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

denemek

 PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );
