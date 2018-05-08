iBarShift'e benzer - sayfa 15
Bu arada, Bars() işlevi hakkında. Belki de bu kliniğin nedenidir .
Alıntılar, ilgilenilen biri hariç tüm sembolleri takip edebilir.
Tamam, yeni kaynağa baktım. Bahsedilen düzenlemelerin yapılmadığını gördüm. Ayrılıyorum.
SYMBOL_TIME kullanmak, yalnızca istenen sembol Piyasa İzleme penceresinde mevcut değilse mantıklıdır. O zaman TimeCurrent işini yapmaz. Ancak Barlar için bu kullanım durumu bana pek olası görünmüyor. Ancak SYMBOL_TIME aracılığıyla geçerli saati almanın maliyeti çok daha yüksektir, çünkü SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) neredeyse bir büyüklük sırası daha uzun sürer. Tabii ki, Piyasa İzleme'de böyle bir sembol olup olmadığını öğrenebilir ve sonuca bağlı olarak TimeCurrent veya SYMBOL_TIME kullanabilirsiniz, ancak bu da ücretsiz değildir, özellikle yeni bir sembolün olup olmadığını her zaman izlemeniz gerektiğinden. Piyasa İzleme'ye eklendi veya kaldırıldı. Bu nedenle, iBar'ların doğru çalışması için rezervasyon yapmak daha kolaydır, talep edilen sembolün piyasaya genel bakışında olması tavsiye edilir.
SERIES_LASTBAR_DATE hakkında Sanırım yanılıyorsunuz. SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) daha az kötüdür.
SeriesInfoInteger işlevi, geçmişin sayfalanmasına neden olmaz. Buna sebep olan bir şey varsa, bu mantıklı olan Bars isteğidir. Ve çalıştırırsanız, bu kısa komut dosyasından frenlerin kaynağı görülebilir.
Aslında çok garip bir bug. İndirme geçmişinin üzerindeki etkisini kontrol ettim, bugün aniden EURUSD sembolünde görünmediğini keşfettiğimde.
Tüm geçmişin zorla indirilmesi. Ve bug tekrar ortaya çıktı.
Belki indirme geçmişi bu hatayı etkilemez.
Bu hatanın neden yüzdüğünü anlamıyorum.
Bu komut dosyasını test etmek için kullandı:
SD tüm bu konunun farkında mı?
Evet, 30/03/2018 tarihinde orada zaten yazdım - şimdiye kadar sessizlik.
Genel olarak veri yüklemenin/yüklemenin terminalin zayıf noktası olduğunu düşünüyorum.
Katılıyorum, ama aynı zamanda en zor görevlerden biri.
iBars işlevinin çok hantal olduğu ortaya çıkmış olsa da, MQ içindeki takılma hatasını düzeltene kadar normal Barlar yerine onu kullanmanızı tavsiye ederim.
Mantıksal olarak 0 döndürmesi gerektiğinde iBar askıda kalıyor. Genellikle 10 saniyeden fazla döndürür. MQL4'te böyle bir hata yok.
Çoğu görevde, iBar'lar normal Çubuklardan daha hızlı çalışır, çünkü yalnızca hatayı atlamakla kalmaz, aynı zamanda önceki değerleri koruma algoritması sayesinde Çubuklar ve SeriesInfoInteger işlevlerini mümkün olduğunca kullanmamaya çalışır.
Bu işlevi hem yukarı hem de aşağı test etti. Barları tamamen tekrarlıyor gibi görünüyor.
Belki daha zarif bir şekilde yapılabilir. Kimin arzusu var - rica ederim. Hatalar bulursanız, onları düzelteceğiz.
Böyle...
Ardından iBarsShift işlevinin tam analogu şöyle görünecektir:
Ve çoğu durumda kullanılan son kesin parametre olmayan seçenek şöyle görünecektir:
iBarsShift+iBars (ve diğer iBarsShift) kodunuzu kullanıyorum ve iBarsShift öğesinden 0 alıyorum, ancak TF grafiği H1 ve H1 hatası için hesaplama yapıldığında
bu kod satırına karşılık gelen
İşte tam gösterge kodu
Yazdır (Day_Shift) neden saat ve tarih doğru olduğunda her zaman sıfır döndürür?
Görünüşe göre bu hafta sonunun etkisi, çünkü geçen gün her şey doğru çalıştı (farklı bir işlevle de olsa, ancak bugün de çalışmıyor).
Kodu yanlış şekilde bıraktığım için özür dilerim.
O zaman bile yanlış çalışma fark ettim ve neredeyse düzelttim, ancak kolayca düzeltilebilecek küçük bir sorun vardı.
Şimdi çalıştığım ve sınavların zamanı geldiği ve zamanım olmadığı için kodu bıraktım. Son sınav 24 Nisan.
Ondan sonra her şeyi düzelteceğim ve CB'de yayınlayacağım.
Yayınlamaya başladım ama erteledim.
Son haliyle düzeltmeleri bekleyeceğim, cevapladığınız için teşekkürler.
Sınavlarında iyi şanslar dilerim!
