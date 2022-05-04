Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 450
Lütfen bana grafikten sayıları olan bayrakları nasıl kaldıracağımı söyleyin, onları bir komut dosyasıyla sildim, tıklamaktan bıktım, sonra tekrar görünüyorlar, ayarlarda bulamadım, teşekkürler.
kötü arandı.
haberler sekmesinin içerik menüsünde
Çoklu para birimi test cihazını anlamama yardım et.
Farklı para birimlerindeki 15 dakikalık çubukların farklı zamanlarda başladığı ortaya çıktı. Böyle mi olmalı?
Örnek: Test cihazı açık fiyatlarla EURUSD M15 üzerinden çalıştığında USDJPY hakkında veri almaya çalışıyorum.
Her adımda USDJPY için zamanı ve Teklifi gösteririm:
Evet, hayatta böyledir.
Her enstrümanın fiyatları diğerlerinden bağımsızdır. Bu nedenle, bazıları için 15 dakika, 10:30:01'de bir kenenin gelmesiyle ve diğerleri için 10:30:03'te başlar - özellikle geceleri güçlü farklılıklar meydana gelir.Görselleştirme modunda uzmanın çalışmasına bakın.
Hayır, bir takvim.
Söyle bana lütfen, saat biliniyorsa çubuk ofsetini bulmak için hangi işlevin kullanılabileceğini anlayamıyorum ????
Teşekkür ederim