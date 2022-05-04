Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 238
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Son birkaç gündür, test cihazı penceresi açılırken terminal kesildi. Sorun ne olabilir? Sadece 15.12 yeni bir yapı vardı, belki de onun yüzünden? Şimdiye kadar her şey yolunda gitti, Windows 7. Başarısız bir şekilde birkaç kez yeniden başlatıldı ve yeniden yüklendi. YARDIM !
Son birkaç gündür, test cihazı penceresi açılırken terminal kesildi. Sorun ne olabilir? Sadece 15.12 yeni bir yapı vardı, belki de onun yüzünden? Şimdiye kadar her şey yolunda gitti, Windows 7. Başarısız bir şekilde birkaç kez yeniden başlatıldı ve yeniden yüklendi. YARDIM !
Servis Masasına yazıp gerekli tüm detayları verebilir misiniz?
Son birkaç gündür, test cihazı penceresi açılırken terminal kesildi. Sorun ne olabilir? Sadece 15.12 yeni bir yapı vardı, belki de onun yüzünden? Şimdiye kadar her şey yolunda gitti, Windows 7. Başarısız bir şekilde birkaç kez yeniden başlatıldı ve yeniden yüklendi. YARDIM !
1. Güncellemeden sonra, tester penceresindeki Expert Advisors'dan birini seçtiğinizde: "Danışman", terminal penceresi kapanır (simge küçülür). Gelecekte, terminali açtıktan 2-3 saniye sonra. terminal rastgele kapanır.
Seçilen Uzman Danışman, Pr1 ekine göre derlenmiştir.
2. Seçilebilir exe5 dosyasını silerken, terminal diğer Uzman Danışmanlarla iyi çalışır.
3. Güncellemeden önce, belirtilen danışmana sahip terminal iyi çalıştı.
4. Terminalin kapatılma sebebi nedir?
MT5CLW'deki sorun açıklaması:
Saat : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Program : İstemci Terminali
Sürüm : 500.370 (15 Aralık 2010)
Revizyon: 27654
İşletim Sistemi: Windows 7 Professional (Derleme 7600)
İşlemciler: 4 x X64 (seviye 6)
Bellek : 8311080/1675076 kb
Sanal : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
İstisna: 000000014034CEC9'da C0000005, 00000001000015E8'e okunur
Modüller : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)
Kayıtlar : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=000000000012F758 RBP=0000000000000001
: RCX=0000000003552CD8 RSI=000000000033C9B0 CS=0033
: RDX=0000000000000000 RDI=0000000000000001 DS=002b
: R8=0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
: R9 =00000000000000007 R13=00000000FFFFFFFF FS=0053
: R10=000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
: R11=00000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b
Benzer sorun:
Saat : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Program : İstemci Terminali
Sürüm : 500.370 (15 Aralık 2010)
Revizyon: 27654
İşletim Sistemi: Windows 7 Professional (Derleme 7600)
İşlemciler: 4 x X86 (seviye 6)
Bellek : 1833392/795584 kb
Sanal : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
İstisna: 772820CB'de C0000005, 5F6F0001'e yaz
Modüller : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
Kayıtlar : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
: ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
Son birkaç gündür, test cihazı penceresi açılırken terminal kesildi. Sorun ne olabilir? Sadece 15.12 yeni bir yapı vardı, belki de onun yüzünden? Şimdiye kadar her şey yolunda gitti, Windows 7. Başarısız bir şekilde birkaç kez yeniden başlatıldı ve yeniden yüklendi. YARDIM !
Windows 7'yi çalışan bir bilgisayara yeniden yükleyin, her şey işe yarayacaktır!
Şunu fark ettim (EURUSD grafiği, M1):
Terminal bütün gün çalıştı, iletişimde kesintiler oldu. Ve sonra önemli sayıda çubuğun eksik olduğu ortaya çıktı. İlk bakışta, bağlantı yeniden başlatıldığında M1 dakika tabanının güncellenmediği ortaya çıkıyor.
Şunu fark ettim (EURUSD grafiği, M1):
Terminal bütün gün çalıştı, iletişimde kesintiler oldu. Ve sonra önemli sayıda çubuğun eksik olduğu ortaya çıktı. İlk bakışta, bağlantı yeniden başlatıldığında M1 dakika tabanının güncellenmediği ortaya çıkıyor.
Pazartesi günü Alpari'de sık sık başıma geldi ...
Servis masası bana bunun onların sorunu olmadığını, Alpari olduğunu söyledi....
Ne komisyoncusu var?
Pazartesi günü Alpari'de sık sık başıma geldi...
Servis masası bana bunun onların sorunu olmadığını, Alpari olduğunu söyledi....
Ne komisyoncusu var?