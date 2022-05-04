Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 174
Anladığım kadarıyla 24+3.
Ve hemen demoda, tıpkı şimdi olduğu gibi, 10 işlem yapana kadar tek bir sistem rapora giremez.
Bu yüzden tekrar tekrar açıklığa kavuşturuyorum, Roman gerçekten de bir şekilde kendini çok belirsiz ifade ediyor. Şimdiye kadar çözüm:
24 ay geri, 3 ay ileri, ardından tüm bu süre boyunca daha iyi bir geçiş için en iyi başabaş parametreler ve koruyucu SL ve TP (gerektiğinde) bulunur. Bir demo koyduk, raporlar - hala haftalık.
:-)
Evet, neden belirsiz - o zaman - satın alınan biletlere göre her şey açık !!!
İYİ! "Doktorun emrettiği gibi."
Sadece 24 ay - OPTİMİZASYON, 3 ay ileri - seçilen parametreler üzerinde test edin.
Bu sadece benim vizyonum ve bir yaklaşım için önerim.
ileri optimizasyon yok, optimizasyon var, giriş değişkenlerinin seçilen değerleri üzerinde optimizasyondan sonra ileri test var, o zaman zaten teklif veriyorlar.
24 ay - değişkenlerin optimal değerlerinin seçimi ile optimizasyon. İleriye dönük test Q1 %12,5'tir. Sırada ihale var...
Net olmayan şey - her şey raflara yerleştirildi ...
Birbirinizi anlamadığınızı söylüyorum.
burada topik başlatıcı yanıtladı - her şey vızıldıyor. sadece orada 24 ay. optimizasyon dönemidir.
----------------------
George Merts'in fotoğrafı.
:-)
Nedir " 3 ay ileri - seçilen parametreler üzerinde bir test." ?
Sadece doğru şartlara sahip değilsin.
Geri optimizasyon var, yani genetiği kullanarak en iyi parametrelerin seçimi. Sonra ileri optimizasyon denen bir süreç var, en iyi kombinasyonların %25'i alınıyor ve başka bir periyotta çalıştırılıyor. Daha sonra, bu ileri paslar arasından maximin'i seçiyorum - minimum kalitenin (geri ve ileri dönemlerde) maksimum olacağı pas.
Bu parametre seti, seçilen "temiz" araç için en iyisidir.
Daha sonra, başabaş parametrelerinin aranması, tüm periyot (geri + ileri) için kapsamlı arama ile gerçekleştirilir, bu tür parametreler bulunursa, bunlar TS'ye eklenir, değilse, TS başabaş kullanmaz.
Son olarak, son aşama (ayrıca kapsamlı arama ile) koruyucu TP-SL'yi ("temiz" TS'de bulunmadığında) belirler.
Bu parametre seti en sonunda araç koduna eklenir ve demoya eklenir.
Nedir " 3 ay ileri - seçilen parametreler üzerinde bir test." ?
cevapladı George yaklaşımı
Sadece doğru şartlara sahip değilsin.
Ö! :-)
Onlar. En iyi değerlerin özel seçimi bir koşul var mı? ("Asgari kalitenin (geri ve ileri dönemlerde) maksimum olacağı bir geçiş demek istiyorum")
Roman'ın izlemesine baktım ve şu esere rastladım:
Bu, zekice icat edilmiş bir algoritmaya sahip bir sihirbaz mı? Ya da farklı büyüler, ama neden hepsi eşzamanlı olarak kapandı?
soruyu tekrarlıyorum.
Ö! :-)
Evet.
Expert Advisor, ileri dönem boyunca kareleri otomatik olarak toplar ve bunlardan maksimum min'i seçer.
soruyu tekrarlıyorum.
Ne olduğunu bilmiyorum. Fiyatlardaki bazı farklılıklara bakılırsa, bunlar hala farklı sihirler. Ve aynı anda açılmaları şaşırtıcı değil, belki de büyük bir hareketlilik oldu.
Ne olduğunu bilmiyorum. Fiyatlardaki bazı farklılıklara bakılırsa, bunlar hala farklı sihirler. Ve aynı anda açılmaları şaşırtıcı değil, belki de büyük bir hareketlilik oldu.
Roman, bak, plz., her siparişe sihir.