Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 128
tarih ve saati sindirilebilir bir biçimde nasıl alırım (13-09-2010 20:39), aksi takdirde
yazmasına rağmen küfür ediyor ama derleyicide hatasız olmasını istiyorum
Evet, öyle görünüyor...
ve hala bu tarzda ihtiyacınız varsa:
dizeye nasıl dönüştürülür
geliştiricilere soru
CTrade sınıfından my_trade.OrderOpen() yöntemini çalıştırarak bir sipariş verdikten sonra, kod sunucudan my_trade.ResultRetcode() yöntemi aracılığıyla alınırsa
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
sipariş verildi
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
İstek işlenmek üzere engellendi
o zaman bu durumda gerekir:
1) my_trade.ResultRetcode() yöntemini yeni bir kod alınana kadar tekrarlayın (belki 10009?). Yani, sunucu önceki istek için bağımsız olarak yeni bir kod ve başarılı olursa bir bilet oluşturacak mı?
2) aynı parametrelerle my_trade.OrderOpen() yöntemini ve yeni bir kod almak için my_trade.ResultRetcode() yöntemini kullanarak sipariş vermeyi tekrarlayın.
3) bir sipariş açmak için biletin my_trade.ResultOrder() yöntemi ve OnTrade() olayı tarafından alınmasını bekleyin.
4) başka bir seçenek. Hangi?
Win7 x64. Terminal, açıkça, x64, 324 inşa edildi.
Ancak güncelleme (derleme 328) otomatik olarak veya indirilerek kurulmaz. Belki sadece x32 için yeni bir yapı?
1. Terminal64.exe'yi işleyin - bir.
2. Evet, "Yeniden Başlat"a tıkladım.
3. UAC'den emin değilim.
4. Varsayılan dizin, ilk kurulum sırasında hiçbir şeyi değiştirmedi.
5. Evet, web yükleyiciyi indirdim ve terminali yeniden kurdum. Hata yoktu. Ama yardımda - 324'lük bir yapı olduğu için kaldı.
Şimdi yeni yapının otomatik yüklenmesi , terminal başlatıldığında bir kez daha gerçekleşti ve 328 yapısı kuruldu... Sorun için özür dilerim.
1. "Yeniden Başlat"a tıkladığınızda MetaEditor'u düzenlenebilir metinle mi açtınız yoksa test başladı mı?
2. "Yeniden Başlat"a tıklayıp terminali kapattıktan sonra kendi kendine mi başladı yoksa manuel olarak mı başlattınız?
Kendiniz başlattıysanız, terminali kapattıktan yaklaşık ne kadar sonra manuel olarak başlattınız? (5-30-60 saniye?)
3. Yüklü herhangi bir antivirüs var mı?