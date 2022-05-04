Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 316
peki, yalnızca benim sunucum buggy, varsayılan olarak
bu siteden MT5'te!
Mucizeler - böyle bir yapı herhangi bir derleme hatasına neden olmaz, yapı 404:
Kapanma yok;
Muhtemelen koddaki başka bir şeyle ilgili - kontrol edilmedi. Bununla birlikte, yine de diziler ekleyebilirsiniz ve hiçbir hata olmayacaktır. Bu değişkenler global olarak tanımlanır.
En son çalışan yapıyı (mantık dahilinde) belirleyelim ve ona geri dönmeyi isteyelim....
Uzun zamandır kendi başlarına geri dönme fırsatı vermesi istendi.
En azından sunucu tarafında değişiklik içermeyen yapılar için
404 derlemesi başarısız görünüyor
Her şey kayboldu (((
benim için 401'den çok daha iyi. Kendim için henüz kritik bir söve görmüyorum ...
404'te sadece bununla ilgili bir sorunum vardı
#define Label "Label_v16_"
Neden bilmiyorum ama neden oldu:
Bu satırı kaldırdıktan sonra, işte bu kadar! - Hatalar yok
Ama bunda da Etiketi silmek zorunda kaldım, genel olarak, Etiketin olduğu her yerde.
Her şey benim için de çalıştı
Nasıl olduğunu gerçekten anlamadım. Ve dün neden yanlış anlaşılmalar oldu?
Bileşenleri manuel olarak yeniden derledim - ancak bu pek etkilenmezdi, aksi takdirde hiç çalışmazdı.
Yani "Hepsi kayboldu (((" iptal edildi)