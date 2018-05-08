iBarShift'e benzer - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi evet. Normal işlevin genel davranışında garip. Sonuçta, burada "referansı" altındaki değerleri tam olarak ayarlıyoruz.
MQL4'ten normal iBarShift işlevi, istenen zaman deliğe düştüğünde, sol çubuğun numarasını (yani bu durumda Cumartesi) döndürür ve iBarShift3, delikten sağdaki çubuğun numarasını (yani Pazartesi) döndürür. daha mantıklı.
Bir delikteysek, o zaman geleceği değil, bilinen son değeri olan sol çubuğu döndürmek mantıklıdır.
Bir delikteysek, o zaman geleceği değil, bilinen son değeri olan sol çubuğu döndürmek mantıklıdır.
Not: İngilizce versiyonunu yayınlamak gerekli mi yoksa Rusça çeviri doğru mu?
Evet, çeviri doğru.
Bu betiği çalıştırın ve işlevlerin tam olarak aynı sonucu verdiğini göreceksiniz.
Bu fonksiyonların değerlerinin farklı olduğu zaman dilimine ve zamana bir örnek verebilir misiniz?
Bu arada, işleviniz genellikle yanlıştır. -1 değerini döndürür
Gereksinim SADECE mql4 sürümü gibi olmaktır
İşleviniz kesin=true parametresiyle düzgün çalışmıyor.
Bu komut dosyasından görülebilir.
Ve işte tam parametre ile iBarShift işlevinin tam çalışan analogu:
Bu parametre olmadan, bu forma basitleştirilebilir:
Evet, çeviri doğru.
Bu betiği çalıştırın ve işlevlerin tam olarak aynı sonucu verdiğini göreceksiniz.
Bu fonksiyonların değerlerinin farklı olduğu zaman dilimine ve zamana bir örnek verebilir misiniz?
Bu arada, işleviniz genellikle yanlıştır. -1 değerini döndürür
Lütfen ciddi olun. Kodum mql5 içindir.
-1 döndürür çünkü Bars() işlevi MT4 altında güvenilir değildir.
AUDUSD, M5 grafiğinde çalışan komut dosyası.
Bu MT5 ile olmuyor.
Lütfen ciddi olun. Kodum mql5 içindir.
-1 döndürür çünkü Bars() işlevi MT4 altında güvenilir değildir.
AUDUSD, M5 grafiğinde çalışan komut dosyası.
Bu MT5 ile olmuyor.
Her şeyin MQL4'teki gibi çalışması gerektiğini söylediniz.
Ancak bu komut dosyası MQL5'te de çalıştırılabilir
Kesin=True ve future tense ile -1 döndürmeniz gerekir.
Ve benim senaryom seninkinde garip bir hata buldu:
Bu hata, bu kontrol tarafından onaylanır:Yani algoritmanızdaki anormal durumların varlığı konusunda hala haklıydım.
Yaptığım tüm analizlerden, sonuç, bunun iBarShift işlevinin tam bir analogu olduğunu gösteriyor:
açık ara en doğru ve aynı zamanda en hızlı ve en basit ve en kısa algoritmaya sahip.
Tam parametre gerekli değilse, basitleştirilmiş bir sürüm kullanılabilir:
veyaişlevi çağırmadan sadece bu eşdeğer seçeneği kullanın:Yoksa yanılıyor muyum?
Sessiz, rıza anlamına gelir.
ME'de CTRL + SHIFT + F ile "BarShift" için bir arama yaptı. Benzer bir işlev kullanmadığım ortaya çıktı. Görünüşe göre buna gerek yoktu.
Bir keresinde MT4 Expert Advisor'ları tek satırda MT5'e dönüştürmek için bir varyant yazmıştım. Bunu yazmanın tek nedeni bu gibi görünüyor.
Barlarla çalışmıyorum ve neden herkesin aynı şeyi yapmadığını anlamıyorum.
Kodunuzu anlamadım. Ama hızlı bir çözüm bulduğumda her zaman mutlu olurum.
ME'de CTRL + SHIFT + F ile "BarShift" için bir arama yaptı. Benzer bir işlev kullanmadığım ortaya çıktı. Görünüşe göre buna gerek yoktu.
Bir keresinde MT4 Expert Advisor'ları tek satırda MT5'e dönüştürmek için bir varyant yazmıştım. Bunu yazmanın tek nedeni bu gibi görünüyor.
Barlarla çalışmıyorum ve neden herkesin aynı şeyi yapmadığını anlamıyorum.
Kodunuzu anlamadım. Ama hızlı bir çözüm bulduğumda her zaman mutlu olurum.
Ne demek istediğini anlıyorum ama benim için barlarla çalışmak hala geçerli. Belki bir gün benim için de bir iz olur.