Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 446
Hata kodu: 4756. Ekranda görülüyor.
1. Bir kez daha sorumu tekrar edeceğim - Alım satımın seçici olarak seçilmesi gereken sembollerin listesi (yani, karikatürün takas edeceği tüm semboller için, ikinci parametre ile SymbolSelect komutu yürütüldü) doğru mu? ?
Başlatma bloğunda SymbolSelect kullanılarak gerekli olan tüm sembollerin seçilmesini ve bu tür bir değişiklikten sonra bu hatayı kontrol edilmesini öneriyorum.
2. Geliştiriciler :
a) Soru, SymbolSelect kullanılarak seçilmeyen sembollerin açık bir biçimde (yukarıdaki ekranda görebilirsiniz) uçbirim sembolleri listesinde hangi noktadan listeye girdiğidir (onlar üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması şartıyla). belirli bilgileri toplamak dışında)?
b) SymbolsTotal (yanlış) ve SymbolName (index,false) gibi görünüşte zararsız olan şeylerin görselleştirme penceresinde açıkça sembollerin görüntülenmesine yol açması size garip gelmiyor mu?
Anladığım kadarıyla şöyle olmalı - SymbolSelect Yok MarketWatch'ta görüntülenenler arasında hiçbir sembol yok.
c) Anladığım kadarıyla, test cihazında tüm yoklanan semboller için ortamı yüklemek ve yalnızca SymbolSelect sırasında seçilenleri veya kullanıcının fiyatları veya diğer önemli bilgileri almaya çalıştığı olanları görüntülemek doğru olacaktır.
Örneğin, bir sembolün senkronize olup olmadığını veya sunucudaki geçmişinin ne kadar derin olduğunu belirlemeye çalışıyorsam, neden onu bir seçim bayrağıyla MarketWatch'a koydum?
Ve belirttiğiniz anda hata kodunu nasıl yakalarsınız? Yukarıdaki kodun son satırında bir hata kaydediyorum.
Aşağıdaki terimi bu kodun hemen önüne eklerseniz bu hata görünmez:
Örneğin şöyle:
2. Geliştiriciler - Soru, açık bir biçimde (yukarıdaki ekranda görebilirsiniz) terminal sembolleri listesinde hangi noktadan SymbolSelect kullanılarak seçilmeyen sembollerin listeye girdiğidir (hiçbir işlem yapılmamışsa) belirli bilgilerin toplanması dışında alınan)?
MT5 test cihazı, kârların denge para birimine en doğru şekilde dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, ticaret koşullarının çok doğru bir şekilde modellenmesini kullanır.
Bu, haçlarla çalışırken, karı yeniden hesaplamak için temel döviz çiftini de modellemeniz gerektiği anlamına gelir. Yani, bazı araçlar (çapraz sayaçlar) üzerinde çalışırken, herhangi bir saniyede hesaplamanın kesinlikle doğru ve tekrarlanabilir olması için çift hacimli simülasyon vardır.
ilginç
amcaVic
Teşekkür ederim. Bu hatayı bu şekilde aşıyorum.
Mümkünse, lütfen sıfır fiyatın neden ortaya çıktığını açıklayın? Ve bu gerçek hayatta olabilir mi (sadece test sırasında değil, gerçek zamanlı modda okuyun)?
ilginç
Garip, ya da bir şey anlamıyorum ya da bir yerlerde, tahmin ettiğim gibi çalışmayan bir kod var.
Bildiğim kadarıyla , başlatma bloğunda SymbolSelect'i bir kez kullanmak yeterlidir (sonucun aynı anda kontrol edilmesi arzu edilir).
Test cihazında, önceden hazırlanmış bir diziden bir MarketWatch oluşturuyorum , bunun gibi bir şey
Bu genellikle test cihazındaki tüm sembollerin ticaret için kullanılabilir hale getirilmesi için yeterlidir.
Ancak bu yaklaşımla, günlükte sembol eksikse, bu hata gibi bir şey görünecektir.
Her şey beklendiği gibi çalıştıysa, test penceresi şöyle görünmelidir
geliştiriciler
SD'ye yazmak istedim ama fikrimi değiştirdim, burada olacağım - Lütfen bool SymbolExists(name) / bool SymbolIsExists(name) işlevini ekleyin
Hedef - sunucuda belirtilen karakterin varlığını belirler. Başarılı olursa true döndürür.
Sadece bunu kullanırken, sembol test cihazının MarketWatch'unda görüntülenmez (ilke, SymbolIsSynchronized ile aynıdır).
Bütün bunlar bu tür sıkıntılardan kurtulacak.
Hata kodu nedir?
Strateji test cihazından görebileceğiniz kadarıyla, aynı anda iki hata üretiliyor. Sadece sonuncuyu kesmek mümkündür.
Onu nasıl tanıyabilirim? Kod yukarıda verilmiştir. Hata koduyla ilgili bilgilerin çıktısını nereye koyabilirim?
Lütfen test cihazını 2011.01.03 00:00:00 tarihinden itibaren çoklu para birimi işlem platformunuzla başlatın.
2011.01.03 00:59:59'a kadar elimde sadece 3 döviz çifti mevcut (bunlar marketwatch'da gösteriliyor, ekranda görebilirsiniz). 2011.01.03 0 1:00: 00'dan itibaren - her şey yolunda.
not
MQ demo hesaplarından bahsediyoruz (şampiyonluğa hazırlanmak için).
