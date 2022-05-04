Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 316

peki, yalnızca benim sunucum buggy, varsayılan olarak

bu siteden MT5'te!

 

Mucizeler - böyle bir yapı herhangi bir derleme hatasına neden olmaz, yapı 404:

int             low_friq_Array[ ]
int             high_friq_Array[ ]
int             total_friq_Array[ ]
int             delta = 5 ;

Kapanma yok;

Muhtemelen koddaki başka bir şeyle ilgili - kontrol edilmedi. Bununla birlikte, yine de diziler ekleyebilirsiniz ve hiçbir hata olmayacaktır. Bu değişkenler global olarak tanımlanır.

 

yu-sha :

En son çalışan yapıyı (mantık dahilinde) belirleyelim ve ona geri dönmeyi isteyelim....
 
Dima_S :

Mesajınız için teşekkürler, bir göz atacağız.
 
Interesting :
Uzun zamandır kendi başlarına geri dönme fırsatı vermesi istendi.

En azından sunucu tarafında değişiklik içermeyen yapılar için

 
yu-sha :

benim için 401'den çok daha iyi. Kendim için henüz kritik bir söve görmüyorum ...
 
Voodoo_King :
benim için 401'den çok daha iyi. Kendim için henüz kritik bir söve görmüyorum ...
Ben de.
 

404'te sadece bununla ilgili bir sorunum vardı

 #define Label "Label_v16_"

Neden bilmiyorum ama neden oldu:

Bu satırı kaldırdıktan sonra, işte bu kadar! - Hatalar yok

Ama bunda da Etiketi silmek zorunda kaldım, genel olarak, Etiketin olduğu her yerde.

 void OnDeinit ( const int reason)
  {
//----
   int total= Bars (Symbol1, 0 );
   for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--)
     {
       ObjectDelete ( 0 ,Label+( string )i);
     }
//----
  }
 

Her şey benim için de çalıştı

Nasıl olduğunu gerçekten anlamadım. Ve dün neden yanlış anlaşılmalar oldu?

Bileşenleri manuel olarak yeniden derledim - ancak bu pek etkilenmezdi, aksi takdirde hiç çalışmazdı.

Yani "Hepsi kayboldu (((" iptal edildi)

