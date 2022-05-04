Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 201
Bilmiyorum, eller ulaşırsa sistemlerin kodunu revize etmek gerekir.
Zaten bir keresinde sizin için Lig'in 672 araçlık bir "konveyör üretimi" olduğunu söylemiştim. Ve fiziksel olarak her bir sistemi izlemek için zamanınız yok.
Belki de "taviz vermeyen" araçlardan vazgeçmeye, sayılarını azaltmaya ve en yetenekli olanlardan "manuel montaja" geçmeye değer. O zaman belirli araçların giriş parametrelerinin özelliklerini öğrenecek ve sonuçlarını sadece haftalık raporlar şeklinde değil, analiz edebileceksiniz.
Peter Konow , 1805 numaralı gönderide size bunu (istatistikler) zaten sordu.
Ne anlamı var? Yanlış olduğumdan mı şüpheleniyorsun? Bu son derece düşük bir ihtimaldir - Lig kodu aynıdır ve farklı çalışıyorsa, bunun nedeni yalnızca tırnaklardaki farklılıktır. Diyelim ki ECN olmayan hesaplara göre fark edilir ölçüde daha küçük spreadlere sahip ECN hesaplarım var. Ayrıca lig MT4 demo hesapları üzerinde çalışmaktadır. Ve MT5 üzerinde test edilmiştir. MT4'üm varsa "aynı terminalde çalıştırdığımı" mı düşünüyorsunuz?
Ve bu kontrol - yine, eller ulaşırsa - yapacağım.
Yani EALeague_Free.ex4 var mı? Ve MT4 test cihazında çalıştırın.
ChnTrendSP.ex4'ün var olup olmadığını bilmiyor musunuz?
Ancak diğer yandan, bugün yeniden optimize edilen sistem, "gerçek olanlara dayalı tüm tikler" üzerinde test edildiğinde En Yüksek Bölüm (1.09) geçmiş kalitesini veren, bir RTS sistemidir ve herhangi bir aktarıma sahip değildir. başa baş! Koruyucu SL, RTS sistemleri için biraz fazla olan günlük 3,5 aralık seviyesinde duruyor. Ve Sermaye tablosu, her zaman olduğu gibi, Martingale tablosunu çok andırıyor.
En son TS League modülünü ekliyorum
(Size test cihazında - tüm sihirlerin kısıtlama olmaksızın çalıştığını hatırlatırım)
Evet!
Lütfen 50447013, magic 642750 hesabı için bir kayıt kodu oluşturun
Yeni Top LigaTS Sinyaline ekleyeceğim
Hesap: 50447013
Büyü: 642750
Kayıt Kodu: 790367056
Yani EALeague_Free.ex4 var mı? Ve MT4 test cihazında çalıştırın.
ChnTrendSP.ex4'ün var olup olmadığını bilmiyor musunuz?
Hayır, MT4 için ayrı bir Uzman Danışman yoktur (her ne kadar yapımı kolay olsa da). Sorun farklı - MT4 test cihazında kene üretimi berbat, gerçeğe yakın bile gelmiyor.
Sayesinde.
Hayır, MT4 için ayrı bir Uzman Danışman yoktur (her ne kadar yapımı kolay olsa da). Sorun farklı - MT4 test cihazında kene üretimi berbat, gerçeğe yakın bile gelmiyor.
Evet, MT4'te keneler üzerinde test yapmak mantıklı değil. 1M OHLC'de test edildiğinde tam olarak aynı sonuç elde edilecektir. Bir dakika içinde sadece birkaç saniyelik bir fark mümkündür.
Ancak MT5'imde, gerçek kenelerdeki sonuç, 1M OHLC'deki sonuçla neredeyse tamamen çakıştı. Onları özellikle karşılaştırdım.
Bazı hatalar. Tam günlük ekteki dosyadadır. Sonunda çalıştırmayı başardım, ancak bu hatalar devam ediyor.
Bazı hatalar. Tam günlük ekteki dosyadadır. Sonunda çalıştırmayı başardım, ancak bu hatalar devam ediyor.
Evet, acelem vardı. Şimdi olacak..."Devam" yazabildiğiniz sürece - iyi çalışması gerekir.