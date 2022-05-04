Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 871
Test cihazı tablosunda bazı simgeleri, etiketleri görüntülemek istiyorum. Bir çizgi çizmeye çalışıyorum:
CChartObjectVLine VL;
hoşgörü;
...
// Her siparişten sonra:
stringname="xx"+(string)ocnt++;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent());
Neden çizgiler görünmüyor? Belgelere göre, nesne oluşturulmalıdır. Ama hiçbir şey görmüyorum.
Benzer şekilde daha düşük bir seviyede denedim ( ...ObjectCreate(0,name, OBJ_HLINE ,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) ama sonuç aynı, fonksiyon hata döndürmüyor , ancak sonuç görülmez.
Tek bir şüphem var - grafik nesneler sadece göstergelerde mi çalışıyor? Belki birisi bununla çalıştı ve buradaki sebebin ne olduğunu biliyor?
Bir grafik nesnesini yeniden adlandırırken, aynı anda iki olay oluşturulur ve bu, fonksiyon tarafından Expert Advisor veya göstergede işlenebilmektedir....
Bu nedenle, deyim yerindeyse, grafikler de işin uzmanında çalışmalı...
...
Yedelkin :
Eylül ayında, bekleyen siparişler normalde görselleştirme modunda görüntülendi. O zamandan beri neredeyse hiçbir şey değişmedi.
Ben sadece görselleştirme kullanmadım, sadece tablodaki her şeye baktım ve grafiğin gerçek çalışma grafiğindekiyle aynı olması gerektiğini düşündüm, ancak grafikte görsel nesnelerin görüntülenmediği ortaya çıktı ve bu hala bir büyük dezavantaj.
...
Ben sadece görselleştirme kullanmadım, sadece tablodaki her şeye baktım ve grafiğin gerçek çalışma grafiğindekiyle aynı olması gerektiğini düşündüm, ancak grafikte görsel nesnelerin görüntülenmediği ortaya çıktı ve bu hala bir büyük dezavantaj.
Sadece netleştirmek için kalır. Hangi çizelgede gerçek çizelge ile aynı olması gerektiğini düşündünüz? Ve aynı zamanda, gerçek programınız nedir?
Ve sonra senin sözlerine göre bir üçüncünün de olduğu açık. )))
Hata mı, hata mı?
İki kaynak, MT5'te çalışmıyor, MT4'te çalışıyor.
Niye ya?
mt5'te çalışıyor