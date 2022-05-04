Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 812
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Terminalin bitliği nedir?
"Hakkında" terminal özelliklerinde böyle bir bilgi yoktur (yalnızca sürüm ve yapı)
Ama "Program Files (x86)" klasöründe değil, Win7 64 bit'te oradaki "Program Files"da 64 bit üzerinde çalışabilen tüm programlar kuruludur.
Muhtemelen 64 bit olduğunu varsaymak mantıklıdır.
(Yukarıda anlatıldığı ve gösterildiği gibi tekrar edebiliyor musunuz?)
"Hakkında" terminal özelliklerinde böyle bir bilgi yoktur (yalnızca sürüm ve yapı)
Başlangıçta terminal günlüğünde görebilirsiniz.
.........
(Yukarıda anlatıldığı ve gösterildiği gibi tekrar edebiliyor musunuz?)
Evet, ancak yalnızca "çıkış" düğmesine basıldığında.
Diğer tüm hata ayıklama seçeneklerinde ve yapıda her şey düzgün çalışıyor. Çıktı, "adım çıkışı" işlenirken hata ayıklayıcıdaki bir hatadır.
Servis masasına yazın , bir sonraki yapı için düzelteceklerdir.
Günlük alım satım (İngilizce'den günlük alım satımı okuyun. Day-Trading) gün boyunca, işlemleri bir sonraki güne aktarmadan uzun veya kısa pozisyonlarda borsada alım satım.
Günlük ticaret - bu bir ticaret sistemi mi? Ticaret sistemleri için bir makale yazmak istiyorum , ancak günlük ticaretin nereye ait olduğu konusunda yeterince fikrim yok.
Günlük alım satım (İngilizce'den günlük alım satımı okuyun. Day-Trading) gün boyunca, işlemleri bir sonraki güne aktarmadan uzun veya kısa pozisyonlarda borsada alım satım.
Günlük ticaret - bu bir ticaret sistemi mi? Ticaret sistemleri için bir makale yazmak istiyorum ama günlük ticaretin nereye ait olduğu konusunda yeterince fikrim yok.
Günlük alım satım (İngilizce'den günlük alım satımı okuyun. Day-Trading) gün boyunca, işlemleri bir sonraki güne aktarmadan uzun veya kısa pozisyonlarda borsada alım satım.
Günlük ticaret - bu bir ticaret sistemi mi? Ticaret sistemleri için bir makale yazmak istiyorum ama günlük ticaretin nereye ait olduğu konusunda yeterince fikrim yok.
Sayın site moderatörleri. Lütfen yazar tarafından "Genel Tartışma" bölümünde yanlışlıkla oluşturulan " Sepet ticareti, çift ticareti " şubesini, şube konusuna karşılık gelen "İşlem Sistemleri" bölümüne taşıyın. Şubedeki konu birçokları için alakalı ve ilginç. Şube yazarı da onu hareket ettirmeyi önerir.
Sayesinde.
Ne yazık ki, böyle bir olasılık yoktur.
Sayın site moderatörleri. Lütfen yazar tarafından "Genel Tartışma" bölümünde yanlışlıkla oluşturulan " Sepet ticareti, çift ticareti " şubesini, şube konusuna karşılık gelen "İşlem Sistemleri" bölümüne taşıyın. Şubedeki konu birçokları için alakalı ve ilginç. Şube yazarı da taşımayı önerir.
Sayesinde.