Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Kalite için ilk 20:
Kaliteye göre ilk 5 liste:
İlk üçte herhangi bir değişiklik olmadı. Kanalın sabit TP-SL ile (ve başa baş transferle) pound-dolar bazında kırılması hala iyi bir marjla önde. Acaba bu araç ne zaman kabul edilemez davranışlar gösterecek? İkinci üçüncülük - fazla değişiklik olmadan. Başımızı sarıyoruz, meslektaşlarımız - yazarkasadan çıkmadan sandalyeler oluşturmamız gerekiyor, tüm sistemler son derece basit!
Dördüncü sırada yer alan TS, magic 343751 kendini iyi gösteriyor - kanalın sabit TP-SL ile trend boyunca dökümü ve NZDJPY'de başabaşa transfer. Geçen hafta üç işlem yaptı ve ticaretinin kalitesini yükseltti. Eylül ortasından beri reytingde, 10 anlaşma yapar yapmaz reytinge girdi.
İlk beş, EMA'nın kesiştiği noktada trende giren TS ve ters takip ile fiyat tarafından kapatılır. Bu sistemin yapısı Ağustos ayının ortalarından kalmadır, ancak kendimi birkaç kez geri takip sistemlerinde yaktım ve böyle bir aracı kullanmam için tavsiye etmem. Ters takip, ilk iyi karşı trende kadar iyidir.
32 uzmandan 24'ü her zaman siyahsa, bu çok iyi bir istatistik. Geriye, benim yayınladığımla aynı puanı göndermeniz kalıyor, göreceğiz.
İşte haftanın başlangıcı. Bu hemen hemen her zaman böyledir. Haftanın sonunda 977, 1045'e ulaşmalı ve %7 özsermaye ile kapanmalı ve her şeye yeniden başlamalıdır. bakalım yarın ne olacak
Ve stop-loss - korkaklarla mı geldin?
Pekala... Bakalım, göreceğiz... İyi bir başlangıç yarımdır...
Stop zararları büyük olasılıkla brokerler tarafından icat edildi
Bu pek olası değil - eminim komisyoncular uyur ve müşterilerinin stop kullanmadığını görür ....
Bakiyeden% 1 pozisyon açıyorum, bir tür riskten korunma gerçekleşiyor, akım bir çiftte değil, hepsinde. Sonunda ve bir artıya doğru sürünür
Peki, şimdi aynı zamanda europound bu şekilde 500 puan düşerse, euroyen ve cadjpy de 500 puan düşerse ne olacağını hayal edin. Ve sunucuya emir gönderemeyeceksiniz. Durmadan ne kadar ileri gideceksin?
Ayaklar, herhangi bir aracın kesinlikle gerekli bir bileşenidir. Onlarsız, ticaretin Rus ruleti olur.
