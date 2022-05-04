Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 863
Yerine
denemek
Teşekkürler, nazik insan! Her şey çalıştı. Dün, üç saat öldürdüm, görünüşe göre tüm seçenekleri denedim. Görünüşe göre hepsi değil...
Merhaba bir sorun var Çalışma bölümünün ritmine girdim,
bugün 2 iş tamamlandı, 2 iş daha kontrol ediliyor.
ancak çalışma bölümündeki veriler - geliştiriciler ve kişisel sayfadaki veriler eşleşmiyor:
Söyle bana, Moskova'da Forex ticareti ne zaman başlıyor?
Liteforex'te, teklifler sabah 1'den beri işliyor, ancak metaquote demosu ve roboforex'te henüz herhangi bir teklif yok.
sinyal nasıl kapatılır? "Etkin" onay kutusu kaldırılır, ancak "Kaydet" e tıkladıktan sonra yeniden görünür
https://www.mql5.com/en/forum/1111/page877#comment_338661
aynı sorunları yaşayan var mı?
Sahip değilim.
oynatma için ayrıntılı bir prosedür yazın.
garip, aralıklı olarak çalışıyor.
Sabah SD'ye yazdım:
Onlar. örneğin, bugün 640'a 480 bir ekran yapmaya çalıştım:
https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Panelim grafikte görünmüyor.
Ve olduğu gibi kaydederseniz
https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
sonra her şey gösterilir
şimdi ekran görüntüleri yaptım ve her şey normal ............. Hmm ....
Garip (Hiçbir şey içmem ve haplara, uyuşturucu bağımlılığına karşı, aklım başımda vb.)
https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
Şimdi bağlantı görüntüleniyor, ancak bir şekilde kesildi,
ve profildeki grafiklerde bile en son resimler görüntülenmiyor
muhtemelen koordinatların referans noktasından paneliniz 640 için sağa tırmanıyor.
nesneleri sola, hatta sola koyun ve kontrol edin.