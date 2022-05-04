Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 16
Anlamıyorum, sinyalde işlem nedir? İşte her zaman yukarıda ve orada şerit aşağıda)
Sıralamada - her seferinde en iyi araçları yazıyorum. Derecelendirmeden kalkan araçlar görüntülenmez. Ve sinyalde, benim tarafımdan seçilen TS takas edilir (artı, oraya para yönetimi dahildir - TS'de sabit bir %5 risk). Gördüğünüz gibi, kötü seçilmişler. Kabul edilemez davranışların sonuçları çok iyi hissedilir. Tüm sinyali bir lokomotif gibi "çeken" pound dolar olmasaydı, sinyalde büyük bir kayıp olurdu. En istikrarlı araçları seçme sorunu - tam büyüme. Ve hala sezgisel olarak çözülür. Sezgiyle ilgili sorunlarım var.Bu yazıdaki son derecelendirmeyi size hatırlatırım .
Yani ona çok para çekip yatırdığı için mutlu olabilir mi?
Evet, ama sonra tekrar - lottaki artışı bir şekilde haklı çıkarmanız, bir şekilde hesaplamanız gerekiyor ... Hala ellerimi alamıyorum. Bu yüzden parti büyüklüğünü artırmaya meyilliyim ama şimdilik - yine sezgisel olarak... Nasıl hoşuma gitmiyor... Ayrıca, şimdi parti büyüklüğünü artıracağım ve pound boşalmaya başlayacak... Kararlılık için bir seçim prosedürü geliştirmeden çalışmaz.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
İşlem kalitesine göre ilk 5 grafiği:
Geçen hafta iki düzineden fazla araç (448 araçtan) için son haftaydı. Hepsi geçersiz davranış gösterdi ve yeniden optimizasyon için gönderildi. Birçoğu ticaretin kalitesini keskin bir şekilde kötüleştirdi. League of TS'nin ücretsiz sinyaline göre, bu tür TS'lerin onun için seçilenler arasında olduğunu görebilirsiniz. Ne yazık ki, bir sinyal için bir araç seçme sorunu hala çözülmedi.
Ek olarak, ticaretin kalitesine ilişkin değerlendirme de biraz değiştirildi. Daha önce herhangi bir kayıp göstermeyen bir TS için kalite göstergesini hesaplamak mümkün değilse (geri kazanımı hesaplamanın imkansız olması nedeniyle), şimdi bu durumda kurtarma yerine yine hesaplanan Sharpe oranını kullanıyorum Kaybedilen işlem olmadığı durumda.
Altı hafta boyunca, GBPUSD'de sabit TP-SL ile kanal dökümünün TS'si (ve başabaş, BU'ya aktarım tüm TS'ler için geçerlidir) işlem kalitesi açısından lider olmuştur. İzlemenin en başından itibaren, bu araç ilk beşteydi. Geçen hafta, çok yüksek bir ticaret kalitesinde kalan dört işlem yaptı (işlem kalitesini %100 olarak "iyi", "değerli", "izlenecek örnek" olarak gördüğümüzü hatırlatmama izin verin). Bu aracın denge konusunda da lider olduğunu belirtmekte fayda var. Meslektaşlarım, bu araca dikkat ediyoruz - şu ana kadar iyi çalışıyor. Bakalım ne kadar sürecek?
İkinci sırada, USDCHF'de ters takip ile fiyat ve MA'nın kesiştiği TS tarafından alındı. Bu araç reytinge yeni girdi ve hemen ikinci sırayı aldı. Ancak, bu araçla ilgili fırsatlar oldukça nadirdir. Ağustos ortasında işlem görmeye başladı ve şimdi onuncu anlaşmasını yaptı. Ancak bu araçta ticaretin kalitesi çok ama çok yüksek. Öte yandan, son derece dengesiz bir teknik olduğunu düşündüğüm ters takip sistemi. Sistemin ikinci sırada ve sıralamada uzun sürmeyeceğinden şüpheleniyorum.
Üçüncü sırada, EURGBP'de sabit TP-SL ile kanalın sonunun TS'si var. Bu TS sadece bir tane yaptı, ancak geçen hafta çok iyi bir anlaşma yaptı, bu da reytinge girmesine ve hemen TS'nin ilk üçüne girmesine izin verdi.
Birliğin sistemlerini değiştirmek için bir fikir vardı.
Şimdi girişim, ya kanalın sınırına dokunarak ya da fiyatın göreli konumuna ve "dürtü" çubuğundaki hareketli EMA'ya göre gerçekleştirilir.
Başka bir forumda dikkatimi kanal sınırı boyunca önemli bir giriş seçeneğine çektim.
Şimdi ben böyle yapıyorum. Çubuğun açılışında, önceki çubukların uç noktalarını ve kanalın kenarlığını karşılaştırırım. Bir ara için çalışırsak, sondan bir önceki çubuk henüz kanal sınırına değmiyorsa ve son çubuk ona dokunuyorsa (ve muhtemelen sınırı daha fazla hareket ettirerek kanalı genişletiyorsa) gireriz. Bir geri tepme üzerinde çalışıyorsak, sondan bir önceki çubuk kanal sınırına dokunuyorsa ve son çubuk dokunmuyorsa gireriz.
Gecikmeli giriş teklif edildi. Fiyat, kanal içinde kanalın sınırından uzaklaşırsa, üzerine bir gecikme koyarız. (Dur - bir arıza üzerinde çalışıyorsak ve sınır - bir toparlanma üzerinde çalışıyorsak). Bu alanda zaten bir gecikme varsa, hiçbir şey ayarlamıyoruz. Gecikme uzun süre çalışmazsa (birkaç gün), silin. Gecikme işe yaradıysa, dört standart eşlikten biriyle eşlik ediyoruz.
İlk başta teklife şüpheyle yaklaştım. Bana böyle bir girişin kanal sınırı boyunca yaptığım girişten çok az farklı olduğu görülüyordu ve her iki durumda da girişlerin yakın olması için kanal döneminin bu tür değerlerini seçmek her zaman mümkündür. Ancak, testler yanıldığımı gösterdi. En popüler döviz çiftlerinde, girişler önemli ölçüde farklıdır ve girişlerin yakın olması için gecikmeleri ayarlamak için bu tür kanal parametrelerini veya bu tür parametreleri bulamadım. Bu tür parametrelerin seçilebileceği çiftler vardır. Bununla birlikte, bunlar çoğu zaman popüler olmayan haçlardır.
Nedeni dürtü fiyat hareketidir. Popüler çiftlerin çoğu - genellikle kısa darbelerle hareket eder. Ve kanal, sınırını sadece bir çubukta hareket ettirir. Sonuç olarak, böyle bir dürtü ile - benim durumumda - giriş, yeni bir "impuls sonrası" kanal sınırı boyunca elde edilir. Bir gecikme ayarlarsak, giriş eski "impuls öncesi" sınır boyunca elde edilir. Bu girdiler esasen farklıdır ve birini diğerine "azaltmaz". İki giriş yöntemini yalnızca birkaç darbenin olduğu ve yumuşak hareketin hakim olduğu çiftler için “birleştirmeyi” başardım ve kanal, ardışık birkaç çubuk için sınırını hareket ettiriyor.
Böylece, Lig'e eklemeyi düşündüğüm başka bir giriş seçeneği bulundu - kanal sınırındaki gecikmelerle bir giriş. Doğru, böyle bir giriş için - "devrimci" eşlik imkansızdır. Ancak, hem takip eden hem de sabit TP-SL iyidir. Yani artık her sembol için ek 6 araç (2 yön x 3 eşlik) olacak.
Pekala... "Hedeflerimiz belli, görevler belli. Çalışmaya başlayın yoldaşlar!" (İLE)
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Kalite için İlk 20:
Kaliteye göre ilk 5 liste:
İlk üçte - hiçbir değişiklik olmadı. Tüm araçlar konumlarını koruyor.
Şu an gecikmeli olarak girişe TS ekliyorum. Ayrıca, SAR (darbeler) eskortunun işten çıkarmalarda girişlerle iyi organize edilebileceği ortaya çıktı. Giriş aynıdır, gecikmeler tam olarak aynı şekilde ayarlanır, aşırı fiyatlara göre, TP-SL hiç ayarlanmaz (veya daha doğrusu, normal bir durumda asla çalışmaması gereken yalnızca koruyucu bir SL ayarlanır). Ve açık pozisyonları sürekli izliyoruz. Karşı pozisyonlar ortaya çıkar çıkmaz, eski pozisyonları hemen kapatıyoruz. Sonuç olarak, normal SAR takibi elde edilir, ancak girişler gecikmeli olarak yapılır. Böylece, gecikmeli girerken 4 refakatçiniz de olabilir - doğrudan takip, ters takip, çevirme, sabit TP-SL.
Böylece yükseltmeden sonra her TS Ligi sembolü 24 TS (3 giriş, 2 yön, 4 eskort) içerecektir. 28 karakter ile Lig TS "tanıdık". Toplam - maksimum 672 aracımız var. Çok sayıda gecikmeyle ilgili sorunlar olup olmayacağını merak ediyorum.
Georgy, 3 ayda en iyi sonuçları gösteren bir sistemle çalışan ayrı bir ücretli sinyal açmanızı engelleyen nedir? Aynı başarılı ticaret devam ederse, sinyalin zirveye ulaşma şansının yüksek olacağını düşünüyorum.
Ücretsiz bir sinyalim var, ancak en iyi araçlardan birkaçı aynı anda çalışıyor. Ne yazık ki, düzenli olarak kabul edilemez davranışlar göstermeye başladılar, diyelim ki bu hafta - iki araç daha "ölerek öldü" ve yeniden optimizasyon için gönderildi.
Ancak planlar var. Ama sinyallerde değil. Her TS için ayrı ayrı sinyal verebilmek için beş yüz hesabım olmalı, her birinde bir terminal, bir uzman başlatmam gerekiyor... Bu gerçekçi değil.
Bu nedenle, en iyi araçlar konusunda uzmanlara ödeme yapılacaktır.
Aynı zamanda bir seçenektir. En azından sihirli numara 340221 olan kablo uzmanı çok çekici görünüyor.
Kafanda ne tür bir karmaşa var, kanallar, aşırılıklar tam bir saçmalık