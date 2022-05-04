Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 126

Yedelkin :

Peki fark nedir?

Stop zararı, pozisyon için kar al fiyatı, mevcut fiyattan donma seviyesinden daha az bir mesafede ise, pozisyonla hiçbir şey yapılamaz (kapat, değiştir). Emirler için de aynı şekilde emrin açılış fiyatının cari fiyattan donma seviyesinden daha az bir mesafede olması durumunda bu emir silinemez veya değiştirilemez. Ve stop_level - duruşları, alımları, emirleri ve pozisyonları açma mesafeleri. Halihazırda açık olan pozisyonların/emirlerin değiştirilmesini yasaklamazlar (örneğin, fiyat zaten stop_level'den daha az bir mesafede olmasına rağmen stoploss'u daha ileriye taşımak). Genellikle, frost_level = 0. İstisnalar olsa da
Bu Uzman Danışman, strateji test cihazında başlatıldığında 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00 dönemini işlemez.

55. satırdaki iade ifadesinin yorumunu kaldırırsanız, bu süre işlenecektir.

Strateji test cihazı, 2010.08.30-2010.09.01 döneminde M1'de yalnızca açılış fiyatlarıyla başlatıldı.

MetaTrader 5 yapı 324 (08 Eylül 2010)

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count= 1 ;

int OnInit ()
  {
//---
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick () //тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[ 4 ];
   MqlRates rt2[ 3 ];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if ( CopyRates ( _Symbol , PERIOD_M1 , 0 , 4 ,rt)!= 4 )
   {
       Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history 1" );
       return ;
   }
   
   if ((rt[ 2 ].close-rt[ 0 ].open)<- 0.00135 )
   {
       if (printTime!=rt[ 3 ].time)
      {
         Print (count, ".   rt[2].close-rt[0].open=" , DoubleToString (rt[ 2 ].close-rt[ 0 ].open, 4 ), "   time=" ,rt[ 3 ].time, " rt[0].open=" ,rt[ 0 ].open, " rt[2].close=" ,rt[ 2 ].close); 
         printTime=rt[ 3 ].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
       if ( CopyRates ( _Symbol , PERIOD_M30 , 0 , 3 ,rt2)!= 3 )
      {
         Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history 2" );
         return ;
      }
   }
}
exp.mq5  3 kb
 
Lütfen kodu mesajlara doğru bir şekilde yapıştırın .
olyakish :

Görünüşe göre geliştiriciler derleyiciyi bükmüş.

işte yeni 324 yapısında derlemeden sonraki test günlüğü

Yapı 321'de test cihazı 324'te derlenen Uzman Danışmanlar başarıyla test edildi, yeni yapıdaki yeniden derlemeden sonra bir hata alıyoruz.

Bu genel bir sorun mu yoksa sadece bende mi?


xeon : bende de aynı sorun var :-(

Aynısı bende olsa daha iyi ...

Burada - https://www.mql5.com/ru/forum/2010 sırasıyla aynı hata, geçici çözüm aynı (yeni yapı yayınlandığında....)
 
xeon :

...yeni yapı ne zaman çıkacak...
Bir sonraki yapının piyasaya sürülmesi Pazartesi günü planlanıyor
 
mql5 :
Bir sonraki yapının piyasaya sürülmesi Pazartesi günü planlanıyor
Kaydın bitmesine az bir süre kaldı, bu nedenle her saat önemlidir. :-)
 
notused :
Stop zararı, pozisyon için kar al fiyatı, mevcut fiyattan donma seviyesinden daha az bir mesafede ise, pozisyonla hiçbir şey yapılamaz (kapat, değiştir). Emirler için de aynı şekilde emrin açılış fiyatının cari fiyattan donma seviyesinden daha az bir mesafede olması durumunda bu emir silinemez veya değiştirilemez. Ve stop_level - duruşları, alımları, emirleri ve pozisyonları açma mesafeleri. Halihazırda açık olan pozisyonların/emirlerin değiştirilmesini yasaklamazlar (örneğin, fiyat zaten stop_level'den daha az bir mesafede olmasına rağmen stoploss'u daha ileriye taşımak). Genellikle frost_level = 0. İstisnalar olsa da
Açıklama için teşekkürler!
 
xeon :

xeon : bende de aynı sorun var :-(

Aynısı bende olsa daha iyi ...

Burada - https://www.mql5.com/ru/forum/2010 sırasıyla aynı hata, geçici çözüm aynı (yeni yapı yayınlandığında....)
"Geçici çözüm" yardımcı oldu, teşekkürler
 

Selamlar!

Araçların dikey dizilişini gerçekten çok seviyorum, ancak MT5'te metnin aşağılık kalıntıları var ... lütfen düzeltin, aksi takdirde göze zarar verir :)

  
       int a = 0 ;
       if (a= = 1 ){ Print ( "TEST" );}
Derleyici, ikinci eşittir işaretinin yokluğunu bir hata olarak işaretlemez.
