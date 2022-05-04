Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 812

MetaDriver :
Terminalin bitliği nedir?

"Hakkında" terminal özelliklerinde böyle bir bilgi yoktur (yalnızca sürüm ve yapı)

Ama "Program Files (x86)" klasöründe değil, Win7 64 bit'te oradaki "Program Files"da 64 bit üzerinde çalışabilen tüm programlar kuruludur.

Muhtemelen 64 bit olduğunu varsaymak mantıklıdır.

Fia :

"Hakkında" terminal özelliklerinde böyle bir bilgi yoktur (yalnızca sürüm ve yapı)


Başlangıçta terminal günlüğünde görebilirsiniz.


 
Fia :
.........

(Yukarıda anlatıldığı ve gösterildiği gibi tekrar edebiliyor musunuz?)

Evet, ancak yalnızca "çıkış" düğmesine basıldığında.

Diğer tüm hata ayıklama seçeneklerinde ve yapıda her şey düzgün çalışıyor. Çıktı, "adım çıkışı" işlenirken hata ayıklayıcıdaki bir hatadır.

Servis masasına yazın , bir sonraki yapı için düzelteceklerdir.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

Günlük alım satım (İngilizce'den günlük alım satımı okuyun. Day-Trading) gün boyunca, işlemleri bir sonraki güne aktarmadan uzun veya kısa pozisyonlarda borsada alım satım.

Günlük ticaret - bu bir ticaret sistemi mi? Ticaret sistemleri için bir makale yazmak istiyorum , ancak günlük ticaretin nereye ait olduğu konusunda yeterince fikrim yok.

 
Zeleniy :

Kabaca konuşursak, ticaret stillerini ifade eder. Veya yöntemler.
 
Zeleniy :

Ayrıca gün içi ticaret (gün içi ticaret) terimi de vardır. Aynı anlamındadır. ))
 

Sayın site moderatörleri. Lütfen yazar tarafından "Genel Tartışma" bölümünde yanlışlıkla oluşturulan " Sepet ticareti, çift ticareti " şubesini, şube konusuna karşılık gelen "İşlem Sistemleri" bölümüne taşıyın. Şubedeki konu birçokları için alakalı ve ilginç. Şube yazarı da onu hareket ettirmeyi önerir.

Sayesinde.

 
Ne yazık ki, böyle bir olasılık yoktur.
 
Rosh :
Ne yazık ki, böyle bir olasılık yoktur.
Apaçık. Sayesinde.
 
R0MAN :

Sayın site moderatörleri. Lütfen yazar tarafından "Genel Tartışma" bölümünde yanlışlıkla oluşturulan " Sepet ticareti, çift ticareti " şubesini, şube konusuna karşılık gelen "İşlem Sistemleri" bölümüne taşıyın. Şubedeki konu birçokları için alakalı ve ilginç. Şube yazarı da taşımayı önerir.

Sayesinde.

Bir seçenek olarak: "Ticaret Sistemleri" bölümünde mevcut konuya bağlantı içeren yeni bir konu oluşturun ve gerektiğinde devam edin.
