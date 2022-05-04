Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 781
Sığmayacak mı?
ArrayMaximum () ve ArrayMinimum () çalışmıyor mu?
Max ve Min'in neden diğer dillerde olduğu gibi daha büyük bir sayıdan değil de sadece 2 sayıdan arama ile sınırlı olduğunu kim açıklayabilir? Ve sonra aradığınızı bulmak için hantal formüller yapmanız gerekiyor... Teşekkürler!
Sekiz yeterli mi?
Teşekkür ederim! Dizileri öğrenmelisin! Henüz kullanmadım... Onlarsız daha kolay olabileceğini düşündüm. Ve neden mkl4 ve mkl5'te böyle bir kısıtlama var?
Sekiz yeterli mi?
Sana da teşekkürler! Neredeyse onu da kullanıyorum, ancak genel kodda, örneğin, bulduğum 4 çiftten, sonra 2 çiftten ve sonuncudan, kupa çekilişinde olduğu gibi:Şimdilik, her şeyin elimde olmasını tercih ediyorum. Böylece piyasanın kaprislerine hızlıca cevap verebilirim. Küçük optimizasyon. Ve programda her zaman yeni çözümler arıyorum. Tüm kazançlar!
bar başına puanla ölçek, kesirli sayılar ise, fiyat ölçeğinin çatısını uçurur (yen ekranında)
PS normaldi, en son güncellemelerden bazılarıyla ortaya çıktı.
Açık bir pozisyonun sadece SL ve TP'sini değil, aynı zamanda yorum veya büyüyü de değiştirmek mümkün mü?
Hiçbir pozisyon büyüsü açılış emrinin büyüsüne eşit değildir,
ama yorum yapabilirsiniz, pozisyondaki son sıraya eşittir.
Hayır, pozisyon büyüsü açılış emrinin büyüsüne eşittir,
ama yorum yapabilirsiniz, pozisyondaki son sıraya eşittir.
Yine de zikzakımın kod tabanının İngilizce bölümünde yayınlandığını görecek miyim?
3 hafta zaten katliam.
Burada birkaç faktör devreye girdi:
İdeal ZigZag göstergesinin çevirisi yapılıp yayınlanacaktır.