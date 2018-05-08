iBarShift'e benzer - sayfa 9

Alain Verleyen :

Ne sorunu buldun?

İşte işlevinizin sahte yürütülmesine bir örnek - "BarShift1" adı altında çalışır


 
Aleksey Vyazmikin :

İşte işlevinizin sahte yürütülmesine bir örnek - "BarShift1" adı altında çalışır


Alain Verleyen :

İşlem süresinden bahsetmiyorum, bar odasından bahsediyorum.

Resim, 8:37'de kodun, en yakın çubuğun bir önceki günün 23:00'deki çubuk olduğunu düşündüğünü, ancak aslında en yakın çubuğun 10:00 olduğunu gösteriyor. Hem matematikte hem de mantıkta daha yakındır.

 
Aleksey Vyazmikin :

İşlem süresinden bahsetmiyorum, bar numarasından bahsediyorum.

Resim, 8:37'de kodun, en yakın çubuğun bir önceki günün 23:00'deki çubuğu olduğunu düşündüğünü, ancak aslında en yakın çubuğun 10:00 olduğunu gösteriyor. Hem matematikte hem de mantıkta daha yakındır.

basitleştirelim.

Argümanınızı anladım. kontrol etmeyeceğim. Görünüşe göre, bu benim görevim genel kabul görmüş mantıktan farklı.

 
Alain Verleyen :

Ne sorunu buldun?

Bunu yazmayalı uzun zaman oldu. Hatırlamıyorum ama bir şey beni rahatsız etti.
Her durumda, şimdi sadece bir acil durum buldum.
Sembol üzerindeki veriler henüz yüklenmediğinde -1 döndürebilir, ancak 0 olmalıdır.

Bu, eklediğim MQL4 komut dosyası kullanılarak doğrulanabilir.

Bu komut dosyası rastgele bir zaman ve rastgele bir zaman aralığı alır. iBarShiftX değeri varsayılan iBarShift işleviyle eşleşmiyorsa , Yazdır yoluyla mesaj.

Bu betiği yeni açılan bir sembol üzerinde çalıştırırsanız, hatalar görürsünüz. Komut dosyasını aynı sembol üzerinde yeniden başlatmak hata vermez.

Ama bu önemsiz bir şey. Benim versiyonumda da aynı sorun var.

Sürümünüzle ilgili tek bir şikayetim var: çok karmaşık ve yavaş.

İşte seçeneğiniz:

 int iBarShift2( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime time, bool exact= false )
  {
   datetime LastBAR;
   if (! SeriesInfoInteger (symbol,timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ,LastBAR))
     {
       datetime opentimelastbar[ 1 ];
       if ( CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,opentimelastbar)== 1 )
         LastBAR=opentimelastbar[ 0 ];
       else
         return (- 1 );
     }
   if (time>LastBAR)
       return ( 0 );
   int shift= Bars (symbol,timeframe,time,LastBAR);
   datetime checkcandle[ 1 ];

   if ( CopyTime (symbol,timeframe,time, 1 ,checkcandle)== 1 )
     {
       if (checkcandle[ 0 ]==time)
         return (shift- 1 );
       else if (exact && time>checkcandle[ 0 ]+ PeriodSeconds (timeframe))
         return (- 1 );
       else
         return (shift);
     }
   return (- 1 );
  }

Ve işte aynı şeyi yapan, ancak basit bir algoritma ile ve çok daha hızlı olan işlevim: 

   int iBarShift1( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time)
  {
   return ( Bars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ));
  }

Bir işlev olmadan daha da kısa kullanılabilir:

 Bars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX );

Aksini kanıtlamaya çalışın. Sizin ve benimki farklı değerler gösterdiğinde en az bir parametre kombinasyonu bulun.

Sadece içindeki son kesin parametreyi uygulamadım, çünkü neden gerekli olduğunu anlamıyorum. Şahsen, buna hiç ihtiyacım olmadı.

Ancak birinin gerçekten ihtiyacı varsa, uygulayabilirsiniz.

iBarShift3 seçeneğini bıraktım çünkü. tarihteki boşlukları yanlış bir şekilde yerine getirir. Düzeltebilirsin, ama noktayı göremiyorum çünkü. yukarıdakiler yeterlidir.

Dosyalar:
TestBarShift2.mq4  4 kb
 
Nikolai Semko :


iBarShift3 seçeneğini bıraktım çünkü. tarihteki boşlukları yanlış bir şekilde yerine getirir. Düzeltebilirsin, ama noktayı göremiyorum çünkü. yukarıdakiler yeterlidir.

Barda veya diğerlerinde ticaret olmaması nedeniyle delikler? Ve yanlışlık nedir?

 
Aleksey Vyazmikin :

Barda veya diğerlerinde ticaret olmaması nedeniyle delikler? Ve yanlışlık nedir?

Pazar gününü ticaretin olmadığı herhangi bir zamanda ele alalım:

 Print ( "iBarShift  = " + IntegerToString ( iBarShift ( _Symbol , PERIOD_H1 , D'01.04.2018 10:00:00' )));  
Print ( "iBarShift3 = " + IntegerToString (iBarShift3( _Symbol , PERIOD_H1 , D'01.04.2018 10:00:00' ))); // показывает на единицу меньше
 
Nikolai Semko :

Pazar gününü ticaretin olmadığı herhangi bir zamanda ele alalım:

Onlar. Pazartesi gösterir? İşte buna ihtiyacım var... :)

 
Benim işlevimi denemeyeceksin. Orada zamanla barların başlangıcını ve bitişini ortadan kaldıran bir çözüm uygulandı. Görünüşe göre her şey doğru. Ve zaman açısından, 3. sürüm en hızlınızdır. Yoksa şube mi daha önemli?))) Yoksa hatalar da mı var?) Uzun zamandır kullanıyorum....
