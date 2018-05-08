iBarShift'e benzer - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne sorunu buldun?
İşte işlevinizin sahte yürütülmesine bir örnek - "BarShift1" adı altında çalışır
İşte işlevinizin sahte yürütülmesine bir örnek - "BarShift1" adı altında çalışır
Aslında sadece tam tersini gösteriyor, benim versiyonum doğru olan tek versiyon. (Ve bu koddaki orijinal iBarShift1 doğrudur).
Sürümüm, tıpkı mql4 iBarShift gibi bağımsız bir işlev olarak tasarlandı .
Birden çok istek için optimize edilmemiştir, bu nedenle zaman karşılaştırması önemli değildir. @nicholishen toplu arama için optimize edilmiş güzel bir kitaplık yayınladı.
Aslında tam tersini gösteriyor, benim versiyonum doğru olan tek versiyon. (Ayrıca bu koddaki orijinal iBarShift1 doğrudur).
Sürümüm, tam olarak mql4 iBarShift gibi bağımsız bir işlev olarak kullanılmak üzere tasarlandı .
Birden çok istek için optimize edilmemiştir, bu nedenle zaman karşılaştırması önemsizdir. @nicholishen toplu arama için optimize edilmiş iyi bir kitaplık yayınladı.
Aslında sadece tam tersini gösteriyor, benim versiyonum doğru olan tek versiyon. (Ve bu koddaki orijinal iBarShift1 doğrudur).
Sürümüm, tıpkı mql4 iBarShift gibi bağımsız bir işlev olarak tasarlandı .
Birden çok sorgu için optimize edilmemiştir, bu nedenle zaman karşılaştırması önemli değildir. @nicholishen toplu arama için optimize edilmiş güzel bir kitaplık yayınladı.
Aslında tam tersini gösteriyor, benim versiyonum doğru olan tek versiyon. (Ayrıca bu koddaki orijinal iBarShift1 doğrudur).
Sürümüm, tam olarak mql4 iBarShift gibi bağımsız bir işlev olarak kullanılmak üzere tasarlandı .
Birden çok istek için optimize edilmemiştir, bu nedenle zaman karşılaştırması önemsizdir. @nicholishen toplu arama için optimize edilmiş iyi bir kitaplık yayınladı.
İşlem süresinden bahsetmiyorum, bar odasından bahsediyorum.
Resim, 8:37'de kodun, en yakın çubuğun bir önceki günün 23:00'deki çubuk olduğunu düşündüğünü, ancak aslında en yakın çubuğun 10:00 olduğunu gösteriyor. Hem matematikte hem de mantıkta daha yakındır.
İşlem süresinden bahsetmiyorum, bar numarasından bahsediyorum.
Resim, 8:37'de kodun, en yakın çubuğun bir önceki günün 23:00'deki çubuğu olduğunu düşündüğünü, ancak aslında en yakın çubuğun 10:00 olduğunu gösteriyor. Hem matematikte hem de mantıkta daha yakındır.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
iBarShift'e benzer
Alain Verleyen , 2018.04.05 00:18
Aslında sadece tam tersini gösteriyor, benim versiyonum doğru olan tek versiyon. (Ve bu koddaki orijinal iBarShift1 doğrudur).
Sürümüm, tıpkı mql4 iBarShift gibi bağımsız bir işlev olarak tasarlandı .
basitleştirelim.
Argümanınızı anladım. kontrol etmeyeceğim. Görünüşe göre, bu benim görevim genel kabul görmüş mantıktan farklı.
Ne sorunu buldun?
Bunu yazmayalı uzun zaman oldu. Hatırlamıyorum ama bir şey beni rahatsız etti.
Her durumda, şimdi sadece bir acil durum buldum.
Sembol üzerindeki veriler henüz yüklenmediğinde -1 döndürebilir, ancak 0 olmalıdır.
Bu, eklediğim MQL4 komut dosyası kullanılarak doğrulanabilir.
Bu komut dosyası rastgele bir zaman ve rastgele bir zaman aralığı alır. iBarShiftX değeri varsayılan iBarShift işleviyle eşleşmiyorsa , Yazdır yoluyla mesaj.
Bu betiği yeni açılan bir sembol üzerinde çalıştırırsanız, hatalar görürsünüz. Komut dosyasını aynı sembol üzerinde yeniden başlatmak hata vermez.
Ama bu önemsiz bir şey. Benim versiyonumda da aynı sorun var.
Sürümünüzle ilgili tek bir şikayetim var: çok karmaşık ve yavaş.
İşte seçeneğiniz:
Ve işte aynı şeyi yapan, ancak basit bir algoritma ile ve çok daha hızlı olan işlevim:
Bir işlev olmadan daha da kısa kullanılabilir:
Aksini kanıtlamaya çalışın. Sizin ve benimki farklı değerler gösterdiğinde en az bir parametre kombinasyonu bulun.
Sadece içindeki son kesin parametreyi uygulamadım, çünkü neden gerekli olduğunu anlamıyorum. Şahsen, buna hiç ihtiyacım olmadı.
Ancak birinin gerçekten ihtiyacı varsa, uygulayabilirsiniz.
iBarShift3 seçeneğini bıraktım çünkü. tarihteki boşlukları yanlış bir şekilde yerine getirir. Düzeltebilirsin, ama noktayı göremiyorum çünkü. yukarıdakiler yeterlidir.
iBarShift3 seçeneğini bıraktım çünkü. tarihteki boşlukları yanlış bir şekilde yerine getirir. Düzeltebilirsin, ama noktayı göremiyorum çünkü. yukarıdakiler yeterlidir.
Barda veya diğerlerinde ticaret olmaması nedeniyle delikler? Ve yanlışlık nedir?
Barda veya diğerlerinde ticaret olmaması nedeniyle delikler? Ve yanlışlık nedir?
Pazar gününü ticaretin olmadığı herhangi bir zamanda ele alalım:
Pazar gününü ticaretin olmadığı herhangi bir zamanda ele alalım:
Onlar. Pazartesi gösterir? İşte buna ihtiyacım var... :)