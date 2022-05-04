Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 444
Alım satım ve kotasyon oturumları sorunu çözmeye yardımcı olmayacak mı?
Ne yazık ki hayır. Sözleşme şartnamesine uygun olarak teklif seansı Pazartesi günü 00:00:00'da başlar.
Aslında burada Rosh , bir alıntı oturumunun başlamasının, içinde alıntıların varlığını garanti etmediği cevabını verir. Hangi, prensip olarak, anlaşılabilir.
Şimdilik, aşağıdaki kontrol şeklinde bir "koltuk değneği" kullanıyorum:
Birisi daha zarif bir çözümü paylaşabilirse minnettar olurum (tüm birden çok para birimi tüccarları bununla uğraşmak zorunda kaldı).
not
Konstantin Gruzdev tarafından MetaTrader 5'te Çoklu Para Birimi Modunu Uygulamak adlı makalesinde zarif bir değişken önerildi.
Ancak şampiyonada bu seçenek gereksinimlere göre geçmeyecek.
Yyy ... bir sinire dokundu. :)) Bir forum gönderisindeki manuel kuralların son satırı, bu yüzden affedilebilir. =)
Bu arada, kodunuz da derlenmiyor (son satırdaki kapanış parantezini unuttum). :-R
Ayrıca 2-3 kat daha yavaş çalışıyor (şimdi senaryoda ölçtüm) ve kontrolün kalitesi aynı. :-R
Genel olarak, anlamlı en az anlamlı basamağı belirlemek için yetkili bir kod olmamasına rağmen, Composter'ın tavsiyesini kullanacağım: hacmi 8. ondalık basamağa normalleştirin.
Umarım tuzaklar yoktur.
Yardım:
Функцию Sleep() нельзя вызывать из пользовательских индикаторов , так как индикаторы выполняются в интерфейсном потоке и не должны его тормозить.
Yine de, kesinlikle, kesinlikle imkansız, ya da gerçekten istiyorsan, yapabilirsin, ama dikkatlice? :)
Göstergeden başka bir sembolün verilerine erişme sorunu.
kene yoksa)
OrderCheck yardımcı olmuyor mu?
Hayır. Ticaretten önce satırı yazıyorum:
Günlüklerde hala bir hata var. :(
Partinin normalleşmesinin peşinde
Beyler, neden teori?
Parti adımının minimum partiden büyük olduğu durum saçmadır. Düşünün: min = 0.1, adım = 1.0. Ve ne, sadece 1.1, 2.1, 3.1, ... lotlarına izin veriliyor mu? Bu çok saçma.
Aritmetik ve programlama pratiği yaparsanız seçenekleriniz kazanacaktır. Ama uygulamalı (ticaret anlamında) programlamadan bahsediyorsak, o zaman lot_step > lot_min ile programı kritik bir hata ile tamamlamanız ve brokeri acilen değiştirmeniz gerekir çünkü. düzgün bir şekilde sunucu kurabilecek bir kişiye ödeme yapacak kadar parası bile yok ;)Her şey ölçülü olmalı. Benim versiyonum, farklı brokerler, hesap türleri, enstrümanlar ile 5 yıldan fazla bir süredir gerçek para üzerinde çalışıyor - hiçbir zaman bir hata olmadı.
organik gübre
Neden saçma? Basit bir örnek alalım: minimum lot = 1.0, minimum adım = 0.3. Gereksinimler, "saçmalık" ilkesini karşılar (min_lot >= lot_step). :)
Normalleştirme işlevine 1,3 lotluk bir hacim iletiyorsunuz. Ondan, 1.2 lot size iade edilir.
Yükseltilmiş sürüm 1.3 döndürür. İçinde, adımlar "doğru" gider: minimum lottan, sıfırdan değil.
Diğer bir konu ise " 1 .0, 0.1 , 0.0 1 vb " dışındaki adımların "yaşamda" varlığıdır.
Burada, bana öyle geliyor ki, sorunun fiyatı (performans kaybı), olası bir varsayımsal hatanın çözümüyle karşılaştırıldığında ihmal edilebilir. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Sonunda, saymak daha doğru: sıfırdan değil, minimum lottan adımlar.
Baktım, şampiyonluk hesaplarında tüm enstrümanlar aynı anda işlem görüyor. Kayıt olmak)
TradeCheckResult.retcode != TRADE_RETCODE_DONE
nedense bu durumun doğruluğundan emin değilim..
şunları da deneyebilirsiniz:
if( cari fiyat == 0.0) getiri;
"minimum lot = 1.0, minimum adım = 0.3" - bu da saçma. Adım, min'in katı olmalıdır. çok güzelsin.
Fikrimi zaten ifade ettim - matematikçiler ve programcıların rekabetinde min_lot çıkarma seçeneği kazanacak, gerçek ticaret için gerekli değil.
Daha fazla tartışılacak bir konu göremiyorum, herkes kendi haline kalmış;)