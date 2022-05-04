Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 871

Yeni yorum
 

Test cihazı tablosunda bazı simgeleri, etiketleri görüntülemek istiyorum. Bir çizgi çizmeye çalışıyorum:

CChartObjectVLine VL;
hoşgörü;

...
// Her siparişten sonra:
stringname="xx"+(string)ocnt++;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent());



Neden çizgiler görünmüyor? Belgelere göre, nesne oluşturulmalıdır. Ama hiçbir şey görmüyorum.

Benzer şekilde daha düşük bir seviyede denedim ( ...ObjectCreate(0,name, OBJ_HLINE ,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) ama sonuç aynı, fonksiyon hata döndürmüyor , ancak sonuç görülmez.

Tek bir şüphem var - grafik nesneler sadece göstergelerde mi çalışıyor? Belki birisi bununla çalıştı ve buradaki sebebin ne olduğunu biliyor?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
 
belgenin başka bir yerinde şöyle diyor:

Bir grafik nesnesini yeniden adlandırırken, aynı anda iki olay oluşturulur ve bu, fonksiyon tarafından Expert Advisor veya göstergede işlenebilmektedir....

Bu nedenle, deyim yerindeyse, grafikler de işin uzmanında çalışmalı...

 

 
SkyTreker :

...

Tek bir şüphem var - grafik nesneler sadece göstergelerde mi çalışıyor? Belki birisi bununla çalıştı ve buradaki sebebin ne olduğunu biliyor?

Ne yazık ki, henüz görselleştirme modunda test sırasında tüm nesneler görüntülenmiyor. Ayrıca kesinlikle tüm nesnelerin nihayet destekleneceği anı sabırsızlıkla bekliyorum. Desteklenen nesnelerin resmi bir listesi yok (hiçbir yerde görmedim). Sadece her şeyi arka arkaya sıralayarak öğrenebilirsiniz.
 
tol64, bilgi için teşekkürler, denemek zorundayım ... Gerçekten görselleştirmeye değil grafiğe baktım. Görselleştirmeyi de kontrol edeceğim...
 
Yeni kontrol edildi! Taki görselleştirme üzerinde çalışıyor !!!!
 
SkyTreker :... bu, test cihazının çizelgesinde bekleyen emirlerin gösterilmemesidir ve bu nedenle, grafikte bazı stratejilerde hata ayıklarken, belirli bir işlemle hangi emrin sonuçlandığını anlamak imkansızdır.
Eylül ayında, bekleyen siparişler normalde görselleştirme modunda görüntülendi. O zamandan beri neredeyse hiçbir şey değişmedi.
 

Yedelkin :
Eylül ayında, bekleyen siparişler normalde görselleştirme modunda görüntülendi. O zamandan beri neredeyse hiçbir şey değişmedi.

Ben sadece görselleştirme kullanmadım, sadece tablodaki her şeye baktım ve grafiğin gerçek çalışma grafiğindekiyle aynı olması gerektiğini düşündüm, ancak grafikte görsel nesnelerin görüntülenmediği ortaya çıktı ve bu hala bir büyük dezavantaj.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
SkyTreker :

...

Ben sadece görselleştirme kullanmadım, sadece tablodaki her şeye baktım ve grafiğin gerçek çalışma grafiğindekiyle aynı olması gerektiğini düşündüm, ancak grafikte görsel nesnelerin görüntülenmediği ortaya çıktı ve bu hala bir büyük dezavantaj.

Sadece netleştirmek için kalır. Hangi çizelgede gerçek çizelge ile aynı olması gerektiğini düşündünüz? Ve aynı zamanda, gerçek programınız nedir?

Ve sonra senin sözlerine göre bir üçüncünün de olduğu açık. )))

 

Hata mı, hata mı?

İki kaynak, MT5'te çalışmıyor, MT4'te çalışıyor.

Niye ya?

Dosyalar:
MTB_1E.mq4  4 kb
MTB_E.mq5  9 kb
 
mario065 :

Hata mı, hata mı?

İki kaynak, MT5'te çalışmıyor, MT4'te çalışıyor.

Niye ya?

mt5'te çalışıyor

Dosyalar:
ReportTester-1277795.zip  11 kb
1...864865866867868869870871872873874875876877878...3184
Yeni yorum