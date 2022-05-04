Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 117
Bir sayıyı periyoda çevirecek bir fonksiyon yazmak daha uygundur.
Her int, numaralandırmaya dönüştürülmez, derlenmez, belki hatasız, ancak yürütme sırasında çöker. Hepsi bir hiç için. Ve örnek bir bug'ın kanıtı olarak verilmiş, ama bug yok!
Açıktır ki her int değil ama hiç kimse bu durumu bir fonksiyonda doğru şekilde işlemeyi yasaklamaz.
Peki, işlevselliği kim ve nasıl yazacağına bağlı olarak. Tabii bundan sonra nasıl kullanılacağı önemli.
Noktalarla çalışmak için 4 fonksiyona ihtiyacımız var: SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() ve PeriodToInt().
Bence bu 4 fonksiyon int'yi periyoda çevirmek için yeterli ve tam tersi...
Bir periyodu int değerine sahip bir şeye dönüştürürken, periyotlar önceden bilindiğinden hata olmamalıdır, ancak bir int'yi periyoda dönüştürürken bir sorun varsa, PERIOD_CURRENT değerini döndürürüz.
not
> Parametre bir int ise, gerekli türe dönüştürülmesi gerekecektir.
Demek istediğim tam olarak buydu...
Ayrılmış bir kelime yazmaya başladığınızda ve içerik menüsünde - ipucu belirdiğinde, daha sonra onu seçtiğinizde (inter'e basarak), daha önce yazılmış olana eklenir. Örneğin str - seçim, strstring çıkıyor. string - seçim yazdıysam, buna göre stringstring
Neden Enter'a basıyorsunuz? Boşluk çubuğuna basıyorum - ve her şey yolunda.
Garip ama iyiyim
[enter] tuşuna basmadan önce ve sonra
deinit(); prosedürünü doğru anlamış mıyım? indikatörlerde henüz zaman çerçevesi değiştirilirken başlatılmamış, çizelge kapatılıyor mu?
ama yardım diyor ki
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика ,
bu önce satırlarsa ...
ve kodun ortasında deneyin (satır) bunu yapın
Evet, işte orada, evet, önceden hazırlanmış bir kelimeye yeni bir başlangıç atfederseniz, böyle bir çöp var, o zaman böyle bir aksaklık kaçar.
Ama sonuna eklerseniz, sorun değil. Görünüşe göre bir hata, servis masasına vur.
Hepinize iyi günler
Yerel ve sunucu saatine göre GMT saatinin nasıl doğru hesaplanacağını kim bilebilir (mutlaka yaz / kış saatine ve saat dilimine geçişi hesaba katarak)?
MQL4 forumunda bir yerde yaz/kış geçiş anlarını hesaplamanın bir örneğini gördüm ama bulamıyorum... :(