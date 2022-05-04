Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 867
Güzel gün.
Sistemi yeniden düzenledi. MT5'i sıfırdan yükledim. Görünüşe göre, demo sunucusu değişti. Şimdi FXCM-MT5Demo01, hangisi daha önce bilmiyorum. Bu nedenle eski demo hesap uygun değildir.
Yeni bir demo hesabı kaydettirdi. Daha önce hikayeyi sola kaydırırsanız indirilirdi. Bu sunucuda hiç yok. Zaman çerçevesi değiştirildiğinde, geçmiş indirilmez.
02.10.2012'den daha erken bir şey yok. Kitten bazı standart Expert Advisor'ları test ederken, süre bir yıl olarak ayarlandığında hala indirmiyor.
Bana hikayeyi nasıl indireceğimi söyle veya bana eski demo sunucusunun adresini söyle.
OS Win 7 Max Rus SP1 x64, standart güvenlik duvarı devre dışı, Avast ücretsiz 7.0.1466 (kapalı, açık) MT5 v.5.00 Build 712 (12.10.2012)
MT5'te "Hakkında" penceresi açılırken Alt+Tab'de gezinilemez.
site profilinde dolduruldu ve ona dokunmadım, sonra bugün işi yaptım - ancak tablet sessiz,
Sorunun ne olduğunu düşünüyorum - sonra siteye gittim ve kimliğim orada değil.
Yenisiyle doldurdum, değişip değişmediğini söyleyemem, bence rakamlar aynı.
Şu anda bildirim alıyor musunuz?
Bunun doğru sonuç olduğunu kim anlıyor?
kod:
Sonuç olarak bende:
ShortToString (Var) ve CharToString (Var2) doğru çalıştı, ikisi de Rusça "A"yı döndürdü.
Ama neden StringFormat ( "%C" ,Var2) Rusça "A" vermiyor?
Yardım diyor ki:
c
int
Karakter türü kısa (Unicode)
C
int
char tipi karakter (ANSI)
Büyük olasılıkla StringFormat, UTF-7 ile ve CharToString ile mevcut Windows kod sayfasıyla çalışır. Sonuç bu.
Örneğin:
Soru şu ki, CharArrayToString neden bir kod sayfası seçim parametresine sahipken CharToString yok?
Şuna benziyor, ancak yardım ANSI hakkında şunları söylüyor:
C int char tipi karakter (ANSI)
Genel olarak, geliştiriciler olsaydım, UTF-7 yerine StringFormat'taki mevcut Windows kodlamasını % С için değiştirirdim,
böylece sonuç CharToString çağrıldığındakiyle aynıdır .
Yükseltilmiş soru için teşekkürler. Bu davranışı sonraki yapılardan birinde düzelteceğiz. CP_ACP'ye göre dönüştürülecek