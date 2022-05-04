Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 113

SHOOTER777 :

Sende de rahatsız edici bir şey var ama benimkinden daha az.

Belki de sistemle programla bağlantılı olarak bunu aramanız gerekir.

Sisteminiz nedir?

Core2duo 1.3 Ghz 64 Win7 HB lisansım, 4GB RAM ddr 2, derlemem var. 316

sizinkiyle hemen hemen aynı, MT5 yapısı. 316


 
Dmitriy2 :

Peki, diyelim ki döngü sıfırdan başlıyor... gerçi anlaşma numaralarının sıfırdan başladığı nerede yazıyor? Şimdi 10611 olduğu gerçeğine bakılırsa (yaklaşık 2000 yerine 611 idi), yani. artı ilk depozitonun büyüklüğü, o zaman bundan emin değilim ... en az sıfır en az bir, hala 10.000'in nereden geldiğini anlamıyorum

Hata ayıklayıcı, açıkçası, F11 ..

DEAL_TYPE anlaşma özelliğini uyguladınız, ancak DEAL_ENTRY gerekir.

 if ( HistoryDealGetInteger (тикет, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger (тикет, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_STATE )
[Silindi]  
Kos :
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ), возвращает ноль?
Renat :
0 kısıtlama olmadığı anlamına gelir.
Neden DBL_MAX değil?
 
Valmars :

DEAL_TYPE anlaşma özelliğini uyguladınız, ancak DEAL_ENTRY'ye ihtiyacınız var.

tam olarak, lanet olsun ... teşekkürler!

evet... işe yaramazsa, muhtemelen bir geliştirici hatası olduğunu düşünmek iyi değil.. :)

döngü sıfırdan başlar.

Hata ayıklayıcı ne olacak? "Bilet" ve "dönem karı" değişkenleri orada değerleri göstermeliydi, neden olmasın?

 
sergey1294 :

sizinkiyle hemen hemen aynı, MT5 yapısı. 316


Servis masasına sorunlarımızı yazdım, çözdüklerini söylediler - "x64'ün altında uzun matematik hatası düzeltildi." - , şimdi yeni yapıdan önce bir hafta bekleyin. şifre ve sihir ertelendi, kodun başka bir kısmıyla ben ilgileneceğim.
 

Bu ne anlama geliyor? Yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevi derlenirken çöküyor

işte benim tanımım:

 void OnDeinit () { ObjectDelete ( 0 , "TRADE" ); ObjectDelete ( 0 , "TimeToBarEnd" );}


[Silindi]  
maryan.dirtyn :

Bu ne anlama geliyor? Yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevi derlenirken çöküyor

işte benim tanımım:


Görünüşe göre eksik parametre - const int nedeni
 
Interesting :
Görünüşe göre eksik parametre - const int nedeni

bunun gibi :

 void OnDeinit ( const int reason ) { ObjectDelete ( 0 , "TRADE" ); ObjectDelete ( 0 , "TimeToBarEnd" );}

yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevini derlerken aynı hata

kimse Deint kullanmıyor mu?

 
maryan.dirtyn :

bunun gibi :

yanlış parametrelerle tanımlanan OnDeinit işlevini derlerken aynı hata

kimse Deint kullanmıyor mu?

Az önce kontrol ettim, MT5 x64 build 316'm herhangi bir hata üretmiyor, görünüşe göre başka bir yerde, görünüşe göre polislerle karıştırmışsınız veya bir yerde ";" işaretini unutmuşsunuz. koymak
 

Servis Masası çalışmıyor.

Durum çubuğundaki "Kaydet" düğmesine 20 saniye bastıktan sonra, "login.mql5.com'dan yanıt bekleniyor" mesajı askıda kalıyor ve ardından turuncu bir "Bir hata oluştu" mesajı çıkıyor.

Yeniden giriş yapmaya çalıştım ve Ctrl + F5 yardımcı olmuyor. Firefox 3.6.8


Sorunun kendisi:

Описание проблемы

Terminal tarafından kaydedilen hesap geçmişi raporundaki yanlış başlıklar:


Sonuç

- En Büyük Kaybeden işlemler (tümünün yüzdesi) :

- Ortalama Kaybeden işlemler (tümünün yüzdesi) :


Beklenen Sonuç

- En Büyük Kaybeden İşlemler:

- Ortalama Kaybeden İşlemler:

