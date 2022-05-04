Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 110

Tünaydın.

MACD Sample.mq5 Expert Advisor'ı Örnekler klasöründen derlerken hata veriyor

'POSITION_TYPE_BUY' - enum MACD Sample.mq5 319 50 dönüştürülemiyor

ve

' POSITION_TYPE_SELL ' - enum MACD Sample.mq5 352 50 dönüştürülemez

Terminal güncellendi. Söyle bana, sorun ne?

Teşekkür ederim.

 
Valmars :
Hata kodları için ErrorDescription.mqh var

neye ihtiyacın var, teşekkürler

Neden hemen MT ile gitmediğini merak ediyorum ... aksi halde hiçbir şey yok ve toplar yörüngelerde ve diğer işe yaramaz örneklerde uçuyor ...

 
Geliştiriciler standart kitaplığı düzeltti, bazı işlevler değişti, ancak MACD Örnek kodu aynı kaldı. MACD Örneğinin düzeltilmiş versiyonu burada .
 

siparişler ve fırsatlar


test cihazında alınan .. uzman ertelemeyi açar ... sonra anladığım kadarıyla bir sonrakini açar .. ve parasız bile açılabilir. ve bir saniyede kaybolur? işlemlerin görüntüsüne en az bir saniye ekleyin veya görselleştirme yapın..

 

Yapı 316 zaten yayınlandı ve OrderCalcMargin işlevi #AA türündeki araçlar için hala sıfır döndürüyor 

PH       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
KQ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Инструмент - #AA
MG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта депозита = USD
OO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Базовая валюта = USD
NG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта маржи = USD
RS       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Депозит = 5930.1
GF       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Свободная маржа = 5930.1
KR       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана ask = 10.34
FK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана bid = 10.31
NL       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для покупки 1 лота = 0
HE       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для продажи 1 лота = 0
RL       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
HQ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Инструмент - #AIG
MK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта депозита = USD
OS       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Базовая валюта = USD
NK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта маржи = USD
RO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Депозит = 5930.1
GJ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Свободная маржа = 5930.1
ON       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана ask = 35.15
HG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана bid = 35.12
NP       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для покупки 1 лота = 0
HI       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для продажи 1 лота = 0
RP       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
FE       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Инструмент - #AXP
MO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта депозита = USD
OG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Базовая валюта = USD
NO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта маржи = USD
RK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Депозит = 5930.1
GN       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Свободная маржа = 5930.1
EJ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана ask = 40.91
GS       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана bid = 40.88
ND       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для покупки 1 лота = 0
HM       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для продажи 1 лота = 0
RD       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
bu sorun ne kadar sürede çözülür
 

Anlıyorum ... Kodu olabildiğince optimal yazmaya çalışıyorum ... içinde bulunulan ayın ilk gününü almanın daha kolay bir yolu yok mu?

 Alert ( " первоечисло=" ,ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent (Первоечисло);
   Первоечисло.day= 1 ;
   Первоечисло.hour= 0 ;
   Первоечисло.min= 0 ;
   Первоечисло.sec= 0 ;
   return ( StructToTime (Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2 :

Anlıyorum ... Kodu olabildiğince optimal yazmaya çalışıyorum ... içinde bulunulan ayın ilk gününü almanın daha kolay bir yolu yok mu?

İlk numarayı almak için neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak, bunu deneyebilirsiniz

 MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---

//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct ( TimeCurrent (),str);
   return ( StringToTime (( string )str.year+ "." +( string )str.mon+ "." + "01" + " " + "00:00" ));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Meraklı beyinlere bir kez daha sesleniyorum!

Ekli kod

 long A = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN );   // 661701
long B = A;
long C = 661701 ;

Print ( " A=" ,A, "  B=" ,B, "  C=" ,C);

long X = 10000 ;
long Y = 10000000000 ;
long Z = 1000000 ;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print ( " L1=" ,L1, "   L2=" ,L2, "   L3=" ,L3, "   M1=" ,M1);

Eğer hala programlamada bir şeyler anlıyorsam, o zaman L1 = L2 = L3 = M1 olmalı, öyle değilim! peki sen?

Ben de öyle

 2010.08 . 28 21 : 37 : 35      Servis (EURUSD,H1)       L1= 2322042704    L2= 2322042704    L3= 6617010000    M1= 4294965997
2010.08 . 28 21 : 37 : 35      Servis (EURUSD,H1)       A= 661701   B= 661701   C= 661701
2010.08 . 28 21 : 37 : 35      Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit () --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
Dosyalar:
servis.mq5  2 kb
 

her şey eşleşti.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Başlangıç parametrelerinin hazırlanmasının başlangıcı!!!

 
sergeev :

her şey eşleşti.

2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! Başlangıç parametrelerinin hazırlanmasının başlangıcı!!!

Teşekkür ederim. Sonra geliştiricilerle iletişime geçeceğim.

