Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 782
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada birkaç faktör devreye girdi:
Kodu inceleme için gönderdim . Ayrıca, İngilizce versiyonun Rusça versiyonu ile birlikte yayınlanmamasından sonra durumu kontrol ettim. Beni aptal yerine koyma.
Çünkü 4ke'de öyle. Hiçbir yerde "kendileri" hakkında hiçbir şey görmedim. Editörler için hayatı kolaylaştırmaya karar verdi (
Taslaktaki resim tüm biçimsel parametreler için uygundur. Ve öz, boyutuna rağmen mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu, yayınlanan koddan 4k'dan bir resim.
Rus versiyonunda editörler resmi daha iyi hale getirdi.
İdeal ZigZag göstergesinin çevirisi yapılıp yayınlanacaktır.
Tabii ki teşekkür ederim. Ama tortu kaldı. Ve açıkçası, gecikmeden çok bu yorumunuzdan (
Bilgisayarlarınızı değiştirin - zadolbalo - sürekli ilerlemelerini sağlayın.
Gerekli mi - çalışan, rastgele bir kaynak alan ve onu geçmiş verilerin üzerine bindiren herkes - ne olduğunu görün
Sekiz yeterli mi?
Sunulan işlev yalnızca pozitif sayılarla doğru çalışır. İşlevin tüm sayı aralığında çalışması için DBL_MIN'i -DBL_MAX ile değiştirmeniz gerekir.
Diskte yeterli alan yoksa komik takılmaya başlar)
ee...??? Tekrar kontrol et.
ee...??? Tekrar kontrol et.