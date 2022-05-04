Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 110
Tünaydın.
MACD Sample.mq5 Expert Advisor'ı Örnekler klasöründen derlerken hata veriyor
'POSITION_TYPE_BUY' - enum MACD Sample.mq5 319 50 dönüştürülemiyor
ve
' POSITION_TYPE_SELL ' - enum MACD Sample.mq5 352 50 dönüştürülemez
Terminal güncellendi. Söyle bana, sorun ne?
Teşekkür ederim.
Hata kodları için ErrorDescription.mqh var
neye ihtiyacın var, teşekkürler
Neden hemen MT ile gitmediğini merak ediyorum ... aksi halde hiçbir şey yok ve toplar yörüngelerde ve diğer işe yaramaz örneklerde uçuyor ...
test cihazında alınan .. uzman ertelemeyi açar ... sonra anladığım kadarıyla bir sonrakini açar .. ve parasız bile açılabilir. ve bir saniyede kaybolur? işlemlerin görüntüsüne en az bir saniye ekleyin veya görselleştirme yapın..
Yapı 316 zaten yayınlandı ve OrderCalcMargin işlevi #AA türündeki araçlar için hala sıfır döndürüyorbu sorun ne kadar sürede çözülür
Anlıyorum ... Kodu olabildiğince optimal yazmaya çalışıyorum ... içinde bulunulan ayın ilk gününü almanın daha kolay bir yolu yok mu?
Anlıyorum ... Kodu olabildiğince optimal yazmaya çalışıyorum ... içinde bulunulan ayın ilk gününü almanın daha kolay bir yolu yok mu?
İlk numarayı almak için neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak, bunu deneyebilirsiniz
Meraklı beyinlere bir kez daha sesleniyorum!
Ekli kod
Eğer hala programlamada bir şeyler anlıyorsam, o zaman L1 = L2 = L3 = M1 olmalı, öyle değilim! peki sen?
Ben de öyle
her şey eşleşti.
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Başlangıç parametrelerinin hazırlanmasının başlangıcı!!!
Teşekkür ederim. Sonra geliştiricilerle iletişime geçeceğim.