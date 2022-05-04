Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 207
Ne olmuş ? Nasıl ticaret yaptığına bakın - korkunç gerizekalılar ve arka arkaya altı kayıp! Bunu gerçeğe koymaya cüret eder misin?
Parametreleri:
Bu arada, kanalın bu kadar büyük bir periyodu da böyle bir sisteme güven vermiyor. Sterlin frangı üzerinde doğrudan takip eden SL (ve haftanın sonunda çıkış) ile saatlik iki haftalık kanalın kırılması ?
Benim düşünceme göre, bu sadece rastgele bir "yeni başlangıç", başka bir şey değil.
En iyi araçların maksimum kazançları, açık artırmadan çıkarılırken alınan zarar miktarı (gerçek DD), ticaret kalitesinin değeri, kullanım ömürleri, ticaretin başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında bilginiz var mı? Değilse, toplamaya başlamanızı öneririm.
GBPCHF tablosuna ve 143141'deki denge tablosuna baktım. Mayıs'tan beri GBPCHF düşmeye başladı (düşüş eğilimi) ve Mayıs'tan beri TS kar kaybetti. Anlaşılabilir - ChnTrendDTS.
Aksi belli değil. GBPJPY ve EURGBP, Mayıs ayından beri aynı güzel trendleri gösteriyor. Ancak bu çiftlerdeki TS eğilimi, kârda bir atılım göstermiyor. Sebebi ne?
Bakalım 143141 daha ne kadar çalışacak.
Hmm... Çok uzun süre çalışmıyorlar... Ve davranış değişikliği gösterir göstermez hemen ticaretten atılıyorlar. Neredeyse 670 TC'den bazılarının oldukça uzun bir kazanç dönemi göstermesi şaşırtıcı mı? Kayıp dönemlerinin daha da uzun olacağına eminim - neredeyse bir yıl boyunca mükemmel sonuçlar veren ve ardından aniden “sönük” olan ve arasında “sarkan” olan sterlin doları üzerindeki kanalın çöküşünü tekrar hatırlıyorum. Neredeyse bir yıl boyunca Alt ve Orta bölümler.Aynı zamanda, istisna olasılığını dışlamıyorum ... Ama şimdiye kadar bu istisnaları görmüyorum.
Pound dolarındaki kanal kırılması yeniden optimize edildi mi?
Bir yıl kadar zirvede tuttuğunuz tüm araçlar bu istisnalardır.
Gerekli.
Özel teklifler olacak - uygulamayı düşünmek mümkün olacak.
Spesifik önerilerle, ayrıntılı bir algoritma anlıyor musunuz?
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret Kalitesinde İlk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Güzel gün! Lütfen kayıt kodlarını sağlayın:
hesap: 2599118
büyü 743642
Kayıt kodu
hesap: 2599118
büyücü 140751
Kayıt kodu
hesap: 2599118
büyücü 642152Kayıt kodu
hesap: 2599118
büyü 143141Kayıt kodu
hesap: 2599118
büyü 243552Kayıt kodu
hesap: 2599118
büyü 143750
Kayıt kodu
hesap: 2599118
sihirli 740250Kayıt kodu
Spesifik önerilerle ayrıntılı bir algoritma anlıyor musunuz?
Gerekli değil.
Bazı net ilkeler. Ve aynı zamanda, en azından biraz kanıtlansalar iyi olurdu. Yahudi tüm tavukları öldürdüğünde ve hahamın hala birçok ilginç fikri olduğunda, bu şakada olduğu gibi yürümemesi için. Derecelendirme sistemi, en iyi ihtimalle komut dosyalarının değil, Lig kodunun kendisinin değiştirilmesini gerektirdiğinden. Kişi tek bir Uzman Danışman yazmamış olmasına rağmen, Dasha Baskakova'nın " açılış fiyatının gücünü kullan" gibi teklifler için çabamı boşa harcamak istemiyorum.
En iyi araçların maksimum kazançları, açık artırmadan çıkarılırken alınan zarar miktarı (gerçek DD), ticaret kalitesinin değeri, kullanım ömürleri, ticaretin başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında bilginiz var mı? Değilse, toplamaya başlamanızı öneririm.
Tüm bu bilgiler (bir Excel dosyası biçiminde) yalnızca açık artırmadan çekilme sırasında mevcuttur. Ayrıca - kaldırıldı. Dediğim gibi, günde üç ila on beş araç yeniden optimize edildiğinden (ortalama beş) ve beş ila yirmi arasında bir bölümden bölüme geçiş (ortalama on).
Yani, bu durumda, gerektiğinde karıştırmak için tamamen elverişsiz olacak bir sürü dosyaya hızla sahip olacağız. Yani bu dosyalar bir şekilde hemen işlenmelidir.
Aksi belli değil. GBPJPY ve EURGBP, Mayıs ayından beri aynı güzel trendleri gösteriyor. Ancak bu çiftlerdeki TS eğilimi, kârda bir atılım göstermiyor. Sebebi ne?
Bunun nedeninin, bu çiftlerin optimizasyon geçmişinde herhangi bir eğilim göstermediğinden şüpheleniyorum.
Pound dolarındaki kanal kırılması yeniden optimize edildi mi?
Kesinlikle.
"Kontrol atışı" gösteren herhangi bir sistem hemen yeniden optimize edilir.
Ayrıca sistem, "bölüm"den farklı bir ticaret kalitesi gösterdiği anda, mevcut ticaret kalitesine uygun olarak hemen başka bir bölüme geçmektedir.
Güzel gün! Lütfen kayıt kodlarını sağlayın:
.....
Hesap: 2599118
Büyü: 743642
Kayıt Kodu: 2954630475
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 140751
Kayıt Kodu: 656151900
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 642152
Kayıt Kodu: 354161691
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 143141
Kayıt Kodu: 1956386292
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 243552
Kayıt Kodu: 798757921
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 143750
Kayıt Kodu: 1117525279
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 740250
Kayıt Kodu: 1520178382
------------------------------------
Senck-s!!!
Bunun robotun iş başında olduğuna dair bir mesaj olduğunu doğru anlıyorum?