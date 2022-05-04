Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 126
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki fark nedir?
Bu Uzman Danışman, strateji test cihazında başlatıldığında 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00 dönemini işlemez.
55. satırdaki iade ifadesinin yorumunu kaldırırsanız, bu süre işlenecektir.
Strateji test cihazı, 2010.08.30-2010.09.01 döneminde M1'de yalnızca açılış fiyatlarıyla başlatıldı.
MetaTrader 5 yapı 324 (08 Eylül 2010)
Görünüşe göre geliştiriciler derleyiciyi bükmüş.
işte yeni 324 yapısında derlemeden sonraki test günlüğü
Yapı 321'de test cihazı 324'te derlenen Uzman Danışmanlar başarıyla test edildi, yeni yapıdaki yeniden derlemeden sonra bir hata alıyoruz.
Bu genel bir sorun mu yoksa sadece bende mi?
xeon : bende de aynı sorun var :-(
Aynısı bende olsa daha iyi ...
Bir sonraki yapının piyasaya sürülmesi Pazartesi günü planlanıyor
Stop zararı, pozisyon için kar al fiyatı, mevcut fiyattan donma seviyesinden daha az bir mesafede ise, pozisyonla hiçbir şey yapılamaz (kapat, değiştir). Emirler için de aynı şekilde emrin açılış fiyatının cari fiyattan donma seviyesinden daha az bir mesafede olması durumunda bu emir silinemez veya değiştirilemez. Ve stop_level - duruşları, alımları, emirleri ve pozisyonları açma mesafeleri. Halihazırda açık olan pozisyonların/emirlerin değiştirilmesini yasaklamazlar (örneğin, fiyat zaten stop_level'den daha az bir mesafede olmasına rağmen stoploss'u daha ileriye taşımak). Genellikle frost_level = 0. İstisnalar olsa da
xeon : bende de aynı sorun var :-(
Aynısı bende olsa daha iyi ...
Selamlar!
Araçların dikey dizilişini gerçekten çok seviyorum, ancak MT5'te metnin aşağılık kalıntıları var ... lütfen düzeltin, aksi takdirde göze zarar verir :)