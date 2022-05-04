Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 113
Sende de rahatsız edici bir şey var ama benimkinden daha az.
Belki de sistemle programla bağlantılı olarak bunu aramanız gerekir.
Sisteminiz nedir?
Core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB lisansım, 4GB RAM ddr 2, derlemem var. 316
sizinkiyle hemen hemen aynı, MT5 yapısı. 316
Peki, diyelim ki döngü sıfırdan başlıyor... gerçi anlaşma numaralarının sıfırdan başladığı nerede yazıyor? Şimdi 10611 olduğu gerçeğine bakılırsa (yaklaşık 2000 yerine 611 idi), yani. artı ilk depozitonun büyüklüğü, o zaman bundan emin değilim ... en az sıfır en az bir, hala 10.000'in nereden geldiğini anlamıyorum
Hata ayıklayıcı, açıkçası, F11 ..
DEAL_TYPE anlaşma özelliğini uyguladınız, ancak DEAL_ENTRY gerekir.
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ), возвращает ноль?
0 kısıtlama olmadığı anlamına gelir.
DEAL_TYPE anlaşma özelliğini uyguladınız, ancak DEAL_ENTRY'ye ihtiyacınız var.
tam olarak, lanet olsun ... teşekkürler!
evet... işe yaramazsa, muhtemelen bir geliştirici hatası olduğunu düşünmek iyi değil.. :)
döngü sıfırdan başlar.
Hata ayıklayıcı ne olacak? "Bilet" ve "dönem karı" değişkenleri orada değerleri göstermeliydi, neden olmasın?
Bu ne anlama geliyor? Yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevi derlenirken çöküyor
işte benim tanımım:
Bu ne anlama geliyor? Yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevi derlenirken çöküyor
Görünüşe göre eksik parametre - const int nedeni
bunun gibi :
yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevini derlerken aynı hata
kimse Deint kullanmıyor mu?
yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevini derlerken aynı hata
Servis Masası çalışmıyor.
Durum çubuğundaki "Kaydet" düğmesine 20 saniye bastıktan sonra, "login.mql5.com'dan yanıt bekleniyor" mesajı askıda kalıyor ve ardından turuncu bir "Bir hata oluştu" mesajı çıkıyor.
Yeniden giriş yapmaya çalıştım ve Ctrl + F5 yardımcı olmuyor. Firefox 3.6.8
Sorunun kendisi:
Описание проблемы
Terminal tarafından kaydedilen hesap geçmişi raporundaki yanlış başlıklar:
Sonuç
- En Büyük Kaybeden işlemler (tümünün yüzdesi) :
- Ortalama Kaybeden işlemler (tümünün yüzdesi) :
Beklenen Sonuç
- En Büyük Kaybeden İşlemler:
- Ortalama Kaybeden İşlemler: