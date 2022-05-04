Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 114
Servis Masası çalışmıyor.
Durum çubuğundaki "Kaydet" düğmesine 20 saniye bastıktan sonra, "login.mql5.com'dan yanıt bekleniyor" mesajı askıda kalıyor ve ardından turuncu bir "Bir hata oluştu" mesajı çıkıyor.
Yeniden giriş yapmaya çalıştım ve Ctrl + F5 yardımcı olmuyor. Firefox 3.6.8
Opera 10.61'im var. Ve aramada (burada MQL5'te, sağ üstte) her zaman bir cevap vardır - ilk 'Bekle. Arama sonuçları yükleniyor', ardından 'Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.' Neyi arayacağınız önemli değil, nerede ve her zaman.
Yani bu aramayla ne yapacağımı bilmiyorum... Neyse, helal olsun... Bu arada, bir keresinde şifrem ve nickim ile MKL4 sitesine giremedim tabii, hatırlayınca aklım başımdan gitti. ve şifreyi değiştirmek! MQL teknik desteği oyulmaya başladı. Harikalar, hatta cevap verdiler, yardım etmeye çalıştılar. Ve sonunda, bu Opera'yı seven ve terliklerini bilen bir arkadaşım önerdi - 'çerezlerinizi temizleyin!', temizledim ve hemen rumuz ve şifremle mql4 sitesine gittim. Bunlar arkadaşımın sahip olduğu ayakkabılar. Meta alıntılar harika, bir ticaret platformu geliştirirken hiç bu kadar kapsamlı bir yaklaşımla karşılaşmadım. Doğru, sadece iki tane kullanıyorum (MT hariç), ancak gerçekten MT5'in piyasaya sürülmesinden sonra brokerlerimin üçünün de ona geçeceğini umuyorum. Artık fonda ticaret robotları yapmak için yüksek kaliteli seçenekler yok. MT5 git, senin nişin!
Mevcut tüm geçmiş test cihazına yüklendi mi, yoksa MT4'teki gibi kısa bir süre mi?
Lütfen yeni başlayanlara MQL5 öğrenmesini söyleyin, uzman günlüğü nerede?
Basit bir Uyarı işlevi, sonucu ekranda görüntülüyor, ancak aynı argümanlarla Yazdır çalışıyor gibi görünüyor, ancak sonucu göremiyorum.
MQL4'te Print'ten alınan çıktı C:\Program Files (x86)\MetaTrader\experts\logs\ klasöründeydi, ancak MQL5'te bilmiyorum.
Ders kitabında, forumda ve makalelerde arama yapmak yardımcı olmadı.
/MQL5/Logs'a bakın.
Veri klasörünün yolunu bulmak için Dosya - Veri Klasörünü Aç komutunu kullanın.
MT5 ile ilgili tüm klasörlere baktım, sonuç olumsuz.
C:\Program Files\MetaTrader 5\logs klasöründe 20100831.log dosyası var ama sadece Expert Advisor yükleme ve boşaltma ile ilgili kayıt var:
DK 0 Experts 15:05:37 Expert Proba1 (EURUSD,M1) başarıyla yüklendi
CN 0 Uzmanları 15:09:47 Uzman Proba1 (EURUSD,M1) kaldırıldı
Ancak, Uyarı'da her şey net bir şekilde görüntülenmesine ve Uzman Danışmanın kendisi ilkel olmasına rağmen, Yazdır komutunun hiçbir sonucu yoktur:
geçersiz OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
}
else Alert("SymbolInfoTick başarısız, hata ", GetLastError());
}
Renat :
Renat size logu nasıl açabileceğinizi net bir şekilde yazmış, eğer net değilse bu şekilde yapabilirsiniz. Uzmanlar sekmesine tıklayın, ardından fareyi günlüğün üzerine getirin ve açılır listede sağ tıklayın, aç'ı seçin.
öyle ya da böyle
Terminal, günlükleri bellekte tuttuğu ve bunları toplu olarak diske boşalttığı için dosya geçici olarak boş olabilir.
Günlükleri zorla diske atmak için, istenen günlüğün penceresindeki "Aç" komutunu kullanmanız gerekir.