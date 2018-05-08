iBarShift'e benzer - sayfa 7
İşte tüm TF'lerde en hızlı, doğru çalışma seçeneği:
TF D1, W1 ve MN1 için hız yavaşlıyor
Ve burada, farklı sürümlerin gelişimini ve hızlarını açıkça gösteren bir test göstergesi (ikinci basamak. Sayı ne kadar küçükse, işlev o kadar hızlı)
Seçenek 3 ve 4'ü doğru bir şekilde çalışın. Ama 3 daha hızlı.
CopyTime ile seçenekler en yavaş olanlardır.
Bu, MQL4'te kontrol edilebilir (gösterge ekli)
Farklı seçeneklerin yazarlığını belirtmiyorum, çünkü zaten karıştı.
Ancak üçüncü, en çok çalışan seçenek, @fxsaber gibi %80'dir. Sadece biraz geliştirdim.
fxsaber , 2018.02.14 11:58
ZY Fonksiyonların hızının ölçülmesi, performansın önemli olduğu bir ortamda ölçülmelidir - Test Cihazı.
Evet, burada ölçümler özellikle önemli değil. Ve böylece mantığın en hızlı olduğu açıktır.
Göstergenize TF eklendi - ilk iki algoritma genellikle kullanılamaz..
Rakamlarda, mevcut TF H1'dir ve hesaplama günlüktür.
Evet (vurgulanmış)
-1 eksi (belirtilecek) olan bir birimdir, fonksiyon tarafından döndürülen hata böyle bir çubuk olmadığını gösterir
bu benim işlevim
ayrıca iyileştirmeye ihtiyacı var
rağmen...
Belgeler:
" not
Bars() işlevi çağrılırken belirtilen parametrelere sahip zaman serisi verileri henüz terminalde oluşturulmamışsa veya zaman serisi verileri, işlev çağrısı sırasında ticaret sunucusuyla senkronize edilmemişse, o zaman işlev null döndürür. "
====
res==0 ise, fonksiyondan -1 yakalarız.
===
Yani her şey çalışıyor, sağlığınız için kullanın!
Yukarıdaki göstergede, bu yöntemin nasıl yalan söylediğini açıkça görebilirsiniz.
iBarShift3 seçeneği düzgün çalışmıyor.
Seçimimi koru. Hem genç hem de kıdemli çerçevelerle çalışıyor gibi görünüyor. Hız, ibarshift3'ten biraz daha yüksektir.
int iBarShift(dize sembolü, ENUM_TIMEFRAMES zaman çerçevesi, tarihsaat saat){
tarihsaat t1 = TimeCurrent()+10000000;
int ps = PeriodSeconds(zaman aralığı);
double div = zaman/(double)ps;
çift mant = div - MathFloor(div);
int ret = Çubuklar(sembol, zaman çerçevesi, (tarihsaat)(zaman-(ps*mant))), t1)-1;
dönüş(ret);
}
iBarShift3 seçeneği düzgün çalışmıyor.
Çalışmayan bir şeye örnek verebilir misiniz?
Yani sadece dördüncü seçenek mi kalıyor?
iBarShift3 seçeneği düzgün çalışmıyor.
Kelime hazinesi bizim her şeyimizdir.
Kelime hazinesi bizim her şeyimizdir.
Hemen kontrol ettim: Bir günden fazla süredir çalışan bir fonksiyon var, onun yerine iBarShift3'ü değiştirdim ve EA'nın yanlış çalışmasını sağladım. Bundan şu sonuca vardı.
İşte benim kullandığım