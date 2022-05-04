Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 782

Rosh :

Burada birkaç faktör devreye girdi:

  1. Neden doğrulama için kodu göndermediniz? Moderatörler taslaklara bakmazlar.

Kodu inceleme için gönderdim . Ayrıca, İngilizce versiyonun Rusça versiyonu ile birlikte yayınlanmamasından sonra durumu kontrol ettim. Beni aptal yerine koyma.

  1. Göstergenin İngilizce versiyonunu neden bağımsız olarak ayrı bir yayın yaptınız? Tüm çevirileri kendimiz yapıyoruz. Kod tabanının İngilizce bölümündeki sürümünüz tesadüfen bulundu.

Çünkü 4ke'de öyle. Hiçbir yerde "kendileri" hakkında hiçbir şey görmedim. Editörler için hayatı kolaylaştırmaya karar verdi (

  1. Taslak resim kötü. Bu, Kod tabanına ilk gönderi gönderişiniz değil. Ayrıca, yeni yayın şablonunda her zaman Kod Tabanında bir örnek hazırlamak için öneriler bulunur. Ancak insanlarımız giderek daha fazla yazar, okuyucu değil.

Taslaktaki resim tüm biçimsel parametreler için uygundur. Ve öz, boyutuna rağmen mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu, yayınlanan koddan 4k'dan bir resim.

Rus versiyonunda editörler resmi daha iyi hale getirdi.

İdeal ZigZag göstergesinin çevirisi yapılıp yayınlanacaktır.

Tabii ki teşekkür ederim. Ama tortu kaldı. Ve açıkçası, gecikmeden çok bu yorumunuzdan (

 

Bilgisayarlarınızı değiştirin - zadolbalo - sürekli ilerlemelerini sağlayın.

 
Ben bir yorum değilim - herkes gibi, zamanın gerçek olmasını istiyorum - güncel, saniye cinsinden GMT, yoksa yarım saniye veya daha fazla yürürsünüz. Che beyinleri kapmak için yeterli değil mi?
 

Gerekli mi - çalışan, rastgele bir kaynak alan ve onu geçmiş verilerin üzerine bindiren herkes - ne olduğunu görün

 
MetaDriver :

Sekiz yeterli mi? 

  double   fmax ( double  a, double  b, double  c, double  d= DBL_MIN , double e= DBL_MIN , double f= DBL_MIN , double g= DBL_MIN , double h= DBL_MIN )
Sunulan işlev yalnızca pozitif sayılarla doğru çalışır. İşlevin tüm sayı aralığında çalışması için DBL_MIN'i -DBL_MAX ile değiştirmeniz gerekir.
Yurich :
Sunulan işlev yalnızca pozitif sayılarla doğru çalışır. İşlevin tüm sayı aralığında çalışması için DBL_MIN'i -DBL_MAX ile değiştirmeniz gerekir.
ee...??? Tekrar kontrol et.
 

Diskte yeterli alan yoksa komik takılmaya başlar)

 
MetaDriver :
ee...??? Tekrar kontrol et.
Neden kontrol edin. DBL_MIN - " Bir çift ile temsil edilebilecek minimum pozitif değer " ve her zaman karşılaştırılan tüm negatif sayılardan büyük olacaktır. :)
Dün akşamdan beri "İş" hizmetinde iş talebi bırakmak imkansız. Doğru, lütfen.
 
MetaDriver :
ee...??? Tekrar kontrol et.
Kontrol ederseniz, DBL_MIN sıfır olma eğilimindedir, Yurich -DBL_MAX ise en küçük negatif sayıya sahiptir.
