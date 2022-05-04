Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 169
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
papaklass :... Daha önceki gönderilerinde sana böyle yazmışlar.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
Evet, bana yazılmadı, derleyicinin kodun mantığını kontrol etmemesine ve belirli bir bloğun sadece başlatma yapıldığında (sizin deyiminizle) çalıştırılacağını tahmin edememesine dikkat ettim. Derleyici , yalnızca kodda başlatılmamış herhangi bir değişken varsa, er ya da geç kullanılacağını varsayar. Ve mesajlarımın özü, Renat'ın kategorik ifadesinin aksine bazen böyle bir varsayımın gerçekleşmeyebileceğidir.
Bu nedenle, bu tür hataların çökmemesi için değişkenlerinizi her zaman başlatın.
Gördüğünüz gibi yukarıdaki örnek bu uyarının her zaman bir hata anlamına gelmediğini gösteriyor. Sadece ve her şey.
İleriye dönük analiz, en son derlemede çalışmaz:
İleriye dönük analiz, en son derlemede çalışmaz:
Bazı göstergeler gösterge arabelleklerini kullanmayabilir .
#property Indicator_buffers yönergesi belirtilmemişse, derleyici uyarısı alırız: gösterge için tanımlı gösterge grafiği yok
Aynı zamanda, arabellek sayısının sıfıra ayarlanmasına izin verilmez. Bir şekilde bu durum düzeltilmelidir - ya mesaj kaldırılmalı ya da sıfır tampon sayısının ayarlanmasına izin verilmelidir.
344 numaralı yapıdadır.
Hata ayıklayıcı neden yalnızca OnInit() içinde çalışıyor?
Hata ayıklayıcı neden yalnızca OnInit() içinde çalışıyor?
Ve oninite'in sonucu nedir?
Belki sıfır olmayan bir sonucu olan bir çıkış ve bu nedenle hata ayıklama durur.
geliştiriciler
İşlemler tarihindeki bu kapanışı sl'de kapanış ile birlikte kırmızı renkle (veya seçtiğiniz başka bir renkle) renklendirmek mümkün müdür?
not
Ayrıca "kar" sütununda kırmızı ile gösterilen negatif tutarları görmek isterim (hesaptan çekilen ve işlem kaybeden tutarlar)...
geliştiriciler
İşlemler tarihindeki bu kapanışı sl'de kapanış ile birlikte kırmızı renkle (veya seçtiğiniz başka bir renkle) renklendirmek mümkün müdür?
not
Ayrıca "kar" sütununda kırmızı ile gösterilen negatif tutarları görmek isterim (hesaptan çekilen ve işlem kaybeden tutarlar)...
Bir pozisyonu kapatırken neden dört OnTrade olayı olduğunu merak ediyorum?
çok fazla değil mi