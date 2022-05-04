Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 863

avoitenko :

Yerine

denemek

Teşekkürler, nazik insan! Her şey çalıştı. Dün, üç saat öldürdüm, görünüşe göre tüm seçenekleri denedim. Görünüşe göre hepsi değil...

 

Merhaba bir sorun var Çalışma bölümünün ritmine girdim,

bugün 2 iş tamamlandı, 2 iş daha kontrol ediliyor.

ancak çalışma bölümündeki veriler - geliştiriciler ve kişisel sayfadaki veriler eşleşmiyor:

 

Söyle bana, Moskova'da Forex ticareti ne zaman başlıyor?

Liteforex'te, teklifler sabah 1'den beri işliyor, ancak metaquote demosu ve roboforex'te henüz herhangi bir teklif yok.

 

sinyal nasıl kapatılır? "Etkin" onay kutusu kaldırılır, ancak "Kaydet" e tıkladıktan sonra yeniden görünür

 
sion :

Söyle bana, Moskova'da Forex ticareti ne zaman başlıyor?

Genellikle 23:00 Moskova saatinden

 

https://www.mql5.com/en/forum/1111/page877#comment_338661

aynı sorunları yaşayan var mı?

 
Vladon :

https://www.mql5.com/en/forum/1111/page877#comment_338661

aynı sorunları yaşayan var mı?

Sahip değilim.

oynatma için ayrıntılı bir prosedür yazın.

 
sergeev :

Sahip değilim.

oynatma için ayrıntılı bir prosedür yazın.

garip, aralıklı olarak çalışıyor.

Sabah SD'ye yazdım:

Onlar. örneğin, bugün 640'a 480 bir ekran yapmaya çalıştım:

https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Panelim grafikte görünmüyor.

Ve olduğu gibi kaydederseniz

https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

sonra her şey gösterilir

şimdi ekran görüntüleri yaptım ve her şey normal ............. Hmm ....

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 08:19 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Garip (Hiçbir şey içmem ve haplara, uyuşturucu bağımlılığına karşı, aklım başımda vb.)

https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Şimdi bağlantı görüntüleniyor, ancak bir şekilde kesildi,

ve profildeki grafiklerde bile en son resimler görüntülenmiyor

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:10 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Vladon :

garip, aralıklı olarak çalışıyor.

Sabah SD'ye yazdım:

Onlar. örneğin, bugün 640'a 480 bir ekran yapmaya çalıştım:

https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

Panelim grafikte görünmüyor.

muhtemelen koordinatların referans noktasından paneliniz 640 için sağa tırmanıyor.

nesneleri sola, hatta sola koyun ve kontrol edin.

