iBarShift'e benzer - sayfa 16
Genelde çapraz okuyorum ve sadece ilk sayfaları (belki de ortada birinin parlak kafası vardı? :) ), herkesin tarihe erişmek için son derece elverişsiz terminal arayüzüne koltuk değneği takmaya çalıştığı bir şey, conta yazmak daha kolay terminal ve zanaatlarınız arasında (genel olarak std kitaplığında olmalıdır). Ayrıca bunun sonucunda 4/5 için farklı scriptler yazmaya gerek kalmaz. Bunu ben yaptım:
Ve işte basit bir kullanım örneği:
yenileme () aracılığıyla 4/5 için kendi tanımını yapar. Grafiğin yalnızca bir periyodu vardır (M1 veya başka bir tanımla belirtilir, neden bollukları olan bu hemoroid?).
Ayrıca birkaç uygun şeyi de vidaladım - herhangi bir taraftan ters_mode() indeksleme (soldan sağa ise, grafik güncellendiğinde indeksler geçerli kalır). Test cihazının bir analogu olan set_curtainpos () grafiğinin kenarını ayarlama ve hareket ettirme yeteneği - test ettik, sınırı hareket ettirdik, test ettik, hareket ettik. My_point yapısı aşırı yüklenmiş karşılaştırma operatörlerine sahiptir (bu gibi durumlarda geçerli davranış için: 0.0000000009 == 1.0000000000).
Birisi acı çekiyorsa, benzer bir yaklaşım öneririm, şahsen pişman olmadım.
Not: ve açık/kapalı/yüksek/düşük ile klasik mumları terk edin ve Point'i temellere koyun - bir mum iki Puan verir, düşüş yüksek-> düşük, yükseliş düşük-yüksek. Gerçekten çok uygun.
Son haliyle düzeltmeleri bekleyeceğim, cevapladığınız için teşekkürler.
Sınavlarında iyi şanslar dilerim!
Birçok nüans olduğu ortaya çıktı.
Ne kadar kafa karıştırıcı olacağını bilseydim, karışmazdım)))
Bu seçenek doğru şekilde çalışmalıdır.
Birisi yanlış bir iş bulursa, sorunu bildirirse minnettar olacağım.
iBars()'ınızın performansı standart Bars()'dan nasıl farklıdır?
Nasıl kullanılacağını görün.
iBar'a yapılan her çağrı TF'yi veya sembolü değiştirecekse, iBar'ım bir yerde iki kat daha yavaş çalışacaktır.
Ancak bu, pratik açıdan kesinlikle gerçek bir durum değildir.
Örneğin, şöyle kullanırsanız:
o zaman iBar'larımın normal Barlara göre kazancı 10 kat veya daha fazla olacak.
Ama en önemlisi, asılı bir hata yok:
Yukarıdaki kodda düzeltildi. Bir satır eklendi:
RRRR SAYGI!
Haydi !
10 saniyen nerede?
2018.05.05 17:45:36.860 ve EURUSD,M5:2
2018.05.05 17:45:36.860 ve EURUSD,M5: 0
2018.05.05 17:45:36.860 ve EURUSD,M5: 1
MT5 miydi?
MT4
MT5'te deneyin ve şaşırın.
Bu hata, @Aleksey Vyazmikin'in bir gönderisi sayesinde tesadüfen keşfedildi. Bunun için ona çok teşekkürler.
Bu donmaları daha önce de gözlemledim ama kökenlerini hiçbir şekilde açıklayamadım. Kim düşünebilirdi ki...