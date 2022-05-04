Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 450

Yeni yorum
 
gumgum :

478 inşa

Bazen yerinde:

Şu şekilde çıkıyor:

dil demek istiyorum.

Evet, mevcut yapı yeni çevirileri içermiyordu.
 

Lütfen bana grafikten sayıları olan bayrakları nasıl kaldıracağımı söyleyin, onları bir komut dosyasıyla sildim, tıklamaktan bıktım, sonra tekrar görünüyorlar, ayarlarda bulamadım, teşekkürler.

 
OniNePriletyat :

Lütfen bana grafikten sayıları olan bayrakları nasıl kaldıracağımı söyleyin, onları bir komut dosyasıyla sildim, tıklamaktan bıktım, sonra tekrar görünüyorlar, ayarlarda bulamadım, teşekkürler.

kötü arandı.

haberler sekmesinin içerik menüsünde

 
sergeev :

kötü arandı.

haberler sekmesinin içerik menüsünde

Hayır, bir takvim.
 

Çoklu para birimi test cihazını anlamama yardım et.

Farklı para birimlerindeki 15 dakikalık çubukların farklı zamanlarda başladığı ortaya çıktı. Böyle mi olmalı?

Örnek: Test cihazı açık fiyatlarla EURUSD M15 üzerinden çalıştığında USDJPY hakkında veri almaya çalışıyorum.

Her adımda USDJPY için zamanı ve Teklifi gösteririm:

 
MoneyJinn :

Çoklu para birimi test cihazını anlamama yardım et.

Farklı para birimlerindeki 15 dakikalık çubukların farklı zamanlarda başladığı ortaya çıktı. Böyle mi olmalı?

Evet, hayatta böyledir.

Her enstrümanın fiyatları diğerlerinden bağımsızdır. Bu nedenle, bazıları için 15 dakika, 10:30:01'de bir kenenin gelmesiyle ve diğerleri için 10:30:03'te başlar - özellikle geceleri güçlü farklılıklar meydana gelir.

Görselleştirme modunda uzmanın çalışmasına bakın.
 
Silent :
Hayır, bir takvim.
Evet, teşekkürler, şimdi gördüm.
[Silindi]  

Söyle bana lütfen, saat biliniyorsa çubuk ofsetini bulmak için hangi işlevin kullanılabileceğini anlayamıyorum ????

 
MT4'ten farklı olarak MT5, iBarShift işlevine sahip değildir. Kendin yapman gerekiyor. Makalelere bakın - MT5'e geçiş.
[Silindi]  

Teşekkür ederim

1...443444445446447448449450451452453454455456457...3184
Yeni yorum