Çubuklar işlevi , çubukların sayısını döndürür. 9 indeksli çubuğun indeksini almamız gerektiğinde (totoloji için üzgünüm), 10 dönecektir, çünkü ilk çubuğun indeksi 0'dır.
Burada iBarShift() analogunun iki çeşidi vardır: 5 numaralı gönderi ve 7 numaralı gönderi
Sadece bir seçenek:
Ancak her durumda düzgün çalışmayacaktır. fxsaber'dan GetBarShift() daha çok yönlüdür.
İşlevinize t yerine TimeCurrent() koymayı deneyin, sonucu kendiniz göreceksiniz.
Sonuç aynı olacak
kontrol bile etmedin
Daha önce birçok kez kontrol ettim ve bu yüzden biliyorum. Ama kendin bile denemedin.
İşte senaryo
Sadece asılı kalıyor. Tablodan zorla sildiğimde sonucu alıyorum.
Ben de denedim, sana tavsiyede bulundum. Ama kullandığın ve sana yakıştığı için seni ikna etmeyeceğim.
Eh, bu da mümkün