tırnak ile yabani otlar?
Belirli bir mumun saatlerini ve dakikalarını yazdıran banal bir kod vardır:
Sonuç olarak, şu saçmalığı üretir:
2012.11.16 18:00:50 Çekirdek 1 2000.11.13 00:01:30 0:1
Üstelik tüm mumlar tablonun üzerinde ve her şey yolunda.
Soru kaldırıldı. Ancak başka bir soru ortaya çıktı - Test cihazı neden yanlış zamanı gösteriyor? "2012.11.16 18:00:50 Çekirdek 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
yani seni anlamadım )) Ve sonucunuzda saçma olan nedir?
Örneğin, bu kodu çalıştırıyorum:
Ve bu sonucu günlükte alıyorum:
//---
Her şey doğru. Ya da neyle bitirmek istiyorsunuz?
Testi hangi modda çalıştırıyorsunuz? Ve test cihazındaki ayarlar nelerdir?
Normal mod. Tüm keneler. EURUSD M1.
Bu durumda test cihazı da her şeyi doğru gösterir. Baskı çıktısına ve saniyeye ekleyin:
Ve siz bu tarihte 2000.11.13'ü kontrol edin
Bu da sorun değil:
//---
Ve evet, sonucunuz doğru:
//---
Yani, test cihazındaki onay işareti Sıfır saatte geldi: Bir dakika: Otuz saniye. Ve saat ve dakika yazdırdınız. Sonuç olarak - 0:1 (Sıfır saat: Bir dakika) elde ettik.
Birkaç ay önce veya belki daha fazla bir bilgi, bir hata bulup servis masasına yazarsanız sizi teşvik edebilirler mi?
Sadece hatırladım (neredeyse)